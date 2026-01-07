Dakar auto, tappa 4: Lategan fa il vuoto e conquista la leadership

Marathon senza appello: Toyota detta il passo

La tappa 4 auto della Dakar 2026, prima parte della Marathon, si è svolta attorno ad AlUla con 452 km di prova speciale, senza assistenza meccanica al termine della giornata. In questo contesto estremo, Henk Lategan ha imposto un ritmo insostenibile per tutti, firmando la prima vittoria di tappa Toyota in questa edizione. Il sudafricano ha portato la GR Hilux T1+ al successo con un vantaggio netto di 7’03” su Nasser Al Attiyah, unico a reggere parzialmente l’urto con la Dacia Sandrider. Terzo assoluto il polacco Marek Goczał, miglior privato, staccato di 14’15”. Distacchi già importanti che fotografano una Marathon iniziata all’insegna della selezione naturale.

❌ End of the road for Yazeed Al Rajhi and Timo Gottschalk today. Technical issues at km 234 end the 2025 Dakar winner’s overall campaign. 🛠



Follow the race live 🔴https://t.co/BrruP0pcjg#Dakar2026#DakarInSaudipic.twitter.com/2670lQqYea — DAKAR RALLY (@dakar) January 7, 2026

Crolli eccellenti e classifica spaccata

Alle spalle del trio di testa, la tappa ha prodotto distacchi pesantissimi. Sébastien Loeb ha chiuso quinto, pagando 17’54” da Lategan, mentre le Ford Raptor T1+ sono sprofondate: Mattias Ekström 12° a +9’27”, Carlos Sainz 13° a +11’42”, Nani Roma 15° a +11’48”. Giornata complicata anche per Seth Quintero, solo 11° a 22’30” dal compagno di squadra. Il colpo di scena più pesante arriva però al km 234, con il ritiro di Yazeed Al Rajhi per un problema allo sterzo: il vincitore della Dakar 2025 esce definitivamente dalla corsa al titolo, lasciando campo libero ai rivali.

Generale ridisegnata, Marathon ancora decisiva

Grazie al successo odierno, Henk Lategan balza al comando della classifica generale auto con 3’03” di vantaggio su Nasser Al Attiyah e 13’00” su Mattias Ekström, mettendo Toyota al vertice dopo Mini, Dacia e Ford nei giorni precedenti. Subito fuori dal podio Carlos Sainz a +15’00”, seguito da Mathieu Serradori, migliore delle Century. Più indietro Loeb, ora ottavo a quasi 20 minuti dalla vetta. Domani la seconda parte della Marathon, ancora senza assistenza e con una speciale lunga e tecnica, potrebbe ampliare ulteriormente i distacchi o ribaltare nuovamente gli equilibri in una Dakar auto 2026 che sta già mostrando il suo volto più duro.

CLASSIFICA TAPPA 4 DAKAR AUTO 2026 - AL ULA-AL ULA

Pos. Equipaggio Auto Tempo Distacco Penalità 1 H. Lategan–B. Cummings Toyota 4h47'08'' 00'00'' 0 2 N. Al-Attiyah–F. Lurquin Dacia 4h54'11'' 07'03'' 0 3 M. Goczal–M. Marton Toyota 5h01'23'' 14'15'' 0 4 E. Goczal–S. Gospodarczyk Toyota 5h04'44'' 17'36'' 0 5 S. Loeb–E. Boulanger Dacia 5h05'02'' 17'54'' 0 6 M. Goczal–D. Ortega Toyota 5h07'01'' 19'53'' 0 7 T. Price–A. Monleon Toyota 5h07'15'' 20'07'' 0 8 B. Baragwanath–L. Cremer Century 5h08'43'' 21'35'' 0 9 S. Variawa–F. Cazalet Toyota 5h09'17'' 22'09'' 0 10 M. Serradori–L. Minaudier Century 5h09'42'' 22'34'' 0

CLASSIFICA GENERALE DAKAR AUTO 2026 DOPO TAPPA 4

Pos. Equipaggio Auto Tempo Distacco Penalità 1 H. Lategan–B. Cummings Toyota 16h29'15'' 00'00'' 0 2 N. Al-Attiyah–F. Lurquin Dacia 16h33'10'' 03'55'' 0 3 M. Ekström–E. Bergkvist Ford 16h42'15'' 13'00'' 00'20'' 4 C. Sainz–L. Cruz Ford 16h45'08'' 15'53'' 00'10'' 5 M. Serradori–L. Minaudier Century 16h46'08'' 16'53'' 0 6 S. Variawa–F. Cazalet Toyota 16h47'34'' 18'19'' 0 7 N. Roma–A. Haro Ford 16h47'51'' 18'36'' 0 8 S. Loeb–E. Boulanger Dacia 16h49'12'' 19'57'' 0 9 E. Goczal–S. Gospodarczyk Toyota 16h50'37'' 21'22'' 0 10 C. Gutierrez–P. Moreno Dacia 16h54'33'' 25'18'' 0

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 07/01/2026