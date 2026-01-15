Dakar auto, tappa 11: Ekström colpisce ancora, Lategan fuori dai giochi

Ford torna a colpire: Ekström domina la tappa 11

Alla Dakar 2026, come spesso accade, nulla è mai davvero scritto. La tappa 11, lunga 346 km di prova speciale da Bisha ad Al Henakiyah, ha prodotto l’ennesimo ribaltone nella classifica Auto. A prendersi la scena è stata Ford, che ha riscattato la giornata difficile precedente con una prestazione solida e concreta. Mattias Ekström ha firmato la vittoria di tappa con la Ford Raptor T1+ ufficiale, precedendo di 1’22” la Raptor privata di Romain Dumas (RD Limited) e di 2’26” il compagno di squadra Carlos Sainz. Un risultato che conferma l’efficacia del pacchetto Ford nelle singole tappe, anche se la classifica generale resta una partita più complessa.

Il colpo di scena: Lategan fermo oltre un’ora

La notizia che ha cambiato radicalmente il volto della Dakar Auto 2026, però, è arrivata al km 140, dove Henk Lategan è rimasto fermo per oltre un’ora a causa di un problema tecnico sulla sua Toyota GR Hilux. Il sudafricano, principale avversario di Nasser Al-Attiyah per la vittoria finale, è riuscito a ripartire, ma il ritardo accumulato lo ha fatto scivolare fuori dalla lotta per il successo. Ne ha approfittato Nani Roma, che con la Ford Raptor T1+ ha chiuso decimo di tappa, limitando i danni e risalendo al secondo posto nella generale, a circa 8 minuti dal leader qatariota. A completare il nuovo podio provvisorio è salito Sébastien Loeb, autore di una progressiva rimonta negli ultimi giorni.

🇿🇦 A major setback for Lategan and Cummings. Second last year, a technical issue cost them 1h40 and will likely impact their fight for victory. ⚙️#Dakar2026#DakarInSaudipic.twitter.com/YnTM5mMRbj — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2026

Generale ridisegnata, Al-Attiyah controlla

Nonostante una tappa di gestione, chiusa 16° a 12’56” da Ekström, Nasser Al-Attiyah resta saldamente al comando della Dakar 2026 Auto. Il pilota della Dacia Sandrider ha perso meno di 5 minuti nei confronti di Roma e affronta ora il finale con una posizione di forza. Alle sue spalle, oltre a Roma e Loeb, la giornata ha sorriso parzialmente anche a Toyota, grazie al 4° posto di Joao Ferreira e al 5° di Seth Quintero, entrambi con Hilux ufficiali, davanti alla Mini X-raid di Guillaume De Mevius. Più indietro Mathieu Serradori, solo 18°, penalizzato dall’apertura della tappa. Con una classifica ormai stravolta, la Dakar conferma ancora una volta la sua regola non scritta: finché non si arriva all’ultima bandiera, nulla è davvero deciso.

BIG DUNES stage 🔟 flashback: just a pleasure watching these guys crush it on the sand 🔝#DakarInSaudi#Dakar2026pic.twitter.com/fh4eEOoeo0 — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2026

CLASSIFICA TAPPA 11 DAKAR AUTO2026 - BISHA-AL HENAKIYAH

Pos. Equipaggio Auto Tempo Distacco Penalità 1 M. Ekström - E. Bergkvist Ford 2h47'22'' 00'00'' 0 2 R. Dumas - A. Winocq Ford 2h48'44'' 01'22'' 0 3 C. Sainz - L. Cruz Ford 2h49'48'' 02'26'' 0 4 J. Ferreira - F. Palmeiro Toyota 2h50'49'' 03'27'' 0 5 S. Quintero - A. Short Toyota 2h52'06'' 04'44'' 0 6 G. de Mévius - M. Baumel Mini 2h52'54'' 05'32'' 0 7 G. Botterill - O. Mena Toyota 2h53'09'' 05'47'' 0 8 S. Variawa - F. Cazalet Toyota 2h54'59'' 07'37'' 0 9 S. Loeb - E. Boulanger Dacia 2h55'42'' 08'20'' 0 10 N. Roma - A. Haro Ford 2h55'59'' 08'37'' 00'10''

CLASSIFICA GENERALE DAKAR AUTO 2026 DOPO TAPPA 11

Pos. Equipaggio Auto Tempo Distacco Penalità 1 N. Al-Attiyah - F. Lurquin Dacia 44h39'59'' 00'00'' 02'40'' 2 N. Roma - A. Haro Ford 44h48'39'' 08'40'' 01'10'' 3 S. Loeb - E. Boulanger Dacia 44h58'36'' 18'37'' 0 4 M. Ekström - E. Bergkvist Ford 45h01'31'' 21'32'' 00'40'' 5 C. Sainz - L. Cruz Ford 45h08'47'' 28'48'' 17'20'' 6 M. Serradori - L. Minaudier Century 45h16'05'' 36'06'' 02'10'' 7 L. Moraes - D. Zenz Dacia 45h17'00'' 37'01'' 15'00'' 8 T. Price - A. Monleon Toyota 45h36'58'' 56'59'' 0 9 S. Variawa - F. Cazalet Toyota 45h43'55'' 1h03'56'' 01'00'' 10 G. Botterill - O. Mena Toyota 45h47'42'' 1h07'43'' 15'00''

