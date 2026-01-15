Dakar auto, tappa 11: Ekström colpisce ancora, Lategan fuori dai giochi

Ford torna a colpire: Ekström domina la tappa 11
Alla Dakar 2026, come spesso accade, nulla è mai davvero scritto. La tappa 11, lunga 346 km di prova speciale da Bisha ad Al Henakiyah, ha prodotto l’ennesimo ribaltone nella classifica Auto. A prendersi la scena è stata Ford, che ha riscattato la giornata difficile precedente con una prestazione solida e concreta. Mattias Ekström ha firmato la vittoria di tappa con la Ford Raptor T1+ ufficiale, precedendo di 1’22” la Raptor privata di Romain Dumas (RD Limited) e di 2’26” il compagno di squadra Carlos Sainz. Un risultato che conferma l’efficacia del pacchetto Ford nelle singole tappe, anche se la classifica generale resta una partita più complessa.
Well… did you expect that? 😅#Dakar2026#DakarInSaudipic.twitter.com/CvDFHx9vXI— DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2026
Il colpo di scena: Lategan fermo oltre un’ora
La notizia che ha cambiato radicalmente il volto della Dakar Auto 2026, però, è arrivata al km 140, dove Henk Lategan è rimasto fermo per oltre un’ora a causa di un problema tecnico sulla sua Toyota GR Hilux. Il sudafricano, principale avversario di Nasser Al-Attiyah per la vittoria finale, è riuscito a ripartire, ma il ritardo accumulato lo ha fatto scivolare fuori dalla lotta per il successo. Ne ha approfittato Nani Roma, che con la Ford Raptor T1+ ha chiuso decimo di tappa, limitando i danni e risalendo al secondo posto nella generale, a circa 8 minuti dal leader qatariota. A completare il nuovo podio provvisorio è salito Sébastien Loeb, autore di una progressiva rimonta negli ultimi giorni.
🇿🇦 A major setback for Lategan and Cummings. Second last year, a technical issue cost them 1h40 and will likely impact their fight for victory. ⚙️#Dakar2026#DakarInSaudipic.twitter.com/YnTM5mMRbj— DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2026
Generale ridisegnata, Al-Attiyah controlla
Nonostante una tappa di gestione, chiusa 16° a 12’56” da Ekström, Nasser Al-Attiyah resta saldamente al comando della Dakar 2026 Auto. Il pilota della Dacia Sandrider ha perso meno di 5 minuti nei confronti di Roma e affronta ora il finale con una posizione di forza. Alle sue spalle, oltre a Roma e Loeb, la giornata ha sorriso parzialmente anche a Toyota, grazie al 4° posto di Joao Ferreira e al 5° di Seth Quintero, entrambi con Hilux ufficiali, davanti alla Mini X-raid di Guillaume De Mevius. Più indietro Mathieu Serradori, solo 18°, penalizzato dall’apertura della tappa. Con una classifica ormai stravolta, la Dakar conferma ancora una volta la sua regola non scritta: finché non si arriva all’ultima bandiera, nulla è davvero deciso.
BIG DUNES stage 🔟 flashback: just a pleasure watching these guys crush it on the sand 🔝#DakarInSaudi#Dakar2026pic.twitter.com/fh4eEOoeo0— DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2026
CLASSIFICA TAPPA 11 DAKAR AUTO2026 - BISHA-AL HENAKIYAH
|Pos.
|Equipaggio
|Auto
|Tempo
|Distacco
|Penalità
|1
|M. Ekström - E. Bergkvist
|Ford
|2h47'22''
|00'00''
|0
|2
|R. Dumas - A. Winocq
|Ford
|2h48'44''
|01'22''
|0
|3
|C. Sainz - L. Cruz
|Ford
|2h49'48''
|02'26''
|0
|4
|J. Ferreira - F. Palmeiro
|Toyota
|2h50'49''
|03'27''
|0
|5
|S. Quintero - A. Short
|Toyota
|2h52'06''
|04'44''
|0
|6
|G. de Mévius - M. Baumel
|Mini
|2h52'54''
|05'32''
|0
|7
|G. Botterill - O. Mena
|Toyota
|2h53'09''
|05'47''
|0
|8
|S. Variawa - F. Cazalet
|Toyota
|2h54'59''
|07'37''
|0
|9
|S. Loeb - E. Boulanger
|Dacia
|2h55'42''
|08'20''
|0
|10
|N. Roma - A. Haro
|Ford
|2h55'59''
|08'37''
|00'10''
CLASSIFICA GENERALE DAKAR AUTO 2026 DOPO TAPPA 11
|Pos.
|Equipaggio
|Auto
|Tempo
|Distacco
|Penalità
|1
|N. Al-Attiyah - F. Lurquin
|Dacia
|44h39'59''
|00'00''
|02'40''
|2
|N. Roma - A. Haro
|Ford
|44h48'39''
|08'40''
|01'10''
|3
|S. Loeb - E. Boulanger
|Dacia
|44h58'36''
|18'37''
|0
|4
|M. Ekström - E. Bergkvist
|Ford
|45h01'31''
|21'32''
|00'40''
|5
|C. Sainz - L. Cruz
|Ford
|45h08'47''
|28'48''
|17'20''
|6
|M. Serradori - L. Minaudier
|Century
|45h16'05''
|36'06''
|02'10''
|7
|L. Moraes - D. Zenz
|Dacia
|45h17'00''
|37'01''
|15'00''
|8
|T. Price - A. Monleon
|Toyota
|45h36'58''
|56'59''
|0
|9
|S. Variawa - F. Cazalet
|Toyota
|45h43'55''
|1h03'56''
|01'00''
|10
|G. Botterill - O. Mena
|Toyota
|45h47'42''
|1h07'43''
|15'00''