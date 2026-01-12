Dakar auto, tappa 8: sorpresa Variawa, Al-Attiyah resta leader

Colpo di scena nella tappa 8 della Dakar Auto, dove Saood Variawa firma una vittoria tanto inattesa quanto spettacolare. Il giovane sudafricano della Toyota Gazoo Racing SA ha completato una rimonta clamorosa, strappando il successo per appena 3 secondi al connazionale Henk Lategan (Toyota) al termine di una giornata serratissima.

Doppietta sudafricana, Lategan di nuovo beffato

Partito 53 minuti dopo i primi concorrenti, Variawa ha scalato progressivamente la classifica: fuori dalla top 10 nelle fasi iniziali, sesto dopo 267 km, terzo a 414 km, secondo a 448 km e infine primo al traguardo, beffando Lategan proprio negli ultimi rilevamenti. Dopo la tappa di ieri, per quest'ultimo sono risultati ancora una volta decisivi in negativo gli ultimi chilometri. Per il Sudafrica è una storica doppietta, con Toyota assoluta protagonista.

Dakar 2026, Henk Lategan (Toyota). Credits: Dakar.com

A completare il podio di giornata è Mattias Ekström (Ford), staccato di soli 29 secondi, al termine della top 3 più compatta dell’edizione 2026. Subito dietro, Seth Quintero porta una terza Hilux tra i primi quattro, mentre Nasser Al-Attiyah (Dacia) chiude quinto, a 1’16’’ dal vincitore.

Ancora grandissimo equilibrio

Il qatariota di Dacia Sandriders vive una giornata di gestione: perde 1’14’’ rispetto ai rivali diretti, ma conserva la leadership della classifica generale. Alle sue spalle, Ekström riduce il distacco a 4 minuti, mentre Lategan sale sul podio assoluto, superando Nani Roma, ora quarto. Completano la top 10 di tappa, racchiusa in meno di quattro minuti, Carlos Sainz (6°), Guillaume de Mévius (7°), Sébastien Loeb (8°), Nani Roma (9°) e Brian Baragwanath (10°), primo tra i piloti Century.

Una tappa tiratissima, che rilancia le ambizioni di Toyota e mantiene apertissima la lotta per la vittoria finale, con Al-Attiyah ancora leader ma sotto pressione alla vigilia della seconda Marathon di questa edizione della Dakar 2026.

CLASSIFICA TAPPA 8 DAKAR AUTO 2026 - WADI AD DAWASIR-WADI AD DAWASIR

Pos. Equipaggio Auto Tempo Distacco Penalità 1 Saood Variawa / François Cazalet Toyota 04H 20' 35'' 2 Henk Lategan / Brett Cummings Toyota 04H 20' 38'' + 00H 00' 03'' 3 Mattias Ekström / Emil Bergkvist Ford 04H 21' 04'' + 00H 00' 29'' 4 Seth Quintero / Andrew Short Toyota 04H 21' 12'' + 00H 00' 37'' 5 Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin Dacia 04H 21' 51'' + 00H 01' 16'' 6 Carlos Sainz / Lucas Cruz Ford 04H 22' 04'' + 00H 01' 29'' 7 Guillaume de Mévius / Mathieu Baumel Mini 04H 22' 35'' + 00H 02' 00'' 8 Sébastien Loeb / Edouard Boulanger Dacia 04H 23' 37'' + 00H 03' 02'' 9 Nani Roma / Alex Haro Ford 04H 24' 13'' + 00H 03' 38'' 10 Brian Baragwanath / Leonard Cremer Century 04H 24' 23'' + 00H 03' 48''

CLASSIFICA GENERALE DAKAR AUTO 2026 DOPO TAPPA 8

Pos. Equipaggio Auto Tempo Distacco Penalità 1 Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin Dacia 32H 32' 06'' 00H 02' 00'' 2 Mattias Ekström / Emil Bergkvist Ford 32H 36' 06'' + 00H 04' 00'' 00H 00' 30'' 3 Henk Lategan / Brett Cummings Toyota 32H 38' 14'' + 00H 06' 08'' 4 Nani Roma / Alex Haro Ford 32H 41' 43'' + 00H 09' 37'' 5 Carlos Sainz / Lucas Cruz Ford 32H 42' 45'' + 00H 10' 39'' 00H 01' 10'' 6 Sébastien Loeb / Edouard Boulanger Dacia 32H 49' 31'' + 00H 17' 25'' 7 Mitch Guthrie / Kellon Walch Ford 32H 55' 06'' + 00H 23' 00'' 00H 00' 10'' 8 Mathieu Serradori / Loïc Minaudier Century 32H 57' 10'' + 00H 25' 04'' 00H 00' 10'' 9 Lucas Moraes / Dennis Zenz Dacia 33H 02' 01'' + 00H 29' 55'' 10 Joao Ferreira / Filipe Palmeiro Toyota 33H 07' 14'' + 00H 35' 08'' 00H 02' 00''

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 12/01/2026