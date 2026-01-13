Dakar auto, tappa 9: doppietta Goczał e Roma vola al comando

La prima metà della Marathon scrive la favola polacca

La tappa 9 auto della Dakar 2026, valida come prima parte della Marathon, ha portato la carovana da Wadi Ad Dawasir al Bivouac Refuge attraverso 410 km di prova speciale, regalando una delle storie più belle di questa edizione. A firmarla sono stati Eryk Goczał e lo zio Michał Goczał, protagonisti di una clamorosa doppietta al volante di due Toyota GR Hilux T1+ private del team Energylandia Rally. Eryk ha vinto davanti a Michał, mentre alle loro spalle i big hanno scelto una gestione prudente per evitare di partire davanti nella seconda, temutissima parte della Marathon. Una giornata da incorniciare per una famiglia che aveva già mostrato talento nelle categorie leggere e che oggi entra di diritto nella storia della Dakar.

Toyota completa il podio, i favoriti gestiscono

A completare la festa Toyota ci ha pensato Toby Price, terzo a 11’30” da Eryk Goczał, regalando al marchio giapponese una tripletta di enorme valore. A interrompere l’egemonia delle Hilux è stato Brian Baragwanath con la Century CR7 T1+, quarto a 22” da Price. Quinto posto per Guillaume de Mévius, che conferma la competitività della Mini X-Raid. Più indietro i protagonisti attesi: Carlos Sainz ha chiuso settimo, ma con 1’10” di penalità per eccesso di velocità; Henk Lategan è scivolato al 14° posto, appena davanti a Nasser Al-Attiyah. Giornata difficile anche per Sébastien Loeb, rallentato da un problema al servosterzo, e per Mattias Ekström, solo 19° a oltre mezz’ora.

Ford colpisce: Roma leader davanti a Sainz

Sul piano strategico, però, a sorridere è soprattutto Nani Roma. Lo spagnolo della Ford Raptor T1+, ottavo nonostante tre forature, ha sfruttato la giornata complessa dei rivali per balzare al comando della classifica generale Auto. Roma guida ora con 57” di vantaggio su Sainz, mentre Al-Attiyah è terzo a 1’10”. Restano in corsa anche Lategan, quarto a 6’13”, ed Ekström, quinto a 11’19”. Fuori dalla Top 5 Loeb, scivolato a oltre 21 minuti, mentre risalgono Price, Lucas Moraes, Mathieu Serradori e Cristina Gutiérrez. La seconda parte della Marathon promette di essere decisiva: ora la Dakar auto 2026 è più aperta che mai.

💥 Nani Roma and Alex Haro take the overall lead in the Cars category. It’s the first time since 2014 that Nani Roma is back at the top of the Dakar.#Dakar2026#DakarInSaudipic.twitter.com/80ghU9EQ13 — DAKAR RALLY (@dakar) January 13, 2026

CLASSIFICA TAPPA 9 DAKAR AUTO 2026 - WADI-WADI

Pos. Equipaggio Auto Tempo Distacco Penalità 1 E. Goczal - S. Gospodarczyk Toyota 3h46'42'' 00'00'' 0 2 M. Goczal - D. Ortega Toyota 3h54'27'' 07'45'' 00'10'' 3 T. Price - A. Monleon Toyota 3h58'18'' 11'36'' 0 4 B. Baragwanath - L. Cremer Century 3h58'40'' 11'58'' 0 5 G. de Mévius - M. Baumel Mini 4h00'45'' 14'03'' 0 6 C. Gutierrez - P. Moreno Dacia 4h01'31'' 14'49'' 0 7 C. Sainz - L. Cruz Ford 4h02'13'' 15'31'' 01'10'' 8 N. Roma - A. Haro Ford 4h02'18'' 15'36'' 01'00'' 9 L. Baud - L. Baud Mini 4h03'25'' 16'43'' 0 10 G. Fan - K. Zhao Nissan 4h04'47'' 18'05'' 00'20''

CLASSIFICA GENERALE DAKAR AUTO 2026 DOPO TAPPA 9

Pos. Equipaggio Auto Tempo Distacco Penalità 1 N. Roma - A. Haro Ford 36h44'01'' 00'00'' 01'00'' 2 C. Sainz - L. Cruz Ford 36h44'58'' 00'57'' 02'20'' 3 N. Al-Attiyah - F. Lurquin Dacia 36h45'11'' 01'10'' 02'00'' 4 H. Lategan - B. Cummings Toyota 36h50'14'' 06'13'' 0 5 M. Ekström - E. Bergkvist Ford 36h55'20'' 11'19'' 00'40'' 6 S. Loeb - E. Boulanger Dacia 37h05'07'' 21'06'' 0 7 T. Price - A. Monleon Toyota 37h10'50'' 26'49'' 0 8 L. Moraes - D. Zenz Dacia 37h20'50'' 36'49'' 15'00'' 9 M. Serradori - L. Minaudier Century 37h25'05'' 41'04'' 00'10'' 10 C. Gutierrez - P. Moreno Dacia 37h33'23'' 49'22'' 00'30''

Pubblicato da Simone Valtieri, 13/01/2026