Dakar 2026

Dakar auto, tappa 2: Quintero domina, Al-Attiyah nuovo leader

Avatar di Simone Valtieri, il 05/01/26

4 ore fa - Cinquina Toyota nella Yanbu–AlUla, ma è la costanza di Al-Attiyah a premiare la Dacia

Seth Quintero vince la tappa 2 della Dakar 2026 auto davanti a Lategan e Al-Rajhi, mentre Nasser Al-Attiyah diventa il nuovo leader della classifica generale

Toyota fa la voce grossa

La tappa 2 auto della Dakar 2026 ha portato la carovana da Yanbu ad Al Ula, su 504 km complessivi, con 400 km di prova speciale e appena 104 km di trasferimento, la prima vera giornata lontano dal campo base iniziale. A imporsi è stato Seth Quintero, che al volante della Toyota Hilux ufficiale ha conquistato la sua terza vittoria di tappa in carriera nella classe Ultimate, precedendo di 1’42” il compagno di squadra Henk Lategan. Terzo posto per il campione uscente Yazeed Al-Rajhi, staccato di 1’56”, davanti a Toby Price (+4’36”) e João Ferreira (+4’56”), completando una top-5 interamente Toyota ad AlUla.

Distacchi pesanti per i rivali

Alle spalle dello squadrone giapponese, la prima non Toyota, la Mini di Simon Vitse, è arrivata solo in sesta posizione, mentre i principali favoriti hanno vissuto una giornata più complicata. Sébastien Loeb ha chiuso settimo con un ritardo di 6’07”, immediatamente davanti al compagno di squadra Nasser Al-Attiyah, ottavo a 6’31”. Più indietro Guillaume de Mévius, vincitore della tappa 1, che con la Mini X-raid non è andato oltre il 12° posto, pagando 8’27” dal vincitore. Giornata difficile anche per le Ford, con Mattias Ekström13° a +9’27” e Carlos Sainz16° a +11’42”, segno di una tappa che ha iniziato a scavare solchi importanti.

Al-Attiyah leader, domani altra giornata chiave

Nonostante l’ottavo posto di tappa, la regolarità premia Nasser Al-Attiyah, che diventa il nuovo leader della classifica generale, con appena 7 secondi di vantaggio su Seth Quintero e 1’09” su Guillaume de Mévius. Seguono Henk Lategan a 1’28” e Sébastien Loeb a 1’57”, con i primi sette piloti racchiusi in 2’42”. La Dakar auto prosegue ora con la tappa 3, che scatterà da Al Ula e proporrà una speciale lunga e selettiva, dove ordine di partenza e navigazione torneranno centrali e potrebbero rimescolare ancora una volta una classifica già estremamente compatta.

CLASSIFICA TAPPA 2 DAKAR AUTO 2026 - YANBU-AL ULA

Pos.EquipaggioAutoTempoDistacco
1S. Quintero – A. ShortToyota3h57'16''  00'00''
2H. Lategan – B. CummingsToyota3h58'58''  01'42''
3Y. Al Rajhi – T. GottschalkToyota3h59'12''  01'56''
4T. Price – A. MonleonToyota4h01'52''  04'36''
5J. Ferreira – F. PalmeiroToyota4h02'12''  04'56''
6S. Vitse – M. DelfinoMini4h03'02''  05'46''
7S. Loeb – E. BoulangerDacia4h03'23''  06'07''
8N. Al-Attiyah – F. LurquinDacia4h03'47''  06'31''
9M. Goczal – D. OrtegaToyota4h03'58''  06'42''
10S. Variawa – F. CazaletToyota4h04'46''  07'30''

CLASSIFICA GENERALE DAKAR AUTO 2026 DOPO TAPPA 2

Pos.EquipaggioAutoTempoDistaccoPenalità
1N. Al-Attiyah – F. LurquinDacia7h12'16''-0
2S. Quintero – A. ShortToyota7h12'23''00'07''02'00''
3G. de Mévius – M. BaumelMini7h13'25''01'09''0
4H. Lategan – B. CummingsToyota7h13'44''01'28''0
5S. Loeb – E. BoulangerDacia7h14'13''01'57''0
6J. Ferreira – F. PalmeiroToyota7h14'17''02'01''0
7T. Price – A. MonleonToyota7h14'58''02'42''0
8M. Ekström – E. BergkvistFord7h16'20''04'04''00'20''
9S. Variawa – F. CazaletToyota7h16'50''04'34''0
10C. Sainz – L. CruzFord7h18'51''06'35''00'10''

VEDI ANCHE
Dakar auto 2026, tappa 1: vittoria de Mevius, crolla Al Rajhi!
Dakar auto, tappa 1: successo Mini con de Mevius, Al Rajhi staccato e penalizzato!
Dakar auto 2026, prologo: Ekström il più veloce, doppietta Ford a Yanbu
Dakar auto, Ekström firma il prologo, Ford subito davanti
Dakar 2026: info, percorso e favoriti tra auto e moto
Dakar 2026 al via: le novità del percorso e i favoriti delle categorie auto e moto
Pubblicato da Simone Valtieri, 05/01/2026
Tags
toyotafordminiautodaciasebastien loebdakarCarlos SainzMattias EkstromRaid DakarNasser Al-AttiyahToby Price
Vedi anche