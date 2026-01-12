Dakar 2026

Dakar auto, tappa 8: sorpresa Variawa, Al-Attiyah resta leader

2 ore fa - Doppietta sudafricana, classifica generale sempre cortissima

Sariawa beffa Lategan, mentre in classifica generale il vantaggio di Al-Attiyah resta minimo

Colpo di scena nella tappa 8 della Dakar Auto, dove Saood Variawa firma una vittoria tanto inattesa quanto spettacolare. Il giovane sudafricano della Toyota Gazoo Racing SA ha completato una rimonta clamorosa, strappando il successo per appena 3 secondi al connazionale Henk Lategan (Toyota) al termine di una giornata serratissima.

Doppietta sudafricana, Lategan di nuovo beffato

Partito 53 minuti dopo i primi concorrenti, Variawa ha scalato progressivamente la classifica: fuori dalla top 10 nelle fasi iniziali, sesto dopo 267 km, terzo a 414 km, secondo a 448 km e infine primo al traguardo, beffando Lategan proprio negli ultimi rilevamenti. Dopo la tappa di ieri, per quest'ultimo sono risultati ancora una volta decisivi in negativo gli ultimi chilometri. Per il Sudafrica è una storica doppietta, con Toyota assoluta protagonista.

Dakar 2026, Henk Lategan (Toyota). Credits: Dakar.com

A completare il podio di giornata è Mattias Ekström (Ford), staccato di soli 29 secondi, al termine della top 3 più compatta dell’edizione 2026. Subito dietro, Seth Quintero porta una terza Hilux tra i primi quattro, mentre Nasser Al-Attiyah (Dacia) chiude quinto, a 1’16’’ dal vincitore.

Ancora grandissimo equilibrio

Il qatariota di Dacia Sandriders vive una giornata di gestione: perde 1’14’’ rispetto ai rivali diretti, ma conserva la leadership della classifica generale. Alle sue spalle, Ekström riduce il distacco a 4 minuti, mentre Lategan sale sul podio assoluto, superando Nani Roma, ora quarto. Completano la top 10 di tappa, racchiusa in meno di quattro minuti, Carlos Sainz (6°), Guillaume de Mévius (7°), Sébastien Loeb (8°), Nani Roma (9°) e Brian Baragwanath (10°), primo tra i piloti Century.

Una tappa tiratissima, che rilancia le ambizioni di Toyota e mantiene apertissima la lotta per la vittoria finale, con Al-Attiyah ancora leader ma sotto pressione alla vigilia della seconda Marathon di questa edizione della Dakar 2026.

CLASSIFICA TAPPA 8 DAKAR AUTO 2026 - WADI AD DAWASIR-WADI AD DAWASIR

Pos.EquipaggioAutoTempoDistaccoPenalità
1Saood Variawa / François CazaletToyota04H 20' 35''    
2Henk Lategan / Brett CummingsToyota04H 20' 38''+ 00H 00' 03''  
3Mattias Ekström / Emil BergkvistFord04H 21' 04''+ 00H 00' 29''  
4Seth Quintero / Andrew ShortToyota04H 21' 12''+ 00H 00' 37''  
5Nasser Al-Attiyah / Fabian LurquinDacia04H 21' 51''+ 00H 01' 16''  
6Carlos Sainz / Lucas CruzFord04H 22' 04''+ 00H 01' 29''  
7Guillaume de Mévius / Mathieu BaumelMini04H 22' 35''+ 00H 02' 00''  
8Sébastien Loeb / Edouard BoulangerDacia04H 23' 37''+ 00H 03' 02''  
9Nani Roma / Alex HaroFord04H 24' 13''+ 00H 03' 38''  
10Brian Baragwanath / Leonard CremerCentury04H 24' 23''+ 00H 03' 48''  

CLASSIFICA GENERALE DAKAR AUTO 2026 DOPO TAPPA 8

Pos.EquipaggioAutoTempoDistaccoPenalità
1Nasser Al-Attiyah / Fabian LurquinDacia32H 32' 06''   00H 02' 00''
2Mattias Ekström / Emil BergkvistFord32H 36' 06''+ 00H 04' 00''00H 00' 30''
3Henk Lategan / Brett CummingsToyota32H 38' 14''+ 00H 06' 08''  
4Nani Roma / Alex HaroFord32H 41' 43''+ 00H 09' 37''  
5Carlos Sainz / Lucas CruzFord32H 42' 45''+ 00H 10' 39''00H 01' 10''
6Sébastien Loeb / Edouard BoulangerDacia32H 49' 31''+ 00H 17' 25''  
7Mitch Guthrie / Kellon WalchFord32H 55' 06''+ 00H 23' 00''00H 00' 10''
8Mathieu Serradori / Loïc MinaudierCentury32H 57' 10''+ 00H 25' 04''00H 00' 10''
9Lucas Moraes / Dennis ZenzDacia33H 02' 01''+ 00H 29' 55''  
10Joao Ferreira / Filipe PalmeiroToyota33H 07' 14''+ 00H 35' 08''00H 02' 00''

