Dakar auto, tappa 5: Roma penalizzato, vince Guthrie! Lategan rimane leader

La tappa 5 della Dakar 2026 auto, seconda parte della Marathon, ha visto gli equipaggi sfidarsi su una speciale di oltre 340 km cronometrati all’interno di una frazione lunga e selettiva. Sul traguardo è stato Nani Roma (Ford Racing) a firmare il miglior tempo in 3h55’52’’, precedendo di 4 secondi il compagno di squadra Mitch Guthrie, ma una penalità di 1’10’’ inflitta allo spagnolo ha ribaltato il risultato. La vittoria è così passata a Guthrie, primo in 3h54’46’’, con Roma secondo a +1’06’’ e Martin Prokop (Orlen Jipocar Team) terzo a +2’14’’, completando una tripletta Ford.

La tappa: volata tra le Ford, incidono le penalità

La speciale è stata caratterizzata da un ritmo elevatissimo e da un lungo testa a testa tra Guthrie e Roma, separati da appena 21 secondi a meno di 50 km dalla fine. Guthrie ha guidato la tappa a tutti i waypoint intermedi, prima del sorpasso finale di Roma sul traguardo, poi vanificato dalla penalizzazione che gli ha tolto il quattordicesimo successo in carriera tra le auto.

Ai piedi del podio di giornata si sono piazzati Lucas Moraes (Dacia Sandriders) e Denis Krotov (Ford M-Sport). Mattias Ekström (Ford Racing) ha perso terreno nella seconda parte della prova, chiudendo sesto a +5’21’’, mentre Carlos Sainz (Ford Racing) ha terminato settimo a +5’23’’, pagando anche 1’00’’ di penalità. In difficoltà nel finale Guy Botterill (Toyota Gazoo Racing SA), scivolato al decimo posto a +7’03’’. Nessun ritiro tra i protagonisti di vertice, ma la Marathon ha continuato a presentare il conto in termini di gestione e affidabilità.

Generale: Lategan resta leader, Ford all’inseguimento

Dopo la tappa 5, Henk Lategan / Brett Cummings (Toyota Gazoo Racing W2RC) mantengono la leadership della classifica generale in 20h36’44’’, nonostante un ritardo di 12’47’’ nella speciale, affrontata dal sudafricano nel difficile ruolo di apripista. Seconda posizione per Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin (The Dacia Sandriders) a +3’17’’, a loro volta oggi penalizzati di 2 minuti dal peso specifico notevole, seguiti da Mattias Ekström / Emil Bergkvist (Ford Racing) a +5’38’’.

Dakar 2026, Henk Lategan (Toyota). Credits: Dakar.com

La penalità costa cara a Nani Roma / Alex Haro, ora quarti a +6’59’’, con Carlos Sainz / Lucas Cruz quinti a +8’33’’. Guthrie risale in sesta posizione, davanti a Moraes e a Sebastien Loeb (Dacia Sandriders). Domani la Dakar 2026 prevede una tappa di dune e navigazione pura, dove chi oggi ha perso terreno potrà sfruttare una posizione di partenza più favorevole.

CLASSIFICA TAPPA 5 DAKAR AUTO 2026 - AL ULA-HAIL

Pos. Equipaggio Auto Tempo Distacco Penalità 1 Mitch Guthrie / Kellon Walch Ford 3h54’46’’ — — 2 Nani Roma / Alex Haro Ford 3h55’52’’ +1’06’’ 1’10’’ 3 Martin Prokop / Viktor Chytka Ford 3h57’00’’ +2’14’’ — 4 Lucas Moraes / Dennis Zenz Dacia 3h58’24’’ +3’38’’ — 5 Mattias Ekström / Emil Bergkvist Ford 4h00’07’’ +5’21’’ — 6 Carlos Sainz / Lucas Cruz Ford 4h00’09’’ +5’23’’ 1’00’’ 7 João Ferreira / Filipe Palmeiro Toyota 4h00’53’’ +6’07’’ — 8 Simon Vitse / Max Delfino MD 4h01’01’’ +6’15’’ — 9 Guy Botterill / Oriol Mena Toyota 4h01’49’’ +7’03’’ — 10 Seth Quintero / Andrew Short Toyota 4h03’54’’ +9’08’’ —

CLASSIFICA GENERALE DAKAR AUTO 2026 DOPO TAPPA 5 MARATHON

Pos. Equipaggio Auto Tempo Distacco Penalità 1 Henk Lategan / Brett Cummings Toyota 20h36’44’’ — — 2 Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin Dacia 20h40’01’’ +3’17’’ 2’00’’ 3 Mattias Ekström / Emil Bergkvist Ford 20h42’22’’ +5’38’’ 0’20’’ 4 Nani Roma / Alex Haro Ford 20h43’43’’ +6’59’’ 1’10’’ 5 Carlos Sainz / Lucas Cruz Ford 20h45’17’’ +8’33’’ 1’10’’ 6 Mitch Guthrie / Kellon Walch Ford 20h53’07’’ +16’23’’ 0’10’’ 7 Lucas Moraes / Dennis Zenz Dacia 20h53’55’’ +17’11’’ — 8 Sébastien Loeb / Édouard Boulanger Dacia 20h54’39’’ +17’55’’ — 9 Mathieu Serradori / Loïc Minaudier Century 20h56’24’’ +19’40’’ — 10 Martin Prokop / Viktor Chytka Ford 20h56’39’’ +19’55’’ —

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/01/2026