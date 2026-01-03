Dakar 2026

Dakar auto, Ekström firma il prologo, Ford subito davanti

Avatar di Simone Valtieri, il 03/01/26

19 fa - Ekstrom precede Guthrie di 8 secondi nel prologo della Dakar 2026

Mattias Ekström vince il prologo auto della Dakar 2026 a Yanbu davanti a Guthrie, de Mévius e Al-Attiyah. Domani la prima vera tappa da 305 km

Ford subito davanti nel prologo

Il prologo auto della Dakar 2026 si è disputato a Yanbu, con 22 km di prova speciale all’interno di un tracciato complessivo di circa 95 km, valido esclusivamente per definire le posizioni di partenza della prima tappa. A firmare il miglior tempo è stato Mattias Ekström, che al volante del Ford Raptor ha fermato il cronometro su 10’48”7. Lo svedese ha preceduto il compagno di squadra Mitch Guthrie, staccato di 8 secondi, completando una doppietta Ford nella giornata inaugurale. Terza posizione per Guillaume de Mévius su Mini, con lo stesso tempo di Guthrie, seguito da Nasser Al-Attiyah su Dacia, accreditato anch’egli di +8”.

Big distacchi ridotti, Sainz nella top-10

Alle spalle del quartetto di testa, la classifica ha mostrato distacchi estremamente contenuti, come tipico dei prologhi. Seth Quintero ha chiuso quinto con la Toyota ufficiale, seguito dal campione in carica Yazeed Al-Rajhi, sesto su Toyota Overdrive. Settima posizione per Eryk Goczal, autore dello stesso tempo di Quintero e Al-Rajhi, mentre Carlos Sainz Sr. ha concluso ottavo a 15 secondi da Ekström, al rientro alla Dakar dopo il ritiro del 2025. Più prudente l’approccio di Sébastien Loeb, solo 17° a oltre 30 secondi, immediatamente davanti al compagno di squadra Lucas Moraes, entrambi su Dacia.

Domani si entra nel vivo

Come da regolamento, i tempi del prologo non concorrono alla classifica generale, ma i primi dieci classificati hanno ottenuto il diritto di scegliere la posizione di partenza per la tappa 1, in programma domani. Il percorso scatterà ancora da Yanbu, con partenza e arrivo nella stessa località, ma proporrà una prova speciale di 305 km, decisamente più selettiva rispetto al breve assaggio odierno. Navigazione, gestione del ritmo e lettura del terreno inizieranno subito a fare la differenza, soprattutto per chi deciderà di aprire la pista nelle prime posizioni.

CLASSIFICA PROLOGO DAKAR 2026 - YANBU-YANBU

Pos.EquipaggioAutoTempoDistaccoPenalità
1M. Ekström – E. BergkvistFord10'48.7+00'00''0
2M. Guthrie – K. WalchFord10'56.0+00'08''0
3G. de Mévius – M. BaumelMini10'56.0+00'08''0
4N. Al-Attiyah – E. BoulangerDacia10'56.0+00'08''0
5S. Quintero – A. ShortToyota11'02.0+00'14''0
6Y. Al-Rajhi – T. GottschalkToyota11'02.0+00'14''0
7E. Goczal – S. GospodarczykToyota11'02.0+00'14''0
8C. Sainz – L. CruzFord11'03.5+00'15''0
9M. Serradori – L. MinaudierCentury11'03.5+00'15''0
10S. Variawa – F. CazaletToyota11'06.0+00'18''0

VEDI ANCHE
Dakar moto 2026, prologo: miglior tempo per il "rookie" spagnolo Canet su KTM
Dakar moto, prologo: il giovane Canet primo leader del raid 2026
Dakar 2026: info, percorso e favoriti tra auto e moto
Dakar 2026 al via: le novità del percorso e i favoriti delle categorie auto e moto
Dakar 2026 in TV: Sky Sport broadcaster ufficiale del rally raid
La Dakar apre il 2026: due settimane di deserto e motori in esclusiva su Sky
Pubblicato da Simone Valtieri, 03/01/2026
Tags
toyotafordminiautodaciadakarMattias Ekstrom
Vedi anche