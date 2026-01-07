Dakar auto, tappa 4: Lategan fa il vuoto e conquista la leadership

Marathon senza appello: Toyota detta il passo
La tappa 4 auto della Dakar 2026, prima parte della Marathon, si è svolta attorno ad AlUla con 452 km di prova speciale, senza assistenza meccanica al termine della giornata. In questo contesto estremo, Henk Lategan ha imposto un ritmo insostenibile per tutti, firmando la prima vittoria di tappa Toyota in questa edizione. Il sudafricano ha portato la GR Hilux T1+ al successo con un vantaggio netto di 7’03” su Nasser Al Attiyah, unico a reggere parzialmente l’urto con la Dacia Sandrider. Terzo assoluto il polacco Marek Goczał, miglior privato, staccato di 14’15”. Distacchi già importanti che fotografano una Marathon iniziata all’insegna della selezione naturale.
❌ End of the road for Yazeed Al Rajhi and Timo Gottschalk today. Technical issues at km 234 end the 2025 Dakar winner’s overall campaign. 🛠— DAKAR RALLY (@dakar) January 7, 2026
Follow the race live 🔴https://t.co/BrruP0pcjg#Dakar2026#DakarInSaudipic.twitter.com/2670lQqYea
Crolli eccellenti e classifica spaccata
Alle spalle del trio di testa, la tappa ha prodotto distacchi pesantissimi. Sébastien Loeb ha chiuso quinto, pagando 17’54” da Lategan, mentre le Ford Raptor T1+ sono sprofondate: Mattias Ekström 12° a +9’27”, Carlos Sainz 13° a +11’42”, Nani Roma 15° a +11’48”. Giornata complicata anche per Seth Quintero, solo 11° a 22’30” dal compagno di squadra. Il colpo di scena più pesante arriva però al km 234, con il ritiro di Yazeed Al Rajhi per un problema allo sterzo: il vincitore della Dakar 2025 esce definitivamente dalla corsa al titolo, lasciando campo libero ai rivali.
PURE M.A.G.I.C. 😍🏜️#DakarInSaudi#Dakar2026pic.twitter.com/xJgU8BjeqX— DAKAR RALLY (@dakar) January 7, 2026
Generale ridisegnata, Marathon ancora decisiva
Grazie al successo odierno, Henk Lategan balza al comando della classifica generale auto con 3’03” di vantaggio su Nasser Al Attiyah e 13’00” su Mattias Ekström, mettendo Toyota al vertice dopo Mini, Dacia e Ford nei giorni precedenti. Subito fuori dal podio Carlos Sainz a +15’00”, seguito da Mathieu Serradori, migliore delle Century. Più indietro Loeb, ora ottavo a quasi 20 minuti dalla vetta. Domani la seconda parte della Marathon, ancora senza assistenza e con una speciale lunga e tecnica, potrebbe ampliare ulteriormente i distacchi o ribaltare nuovamente gli equilibri in una Dakar auto 2026 che sta già mostrando il suo volto più duro.
💨💨💨 El Matador being El Matador #Dakar2026pic.twitter.com/Q9hVEXbOhN— DAKAR RALLY (@dakar) January 7, 2026
CLASSIFICA TAPPA 4 DAKAR AUTO 2026 - AL ULA-AL ULA
|Pos.
|Equipaggio
|Auto
|Tempo
|Distacco
|Penalità
|1
|H. Lategan–B. Cummings
|Toyota
|4h47'08''
|00'00''
|0
|2
|N. Al-Attiyah–F. Lurquin
|Dacia
|4h54'11''
|07'03''
|0
|3
|M. Goczal–M. Marton
|Toyota
|5h01'23''
|14'15''
|0
|4
|E. Goczal–S. Gospodarczyk
|Toyota
|5h04'44''
|17'36''
|0
|5
|S. Loeb–E. Boulanger
|Dacia
|5h05'02''
|17'54''
|0
|6
|M. Goczal–D. Ortega
|Toyota
|5h07'01''
|19'53''
|0
|7
|T. Price–A. Monleon
|Toyota
|5h07'15''
|20'07''
|0
|8
|B. Baragwanath–L. Cremer
|Century
|5h08'43''
|21'35''
|0
|9
|S. Variawa–F. Cazalet
|Toyota
|5h09'17''
|22'09''
|0
|10
|M. Serradori–L. Minaudier
|Century
|5h09'42''
|22'34''
|0
CLASSIFICA GENERALE DAKAR AUTO 2026 DOPO TAPPA 4
|Pos.
|Equipaggio
|Auto
|Tempo
|Distacco
|Penalità
|1
|H. Lategan–B. Cummings
|Toyota
|16h29'15''
|00'00''
|0
|2
|N. Al-Attiyah–F. Lurquin
|Dacia
|16h33'10''
|03'55''
|0
|3
|M. Ekström–E. Bergkvist
|Ford
|16h42'15''
|13'00''
|00'20''
|4
|C. Sainz–L. Cruz
|Ford
|16h45'08''
|15'53''
|00'10''
|5
|M. Serradori–L. Minaudier
|Century
|16h46'08''
|16'53''
|0
|6
|S. Variawa–F. Cazalet
|Toyota
|16h47'34''
|18'19''
|0
|7
|N. Roma–A. Haro
|Ford
|16h47'51''
|18'36''
|0
|8
|S. Loeb–E. Boulanger
|Dacia
|16h49'12''
|19'57''
|0
|9
|E. Goczal–S. Gospodarczyk
|Toyota
|16h50'37''
|21'22''
|0
|10
|C. Gutierrez–P. Moreno
|Dacia
|16h54'33''
|25'18''
|0