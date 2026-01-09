Dakar auto, tappa 6: Al-Attiyah rompe gli indugi e torna leader

La tappa più lunga cambia gli equilibri
Archiviata la Marathon, la Dakar 2026 è proseguita con la tappa 6 auto, la più lunga dell’intero programma, che ha portato la carovana da Ha’il a Riyadh attraverso quasi 1.000 km complessivi, di cui oltre 320 km di prova speciale. Una giornata durissima, ma senza le limitazioni della Marathon, che ha finalmente visto Nasser Al-Attiyah rompere gli indugi al volante della Dacia Sandrider. Il qatariota ha imposto il proprio ritmo sulla sabbia saudita, conquistando la prima vittoria di tappa della sua Dakar 2026 e precedendo di circa 3 minuti il compagno di squadra Sébastien Loeb, completando una doppietta pesantissima per il team Dacia.
Toyota compatta, Ford limita i danni
Alle spalle delle due Dacia, la Toyota GR Hilux ha confermato una buona solidità, piazzando tre vetture nella top 5. Il migliore è stato Seth Quintero, terzo a pochi secondi da Loeb, seguito a circa un minuto da Toby Price, sempre più a suo agio nel passaggio dalle moto alle quattro ruote. Quinta posizione per Joao Ferreira, staccato di 35 secondi dal quarto posto, a dimostrazione di distacchi ancora contenuti nonostante la lunghezza della tappa. Più indietro le Ford Raptor T1+: Nani Roma e Carlos Sainz hanno chiuso sesto e settimo, entrambi a poco più di 5 minuti da Al-Attiyah, pagando una posizione di partenza sfavorevole ma restando pienamente in corsa.
Generale ribaltata, Al-Attiyah davanti a tutti
Il risultato della tappa 6 ha avuto un impatto diretto sulla classifica generale Auto. Grazie alla vittoria odierna, Al-Attiyah è tornato leader assoluto con 6’10” di vantaggio su Henk Lategan, protagonista di una giornata opaca chiusa fuori dalla top 10. Terza posizione per Nani Roma, primo dei piloti Ford, a poco più di 9 minuti dal qatariota, seguito da Sainz e Mattias Ekström. Loeb, pur secondo di tappa, resta sesto nella generale a 17’36”, mentre alle sue spalle si attestano Mitch Guthrie e Mathieu Serradori. Dopo la tappa più lunga, la Dakar auto 2026 entra ora in una fase di pura gestione: i distacchi sono finalmente chiari, ma nulla è ancora deciso.
CLASSIFICA TAPPA 6 DAKAR AUTO 2026 - HAIL-RYADH
|Pos.
|Equipaggio
|Auto
|Tempo
|Distacco
|Penalità
|1
|N. Al-Attiyah – F. Lurquin
|Dacia
|3h38'28''
|00'00''
|0
|2
|S. Loeb – E. Boulanger
|Dacia
|3h41'26''
|02'58''
|0
|3
|S. Quintero – A. Short
|Toyota
|3h41'47''
|03'19''
|0
|4
|T. Price – A. Monleon
|Toyota
|3h42'47''
|04'19''
|0
|5
|J. Ferreira – F. Palmeiro
|Toyota
|3h43'24''
|04'56''
|0
|6
|N. Roma – A. Haro
|Ford
|3h43'59''
|05'31''
|0
|7
|C. Sainz – L. Cruz
|Ford
|3h45'01''
|06'33''
|0
|8
|M. Serradori – L. Minaudier
|Century
|3h45'34''
|07'06''
|0
|9
|G. Botterill – O. Mena
|Toyota
|3h45'36''
|07'08''
|0
|10
|E. Goczal – S. Gospodarczyk
|Toyota
|3h45'47''
|07'19''
|0
CLASSIFICA GENERALE DAKAR AUTO 2026 DOPO TAPPA 6
|Pos.
|Equipaggio
|Auto
|Tempo
|Distacco
|Penalità
|1
|N. Al-Attiyah - F. Lurquin
|Dacia
|24h18'29''
|00'00''
|02'00''
|2
|H. Lategan - B. Cummings
|Toyota
|24h24'39''
|06'10''
|0
|3
|N. Roma - A. Haro
|Ford
|24h27'42''
|09'13''
|01'10''
|4
|C. Sainz - L. Cruz
|Ford
|24h30'18''
|11'49''
|01'10''
|5
|M. Ekström - E. Bergkvist
|Ford
|24h30'40''
|12'11''
|00'30''
|6
|S. Loeb - E. Boulanger
|Dacia
|24h36'05''
|17'36''
|0
|7
|M. Guthrie - K. Walch
|Ford
|24h40'18''
|21'49''
|00'10''
|8
|M. Serradori - L. Minaudier
|Century
|24h41'58''
|23'29''
|0
|9
|E. Goczal - S. Gospodarczyk
|Toyota
|24h43'09''
|24'40''
|0
|10
|L. Moraes - D. Zenz
|Dacia
|24h45'15''
|26'46''
|0