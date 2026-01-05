Dakar auto, tappa 2: Quintero domina, Al-Attiyah nuovo leader

Toyota fa la voce grossa

La tappa 2 auto della Dakar 2026 ha portato la carovana da Yanbu ad Al Ula, su 504 km complessivi, con 400 km di prova speciale e appena 104 km di trasferimento, la prima vera giornata lontano dal campo base iniziale. A imporsi è stato Seth Quintero, che al volante della Toyota Hilux ufficiale ha conquistato la sua terza vittoria di tappa in carriera nella classe Ultimate, precedendo di 1’42” il compagno di squadra Henk Lategan. Terzo posto per il campione uscente Yazeed Al-Rajhi, staccato di 1’56”, davanti a Toby Price (+4’36”) e João Ferreira (+4’56”), completando una top-5 interamente Toyota ad AlUla.

💥 Toyota delivers a massive performance on Stage 2, securing a Top 5 with Seth Quintero taking the win!#Dakar2026#DakarInSaudipic.twitter.com/LPgBQQjg7P — DAKAR RALLY (@dakar) January 5, 2026

Distacchi pesanti per i rivali

Alle spalle dello squadrone giapponese, la prima non Toyota, la Mini di Simon Vitse, è arrivata solo in sesta posizione, mentre i principali favoriti hanno vissuto una giornata più complicata. Sébastien Loeb ha chiuso settimo con un ritardo di 6’07”, immediatamente davanti al compagno di squadra Nasser Al-Attiyah, ottavo a 6’31”. Più indietro Guillaume de Mévius, vincitore della tappa 1, che con la Mini X-raid non è andato oltre il 12° posto, pagando 8’27” dal vincitore. Giornata difficile anche per le Ford, con Mattias Ekström13° a +9’27” e Carlos Sainz16° a +11’42”, segno di una tappa che ha iniziato a scavare solchi importanti.

Al-Attiyah leader, domani altra giornata chiave

Nonostante l’ottavo posto di tappa, la regolarità premia Nasser Al-Attiyah, che diventa il nuovo leader della classifica generale, con appena 7 secondi di vantaggio su Seth Quintero e 1’09” su Guillaume de Mévius. Seguono Henk Lategan a 1’28” e Sébastien Loeb a 1’57”, con i primi sette piloti racchiusi in 2’42”. La Dakar auto prosegue ora con la tappa 3, che scatterà da Al Ula e proporrà una speciale lunga e selettiva, dove ordine di partenza e navigazione torneranno centrali e potrebbero rimescolare ancora una volta una classifica già estremamente compatta.

CLASSIFICA TAPPA 2 DAKAR AUTO 2026 - YANBU-AL ULA

Pos. Equipaggio Auto Tempo Distacco 1 S. Quintero – A. Short Toyota 3h57'16'' 00'00'' 2 H. Lategan – B. Cummings Toyota 3h58'58'' 01'42'' 3 Y. Al Rajhi – T. Gottschalk Toyota 3h59'12'' 01'56'' 4 T. Price – A. Monleon Toyota 4h01'52'' 04'36'' 5 J. Ferreira – F. Palmeiro Toyota 4h02'12'' 04'56'' 6 S. Vitse – M. Delfino Mini 4h03'02'' 05'46'' 7 S. Loeb – E. Boulanger Dacia 4h03'23'' 06'07'' 8 N. Al-Attiyah – F. Lurquin Dacia 4h03'47'' 06'31'' 9 M. Goczal – D. Ortega Toyota 4h03'58'' 06'42'' 10 S. Variawa – F. Cazalet Toyota 4h04'46'' 07'30''

CLASSIFICA GENERALE DAKAR AUTO 2026 DOPO TAPPA 2

Pos. Equipaggio Auto Tempo Distacco Penalità 1 N. Al-Attiyah – F. Lurquin Dacia 7h12'16'' - 0 2 S. Quintero – A. Short Toyota 7h12'23'' 00'07'' 02'00'' 3 G. de Mévius – M. Baumel Mini 7h13'25'' 01'09'' 0 4 H. Lategan – B. Cummings Toyota 7h13'44'' 01'28'' 0 5 S. Loeb – E. Boulanger Dacia 7h14'13'' 01'57'' 0 6 J. Ferreira – F. Palmeiro Toyota 7h14'17'' 02'01'' 0 7 T. Price – A. Monleon Toyota 7h14'58'' 02'42'' 0 8 M. Ekström – E. Bergkvist Ford 7h16'20'' 04'04'' 00'20'' 9 S. Variawa – F. Cazalet Toyota 7h16'50'' 04'34'' 0 10 C. Sainz – L. Cruz Ford 7h18'51'' 06'35'' 00'10''

