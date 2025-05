Ranger Raptor da record del salto in lungo. Sì, ma l'atterraggio?

La distanza coperta in volo dal pickup americano è impressionante. Ma non senza conseguenze (il driver è sopravvissuto)

Sarà anche progettato, il Ranger Raptor, per disimpegnarsi con agilità tra dune e solchi da Rally Dakar. Ma pure Ranger Raptor ha i suoi limiti: le leggi della fisica.

Un coraggioso driver lo ha scoperto a proprie spese, atterrando bruscamente dopo un salto che ha coperto, diciamo, circa tre quarti della lunghezza di un campo da calcio. Clicca Play e aggrappati ai sostegni.

Il video alla moviola

Il video mostra quello che sembra un Ranger Raptor di ultima generazione (e di serie) lanciarsi verso una duna in località Canoa Quebrada, in Brasile.

Il Raptor prende la rincorsa (Foto: YouTube/@Desconhecido agora)

Il fatto che il pick-up americano scali una salita così lunga e ripida è già di per sé notevole. Ma la rincorso è niente, rispetto a ciò che succede dopo.

Il Raptor stacca le ruote da terra, spicca il volo come un aereo in decollo e atterra sulla sabbia, non si sa se nel frattempo le hostess servano da bere. Ahimé, il momento dell’impatto non viene ripreso...

Take off! (Foto: YouTube/@Desconhecido agora)

Stabilire la distanza esatta percorsa in aria non è semplice. L’utente X LeL_Fontenele riporta che il veicolo sarebbe atterrato a circa 85 metri dal punto di decollo. Salvo poi auto-smentirsi (gli togliamo l'Iva?).

Olha o que um cara da minha cidade resolveu fazer nas dunas! Pqp! Resultado: PT em uma Raptor de 500k que tinha recebido quinta feira pic.twitter.com/m1HVXjWMnd — LeL_Fontenele ᶜˢᶜ 🫱🏼😌🫲🏼 (@lelfontenele) May 18, 2025



In ogni caso, si tratta di un salto impressionante. Forse è il nuovo record olimpico, almeno di categoria?

La conta dei danni

Quel che è certo è che il veicolo non è uscito indenne dall’impresa. Un video condiviso su TikTok mostra i danni subiti: il frontale è gravemente danneggiato, le modanature sui parafanghi si sono staccate e tutti gli airbag si sono attivati.

Atterraggio molto poco morbido (Foto: YouTube/@Desconhecido agora)

Anche il retro del pick-up riporta conseguenze: il cassone e l’assale posteriore sembrano essersi spostati, e in un altro video si nota come le ruote posteriori siano bloccate mentre il veicolo viene trainato fuori dalle dune. Mica il Raptor è di gomma.

A scanso di equivoci, il driver è vivo e vegeto, anche se non sono note le sue condizioni. L'atterraggio da un salto, sia con un’auto, una moto o una mountain bike, può essere estremamente traumatico. La sensazione è che un tentativo tanto estremo basti e avanzi.

Ranger Raptor, pickup con le ali (Foto: YouTube/@Desconhecido agora)

