Dakar auto, tappa 3: colpaccio Ford con Guthrie, Al-Attiyah e Loeb perdono terreno

È solo la terza tappa, ma la Dakar auto 2026 inizia già a delineare nuovi equilibri. Dopo un avvio prudente, la Ford alza il livello e piazza una doppietta nella tappa che porta il gruppone a girare ad anello da Alula ad Alula, mentre la Dacia incassa una giornata pesantissima che rischia di condizionare il prosieguo della corsa.

Ford protagonista nella terza tappa della Dakar auto 2026

La frazione numero 3, lunga 666 chilometri complessivi con 421 di prova speciale, segna il primo vero squillo della Ford. A imporsi è Mitch Guthrie, al primo successo di tappa in carriera alla Dakar, con una prestazione solida e priva di sbavature. Lo statunitense chiude in 4 ore, 4 minuti e 32 secondi, precedendo di 2’27” il compagno di marca Martin Prokop, al volante di una Ford Raptor T1+ privata. Completa il podio Guy Botterill, terzo con la Toyota, staccato di oltre cinque minuti.

Giornata da dimenticare anche per Seth Quintero: il vincitore della tappa precedente accusa un ritardo superiore all’ora e un quarto con la Toyota Hilux, compromettendo di fatto ogni ambizione di classifica. Sul fronte Ford, invece, arrivano segnali incoraggianti anche dagli uomini d’esperienza: Nani Roma chiude sesto a 7’20”, mentre Carlos Sainz è settimo a 7’29”, entrambi ancora pienamente in corsa.

Giornataccia Dacia: Al-Attiyah e Loeb perdono terreno

Alle spalle dei primi tre si inseriscono le due Dacia Sandrider di Lucas Moraes e Cristina Gutiérrez, quarta e quinta, entrambe però con un distacco vicino ai sei minuti che racconta di una giornata tutt’altro che semplice per il costruttore rumeno.

La vera botta morale arriva però per i due uomini più attesi in casa Dacia. Nasser Al-Attiyah chiude solo 20°, perdendo oltre 22 minuti e soprattutto la leadership della classifica generale. Ancora peggio va a Sébastien Loeb, 23° al traguardo con 25’25” di ritardo, penalizzato da una doppia foratura e poi costretto a procedere con cautela essendo rimasto a corto di ruote di scorta.

Ford monopolizza la top-5 della generale

Dopo tre tappe la classifica generale della Dakar auto 2026 parla chiaramente Ford. Le Raptor T1+ occupano infatti le prime cinque posizioni assolute. In testa sale Mitch Guthrie, leader con 26 secondi di vantaggio su Martin Prokop e poco più di un minuto su Mattias Ekström. Carlos Sainz è quarto a 3’33”, seguito da Nani Roma a 4’02”.

Il primo pilota non Ford è Lucas Moraes, sesto con la Dacia Sandrider in ritardo di 5’16”. Più staccati Al-Attiyah, decimo a 11’39”, e Loeb, dodicesimo con 16’50” da recuperare, ma entrambi ancora teoricamente in gioco.

La tappa Marathon può rimescolare le carte

Il rally prosegue ora con la prima tappa Marathon, in programma mercoledì 7 gennaio. Si parte e si arriva ancora ad Alula, con 451 chilometri di prova speciale e senza assistenza meccanica al termine della giornata. I piloti dovranno gestire in autonomia eventuali riparazioni e regolazioni delle auto, un fattore che spesso ha inciso in modo decisivo sull’esito finale della Dakar. Una prova di resistenza, tecnica e lucidità che potrebbe ridisegnare ancora una volta la classifica...

CLASSIFICA TAPPA 3 DAKAR AUTO 2026 - ALULA-ALULA

Pos Pilota Auto Tempo Distacco Penalità 1 Mitch Guthrie / Kellon Walch Ford 04h 04' 32'' — — 2 Martin Prokop / Viktor Chytka Ford 04h 06' 59'' +00h 02' 27'' — 3 Guy Botterill / Oriol Mena Toyota 04h 09' 55'' +00h 05' 23'' — 4 Lucas Moraes / Dennis Zenz Dacia 04h 10' 18'' +00h 05' 46'' — 5 Cristina Gutierrez / Pablo Moreno Dacia 04h 10' 29'' +00h 05' 57'' — 6 Nani Roma / Alex Haro Ford 04h 11' 52'' +00h 07' 20'' — 7 Carlos Sainz / Lucas Cruz Ford 04h 12' 03'' +00h 07' 31'' — 8 Mathieu Serradori / Loïc Minaudier Century 04h 12' 04'' +00h 07' 32'' — 9 Mattias Ekström / Emil Bergkvist Ford 04h 12' 08'' +00h 07' 36'' — 10 Denis Krotov / Konstantin Zhiltsov Ford 04h 13' 56'' +00h 09' 24'' —

CLASSIFICA GENERALE DAKAR AUTO 2026 DOPO TAPPA 3

Pos Pilota Auto Tempo Distacco Penalità 1 Mitch Guthrie / Kellon Walch Ford 11h 27' 20'' — 00h 00' 10'' 2 Martin Prokop / Viktor Chytka Ford 11h 27' 46'' +00h 00' 26'' — 3 Mattias Ekström / Emil Bergkvist Ford 11h 28' 28'' +00h 01' 08'' 00h 00' 20'' 4 Carlos Sainz / Lucas Cruz Ford 11h 30' 54'' +00h 03' 34'' 00h 00' 10'' 5 Nani Roma / Alex Haro Ford 11h 31' 22'' +00h 04' 02'' — 6 Lucas Moraes / Dennis Zenz Dacia 11h 32' 36'' +00h 05' 16'' — 7 Cristina Gutierrez / Pablo Moreno Dacia 11h 33' 19'' +00h 05' 59'' — 8 Mathieu Serradori / Loïc Minaudier Century 11h 36' 26'' +00h 09' 06'' — 9 Saood Variawa / François Cazalet Toyota 11h 38' 17'' +00h 10' 57'' — 10 Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin Dacia 11h 38' 59'' +00h 11' 39'' —

