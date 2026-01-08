Dakar auto, tappa 5: Roma penalizzato, vince Guthrie! Lategan rimane leader

La tappa 5 della Dakar 2026 auto, seconda parte della Marathon, ha visto gli equipaggi sfidarsi su una speciale di oltre 340 km cronometrati all’interno di una frazione lunga e selettiva. Sul traguardo è stato Nani Roma (Ford Racing) a firmare il miglior tempo in 3h55’52’’, precedendo di 4 secondi il compagno di squadra Mitch Guthrie, ma una penalità di 1’10’’ inflitta allo spagnolo ha ribaltato il risultato. La vittoria è così passata a Guthrie, primo in 3h54’46’’, con Roma secondo a +1’06’’ e Martin Prokop (Orlen Jipocar Team) terzo a +2’14’’, completando una tripletta Ford.
La tappa: volata tra le Ford, incidono le penalità
La speciale è stata caratterizzata da un ritmo elevatissimo e da un lungo testa a testa tra Guthrie e Roma, separati da appena 21 secondi a meno di 50 km dalla fine. Guthrie ha guidato la tappa a tutti i waypoint intermedi, prima del sorpasso finale di Roma sul traguardo, poi vanificato dalla penalizzazione che gli ha tolto il quattordicesimo successo in carriera tra le auto.
WE HAVE LIFT OFF! 🚀 #Dakar2026@FordRacing@CSainz_oficial@LucasCruz74pic.twitter.com/4BXRJyqJJd— DAKAR RALLY (@dakar) January 8, 2026
Ai piedi del podio di giornata si sono piazzati Lucas Moraes (Dacia Sandriders) e Denis Krotov (Ford M-Sport). Mattias Ekström (Ford Racing) ha perso terreno nella seconda parte della prova, chiudendo sesto a +5’21’’, mentre Carlos Sainz (Ford Racing) ha terminato settimo a +5’23’’, pagando anche 1’00’’ di penalità. In difficoltà nel finale Guy Botterill (Toyota Gazoo Racing SA), scivolato al decimo posto a +7’03’’. Nessun ritiro tra i protagonisti di vertice, ma la Marathon ha continuato a presentare il conto in termini di gestione e affidabilità.
Generale: Lategan resta leader, Ford all’inseguimento
Dopo la tappa 5, Henk Lategan / Brett Cummings (Toyota Gazoo Racing W2RC) mantengono la leadership della classifica generale in 20h36’44’’, nonostante un ritardo di 12’47’’ nella speciale, affrontata dal sudafricano nel difficile ruolo di apripista. Seconda posizione per Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin (The Dacia Sandriders) a +3’17’’, a loro volta oggi penalizzati di 2 minuti dal peso specifico notevole, seguiti da Mattias Ekström / Emil Bergkvist (Ford Racing) a +5’38’’.
Dakar 2026, Henk Lategan (Toyota). Credits: Dakar.com
La penalità costa cara a Nani Roma / Alex Haro, ora quarti a +6’59’’, con Carlos Sainz / Lucas Cruz quinti a +8’33’’. Guthrie risale in sesta posizione, davanti a Moraes e a Sebastien Loeb (Dacia Sandriders). Domani la Dakar 2026 prevede una tappa di dune e navigazione pura, dove chi oggi ha perso terreno potrà sfruttare una posizione di partenza più favorevole.
CLASSIFICA TAPPA 5 DAKAR AUTO 2026 - AL ULA-HAIL
|Pos.
|Equipaggio
|Auto
|Tempo
|Distacco
|Penalità
|1
|Mitch Guthrie / Kellon Walch
|Ford
|3h54’46’’
|—
|—
|2
|Nani Roma / Alex Haro
|Ford
|3h55’52’’
|+1’06’’
|1’10’’
|3
|Martin Prokop / Viktor Chytka
|Ford
|3h57’00’’
|+2’14’’
|—
|4
|Lucas Moraes / Dennis Zenz
|Dacia
|3h58’24’’
|+3’38’’
|—
|5
|Mattias Ekström / Emil Bergkvist
|Ford
|4h00’07’’
|+5’21’’
|—
|6
|Carlos Sainz / Lucas Cruz
|Ford
|4h00’09’’
|+5’23’’
|1’00’’
|7
|João Ferreira / Filipe Palmeiro
|Toyota
|4h00’53’’
|+6’07’’
|—
|8
|Simon Vitse / Max Delfino
|MD
|4h01’01’’
|+6’15’’
|—
|9
|Guy Botterill / Oriol Mena
|Toyota
|4h01’49’’
|+7’03’’
|—
|10
|Seth Quintero / Andrew Short
|Toyota
|4h03’54’’
|+9’08’’
|—
CLASSIFICA GENERALE DAKAR AUTO 2026 DOPO TAPPA 5 MARATHON
|Pos.
|Equipaggio
|Auto
|Tempo
|Distacco
|Penalità
|1
|Henk Lategan / Brett Cummings
|Toyota
|20h36’44’’
|—
|—
|2
|Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin
|Dacia
|20h40’01’’
|+3’17’’
|2’00’’
|3
|Mattias Ekström / Emil Bergkvist
|Ford
|20h42’22’’
|+5’38’’
|0’20’’
|4
|Nani Roma / Alex Haro
|Ford
|20h43’43’’
|+6’59’’
|1’10’’
|5
|Carlos Sainz / Lucas Cruz
|Ford
|20h45’17’’
|+8’33’’
|1’10’’
|6
|Mitch Guthrie / Kellon Walch
|Ford
|20h53’07’’
|+16’23’’
|0’10’’
|7
|Lucas Moraes / Dennis Zenz
|Dacia
|20h53’55’’
|+17’11’’
|—
|8
|Sébastien Loeb / Édouard Boulanger
|Dacia
|20h54’39’’
|+17’55’’
|—
|9
|Mathieu Serradori / Loïc Minaudier
|Century
|20h56’24’’
|+19’40’’
|—
|10
|Martin Prokop / Viktor Chytka
|Ford
|20h56’39’’
|+19’55’’
|—