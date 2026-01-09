Dakar 2026

Dakar auto, tappa 6: Al-Attiyah rompe gli indugi e torna leader

3 ore fa - Doppietta Dacia nella frazione più estesa del rally, Toyota resta compatta, Ford limita i danni

Nasser Al-Attiyah vince la tappa 6 della Dakar 2026 auto davanti a Sébastien Loeb e strappa la leadership a Henk Lategan

La tappa più lunga cambia gli equilibri

Archiviata la Marathon, la Dakar 2026 è proseguita con la tappa 6 auto, la più lunga dell’intero programma, che ha portato la carovana da Ha’il a Riyadh attraverso quasi 1.000 km complessivi, di cui oltre 320 km di prova speciale. Una giornata durissima, ma senza le limitazioni della Marathon, che ha finalmente visto Nasser Al-Attiyah rompere gli indugi al volante della Dacia Sandrider. Il qatariota ha imposto il proprio ritmo sulla sabbia saudita, conquistando la prima vittoria di tappa della sua Dakar 2026 e precedendo di circa 3 minuti il compagno di squadra Sébastien Loeb, completando una doppietta pesantissima per il team Dacia.

Toyota compatta, Ford limita i danni

Alle spalle delle due Dacia, la Toyota GR Hilux ha confermato una buona solidità, piazzando tre vetture nella top 5. Il migliore è stato Seth Quintero, terzo a pochi secondi da Loeb, seguito a circa un minuto da Toby Price, sempre più a suo agio nel passaggio dalle moto alle quattro ruote. Quinta posizione per Joao Ferreira, staccato di 35 secondi dal quarto posto, a dimostrazione di distacchi ancora contenuti nonostante la lunghezza della tappa. Più indietro le Ford Raptor T1+: Nani Roma e Carlos Sainz hanno chiuso sesto e settimo, entrambi a poco più di 5 minuti da Al-Attiyah, pagando una posizione di partenza sfavorevole ma restando pienamente in corsa.

Generale ribaltata, Al-Attiyah davanti a tutti

Il risultato della tappa 6 ha avuto un impatto diretto sulla classifica generale Auto. Grazie alla vittoria odierna, Al-Attiyah è tornato leader assoluto con 6’10” di vantaggio su Henk Lategan, protagonista di una giornata opaca chiusa fuori dalla top 10. Terza posizione per Nani Roma, primo dei piloti Ford, a poco più di 9 minuti dal qatariota, seguito da Sainz e Mattias Ekström. Loeb, pur secondo di tappa, resta sesto nella generale a 17’36”, mentre alle sue spalle si attestano Mitch Guthrie e Mathieu Serradori. Dopo la tappa più lunga, la Dakar auto 2026 entra ora in una fase di pura gestione: i distacchi sono finalmente chiari, ma nulla è ancora deciso.

CLASSIFICA TAPPA 6 DAKAR AUTO 2026 - HAIL-RYADH

Pos.EquipaggioAutoTempoDistaccoPenalità
1N. Al-Attiyah – F. LurquinDacia3h38'28''00'00''0
2S. Loeb – E. BoulangerDacia3h41'26''02'58''0
3S. Quintero – A. ShortToyota3h41'47''03'19''0
4T. Price – A. MonleonToyota3h42'47''04'19''0
5J. Ferreira – F. PalmeiroToyota3h43'24''04'56''0
6N. Roma – A. HaroFord3h43'59''05'31''0
7C. Sainz – L. CruzFord3h45'01''06'33''0
8M. Serradori – L. MinaudierCentury3h45'34''07'06''0
9G. Botterill – O. MenaToyota3h45'36''07'08''0
10E. Goczal – S. GospodarczykToyota3h45'47''07'19''0

CLASSIFICA GENERALE DAKAR AUTO 2026 DOPO TAPPA 6

Pos.EquipaggioAutoTempoDistaccoPenalità
1N. Al-Attiyah - F. LurquinDacia24h18'29''00'00''02'00''
2H. Lategan - B. CummingsToyota24h24'39''06'10''0
3N. Roma - A. HaroFord24h27'42''09'13''01'10''
4C. Sainz - L. CruzFord24h30'18''11'49''01'10''
5M. Ekström - E. BergkvistFord24h30'40''12'11''00'30''
6S. Loeb - E. BoulangerDacia24h36'05''17'36''0
7M. Guthrie - K. WalchFord24h40'18''21'49''00'10''
8M. Serradori - L. MinaudierCentury24h41'58''23'29''0
9E. Goczal - S. GospodarczykToyota24h43'09''24'40''0
10L. Moraes - D. ZenzDacia24h45'15''26'46''0

