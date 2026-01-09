Dakar auto, tappa 6: Al-Attiyah rompe gli indugi e torna leader

La tappa più lunga cambia gli equilibri

Archiviata la Marathon, la Dakar 2026 è proseguita con la tappa 6 auto, la più lunga dell’intero programma, che ha portato la carovana da Ha’il a Riyadh attraverso quasi 1.000 km complessivi, di cui oltre 320 km di prova speciale. Una giornata durissima, ma senza le limitazioni della Marathon, che ha finalmente visto Nasser Al-Attiyah rompere gli indugi al volante della Dacia Sandrider. Il qatariota ha imposto il proprio ritmo sulla sabbia saudita, conquistando la prima vittoria di tappa della sua Dakar 2026 e precedendo di circa 3 minuti il compagno di squadra Sébastien Loeb, completando una doppietta pesantissima per il team Dacia.

💥 Sébastien Loeb & Edouard Boulanger on the attack in the dunes!#Dakar2026#DakarInSaudipic.twitter.com/Rmppmlm0No — DAKAR RALLY (@dakar) January 9, 2026

Toyota compatta, Ford limita i danni

Alle spalle delle due Dacia, la Toyota GR Hilux ha confermato una buona solidità, piazzando tre vetture nella top 5. Il migliore è stato Seth Quintero, terzo a pochi secondi da Loeb, seguito a circa un minuto da Toby Price, sempre più a suo agio nel passaggio dalle moto alle quattro ruote. Quinta posizione per Joao Ferreira, staccato di 35 secondi dal quarto posto, a dimostrazione di distacchi ancora contenuti nonostante la lunghezza della tappa. Più indietro le Ford Raptor T1+: Nani Roma e Carlos Sainz hanno chiuso sesto e settimo, entrambi a poco più di 5 minuti da Al-Attiyah, pagando una posizione di partenza sfavorevole ma restando pienamente in corsa.

Generale ribaltata, Al-Attiyah davanti a tutti

Il risultato della tappa 6 ha avuto un impatto diretto sulla classifica generale Auto. Grazie alla vittoria odierna, Al-Attiyah è tornato leader assoluto con 6’10” di vantaggio su Henk Lategan, protagonista di una giornata opaca chiusa fuori dalla top 10. Terza posizione per Nani Roma, primo dei piloti Ford, a poco più di 9 minuti dal qatariota, seguito da Sainz e Mattias Ekström. Loeb, pur secondo di tappa, resta sesto nella generale a 17’36”, mentre alle sue spalle si attestano Mitch Guthrie e Mathieu Serradori. Dopo la tappa più lunga, la Dakar auto 2026 entra ora in una fase di pura gestione: i distacchi sono finalmente chiari, ma nulla è ancora deciso.

With less than 100km to go on the Stage 6️⃣ Nasser Al Attiyah is driving superbly and has a 1'50'' advantage at km 248, giving him a 2'51'' lead in the virtual GC ⏱️



Follow all the key updates live on the Race Centre as this key stage reaches a climax 🔗https://t.co/xwCuvhoqeV… pic.twitter.com/rVIoBCIcNF — DAKAR RALLY (@dakar) January 9, 2026

CLASSIFICA TAPPA 6 DAKAR AUTO 2026 - HAIL-RYADH

Pos. Equipaggio Auto Tempo Distacco Penalità 1 N. Al-Attiyah – F. Lurquin Dacia 3h38'28'' 00'00'' 0 2 S. Loeb – E. Boulanger Dacia 3h41'26'' 02'58'' 0 3 S. Quintero – A. Short Toyota 3h41'47'' 03'19'' 0 4 T. Price – A. Monleon Toyota 3h42'47'' 04'19'' 0 5 J. Ferreira – F. Palmeiro Toyota 3h43'24'' 04'56'' 0 6 N. Roma – A. Haro Ford 3h43'59'' 05'31'' 0 7 C. Sainz – L. Cruz Ford 3h45'01'' 06'33'' 0 8 M. Serradori – L. Minaudier Century 3h45'34'' 07'06'' 0 9 G. Botterill – O. Mena Toyota 3h45'36'' 07'08'' 0 10 E. Goczal – S. Gospodarczyk Toyota 3h45'47'' 07'19'' 0

CLASSIFICA GENERALE DAKAR AUTO 2026 DOPO TAPPA 6

Pos. Equipaggio Auto Tempo Distacco Penalità 1 N. Al-Attiyah - F. Lurquin Dacia 24h18'29'' 00'00'' 02'00'' 2 H. Lategan - B. Cummings Toyota 24h24'39'' 06'10'' 0 3 N. Roma - A. Haro Ford 24h27'42'' 09'13'' 01'10'' 4 C. Sainz - L. Cruz Ford 24h30'18'' 11'49'' 01'10'' 5 M. Ekström - E. Bergkvist Ford 24h30'40'' 12'11'' 00'30'' 6 S. Loeb - E. Boulanger Dacia 24h36'05'' 17'36'' 0 7 M. Guthrie - K. Walch Ford 24h40'18'' 21'49'' 00'10'' 8 M. Serradori - L. Minaudier Century 24h41'58'' 23'29'' 0 9 E. Goczal - S. Gospodarczyk Toyota 24h43'09'' 24'40'' 0 10 L. Moraes - D. Zenz Dacia 24h45'15'' 26'46'' 0

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 09/01/2026