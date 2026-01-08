Dakar 2026

Dakar auto, tappa 5: Roma penalizzato, vince Guthrie! Lategan rimane leader

Avatar di Luca Manacorda, il 08/01/26

1 ora fa - Ford di nuovo sugli scudi, decisiva una penalità dopo il traguardo

Duello tutto Ford per il successo, determinante la penalità inflitta a Roma. Lategan amministra e resta al comando

La tappa 5 della Dakar 2026 auto, seconda parte della Marathon, ha visto gli equipaggi sfidarsi su una speciale di oltre 340 km cronometrati all’interno di una frazione lunga e selettiva. Sul traguardo è stato Nani Roma (Ford Racing) a firmare il miglior tempo in 3h55’52’’, precedendo di 4 secondi il compagno di squadra Mitch Guthrie, ma una penalità di 1’10’’ inflitta allo spagnolo ha ribaltato il risultato. La vittoria è così passata a Guthrie, primo in 3h54’46’’, con Roma secondo a +1’06’’ e Martin Prokop (Orlen Jipocar Team) terzo a +2’14’’, completando una tripletta Ford.

La tappa: volata tra le Ford, incidono le penalità

La speciale è stata caratterizzata da un ritmo elevatissimo e da un lungo testa a testa tra Guthrie e Roma, separati da appena 21 secondi a meno di 50 km dalla fine. Guthrie ha guidato la tappa a tutti i waypoint intermedi, prima del sorpasso finale di Roma sul traguardo, poi vanificato dalla penalizzazione che gli ha tolto il quattordicesimo successo in carriera tra le auto.

Ai piedi del podio di giornata si sono piazzati Lucas Moraes (Dacia Sandriders) e Denis Krotov (Ford M-Sport). Mattias Ekström (Ford Racing) ha perso terreno nella seconda parte della prova, chiudendo sesto a +5’21’’, mentre Carlos Sainz (Ford Racing) ha terminato settimo a +5’23’’, pagando anche 1’00’’ di penalità. In difficoltà nel finale Guy Botterill (Toyota Gazoo Racing SA), scivolato al decimo posto a +7’03’’. Nessun ritiro tra i protagonisti di vertice, ma la Marathon ha continuato a presentare il conto in termini di gestione e affidabilità.

Generale: Lategan resta leader, Ford all’inseguimento

Dopo la tappa 5, Henk Lategan / Brett Cummings (Toyota Gazoo Racing W2RC) mantengono la leadership della classifica generale in 20h36’44’’, nonostante un ritardo di 12’47’’ nella speciale, affrontata dal sudafricano nel difficile ruolo di apripista. Seconda posizione per Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin (The Dacia Sandriders) a +3’17’’, a loro volta oggi penalizzati di 2 minuti dal peso specifico notevole, seguiti da Mattias Ekström / Emil Bergkvist (Ford Racing) a +5’38’’.

Dakar 2026, Henk Lategan (Toyota). Credits: Dakar.com

La penalità costa cara a Nani Roma / Alex Haro, ora quarti a +6’59’’, con Carlos Sainz / Lucas Cruz quinti a +8’33’’. Guthrie risale in sesta posizione, davanti a Moraes e a Sebastien Loeb (Dacia Sandriders). Domani la Dakar 2026 prevede una tappa di dune e navigazione pura, dove chi oggi ha perso terreno potrà sfruttare una posizione di partenza più favorevole.

CLASSIFICA TAPPA 5 DAKAR AUTO 2026 - AL ULA-HAIL

Pos.EquipaggioAutoTempoDistaccoPenalità
1Mitch Guthrie / Kellon WalchFord3h54’46’’
2Nani Roma / Alex HaroFord3h55’52’’+1’06’’1’10’’
3Martin Prokop / Viktor ChytkaFord3h57’00’’+2’14’’
4Lucas Moraes / Dennis ZenzDacia3h58’24’’+3’38’’
5Mattias Ekström / Emil BergkvistFord4h00’07’’+5’21’’
6Carlos Sainz / Lucas CruzFord4h00’09’’+5’23’’1’00’’
7João Ferreira / Filipe PalmeiroToyota4h00’53’’+6’07’’
8Simon Vitse / Max DelfinoMD4h01’01’’+6’15’’
9Guy Botterill / Oriol MenaToyota4h01’49’’+7’03’’
10Seth Quintero / Andrew ShortToyota4h03’54’’+9’08’’

CLASSIFICA GENERALE DAKAR AUTO 2026 DOPO TAPPA 5 MARATHON

Pos.EquipaggioAutoTempoDistaccoPenalità
1Henk Lategan / Brett CummingsToyota20h36’44’’
2Nasser Al-Attiyah / Fabian LurquinDacia20h40’01’’+3’17’’2’00’’
3Mattias Ekström / Emil BergkvistFord20h42’22’’+5’38’’0’20’’
4Nani Roma / Alex HaroFord20h43’43’’+6’59’’1’10’’
5Carlos Sainz / Lucas CruzFord20h45’17’’+8’33’’1’10’’
6Mitch Guthrie / Kellon WalchFord20h53’07’’+16’23’’0’10’’
7Lucas Moraes / Dennis ZenzDacia20h53’55’’+17’11’’
8Sébastien Loeb / Édouard BoulangerDacia20h54’39’’+17’55’’
9Mathieu Serradori / Loïc MinaudierCentury20h56’24’’+19’40’’
10Martin Prokop / Viktor ChytkaFord20h56’39’’+19’55’’

VEDI ANCHE
Dakar auto 2026, tappa 4 Marathon: Lategan domina con Toyota e balza al comando
Dakar auto, tappa 4: Lategan fa il vuoto e conquista la leadership
Dakar 2026: info, percorso e favoriti tra auto e moto
Dakar 2026 al via: le novità del percorso e i favoriti delle categorie auto e moto
Dakar 2026 in TV: Sky Sport broadcaster ufficiale del rally raid
La Dakar apre il 2026: due settimane di deserto e motori in esclusiva su Sky
Pubblicato da Luca Manacorda, 08/01/2026
Tags
toyotafordautodaciasebastien loebdakarNasser Al-AttiyahDakar 2026
Vedi anche