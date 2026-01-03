Dakar auto, Ekström firma il prologo, Ford subito davanti

Ford subito davanti nel prologo

Il prologo auto della Dakar 2026 si è disputato a Yanbu, con 22 km di prova speciale all’interno di un tracciato complessivo di circa 95 km, valido esclusivamente per definire le posizioni di partenza della prima tappa. A firmare il miglior tempo è stato Mattias Ekström, che al volante del Ford Raptor ha fermato il cronometro su 10’48”7. Lo svedese ha preceduto il compagno di squadra Mitch Guthrie, staccato di 8 secondi, completando una doppietta Ford nella giornata inaugurale. Terza posizione per Guillaume de Mévius su Mini, con lo stesso tempo di Guthrie, seguito da Nasser Al-Attiyah su Dacia, accreditato anch’egli di +8”.

The Prologue was much harder than @mattiasekstroem expected but he still came out on top 1️⃣#Dakar2026#DakarInSaudipic.twitter.com/y64qHXMrFB — DAKAR RALLY (@dakar) January 3, 2026

Big distacchi ridotti, Sainz nella top-10

Alle spalle del quartetto di testa, la classifica ha mostrato distacchi estremamente contenuti, come tipico dei prologhi. Seth Quintero ha chiuso quinto con la Toyota ufficiale, seguito dal campione in carica Yazeed Al-Rajhi, sesto su Toyota Overdrive. Settima posizione per Eryk Goczal, autore dello stesso tempo di Quintero e Al-Rajhi, mentre Carlos Sainz Sr. ha concluso ottavo a 15 secondi da Ekström, al rientro alla Dakar dopo il ritiro del 2025. Più prudente l’approccio di Sébastien Loeb, solo 17° a oltre 30 secondi, immediatamente davanti al compagno di squadra Lucas Moraes, entrambi su Dacia.

🪨🪨 Some rocky sections on these 22 km of prologue for extra rock’n’roll vibes. #Dakar2026#DakarInSaudipic.twitter.com/KJ0A1EmbEe — DAKAR RALLY (@dakar) January 3, 2026

Domani si entra nel vivo

Come da regolamento, i tempi del prologo non concorrono alla classifica generale, ma i primi dieci classificati hanno ottenuto il diritto di scegliere la posizione di partenza per la tappa 1, in programma domani. Il percorso scatterà ancora da Yanbu, con partenza e arrivo nella stessa località, ma proporrà una prova speciale di 305 km, decisamente più selettiva rispetto al breve assaggio odierno. Navigazione, gestione del ritmo e lettura del terreno inizieranno subito a fare la differenza, soprattutto per chi deciderà di aprire la pista nelle prime posizioni.

CLASSIFICA PROLOGO DAKAR 2026 - YANBU-YANBU

Pos. Equipaggio Auto Tempo Distacco Penalità 1 M. Ekström – E. Bergkvist Ford 10'48.7 +00'00'' 0 2 M. Guthrie – K. Walch Ford 10'56.0 +00'08'' 0 3 G. de Mévius – M. Baumel Mini 10'56.0 +00'08'' 0 4 N. Al-Attiyah – E. Boulanger Dacia 10'56.0 +00'08'' 0 5 S. Quintero – A. Short Toyota 11'02.0 +00'14'' 0 6 Y. Al-Rajhi – T. Gottschalk Toyota 11'02.0 +00'14'' 0 7 E. Goczal – S. Gospodarczyk Toyota 11'02.0 +00'14'' 0 8 C. Sainz – L. Cruz Ford 11'03.5 +00'15'' 0 9 M. Serradori – L. Minaudier Century 11'03.5 +00'15'' 0 10 S. Variawa – F. Cazalet Toyota 11'06.0 +00'18'' 0

Pubblicato da Simone Valtieri, 03/01/2026