Dakar auto, tappa 12: per Al-Attiyah una vittoria da record

Nasser Al-Attiyah continua a riscrivere la storia della Dakar. Il qatariota ha conquistato la vittoria nella tappa 12, firmando il 50° successo di speciale in carriera nella categoria auto ed eguagliando un record leggendario, finora condiviso da Ari Vatanen e Stéphane Peterhansel. Il risultato odierno gli consente anche di pregustare la vittoria finale, la sesta in questo rally raid.

Tappa combattuta, Ekstrom toglie il podio a Loeb

Al volante della Dacia Sandrider, Al-Attiyah ha chiuso la speciale con 1’04’’ di vantaggio su Mitch Guthrie (Ford), il quale era partito molto forte. Un successo che va ben oltre il singolo risultato di tappa: a una sola speciale dalla fine, peraltro breve, il qatariota può ormai considerarsi virtualmente certo del sesto trionfo alla Dakar, forte di circa 15 minuti di margine su Nani Roma (Ford) - oggi ottavo - in classifica generale.

Dakar 2026, Mattias Ekstrom (Ford). Credits: Dakar.com

La tappa è stata però tutt’altro che banale alle sue spalle. Con il quarto tempo alle spalle di Toby Price (Toyota), Mattias Ekström (Ford) ha firmato una prestazione di altissimo livello aprendo la pista dall’inizio alla fine, riuscendo non solo a limitare i danni in termini di tempo, ma soprattutto a ribaltare la lotta per il podio assoluto. Lo svedese ha infatti recuperato 3’24’’ a Sébastien Loeb (Dacia), operando il sorpasso in classifica generale e salendo virtualmente al terzo posto, con il francese ora quarto a soli 29 secondi.

Un duello destinato a risolversi nell’ultima giornata a Yanbu, dove i 108 chilometri cronometrati finali saranno decisivi per assegnare il gradino più basso del podio. Resta fuori da questa sfida Carlos Sainz (Ford), oggi decimo e nella generale attardato dal duo di 13 minuti: un distacco su cui incidono gli oltre 17' di penalità accumulati nel corso della Dakar 2026.

Al-Attiyah pronto alla festa

Da segnalare anche l’ottima giornata di Seth Quintero (Toyota), protagonista di una rimonta costante dopo un avvio complicato di Dakar. L’americano, precipitato fino alla 27ª posizione assoluta nelle prime tappe, è riuscito a entrare finalmente nella top 10 della generale virtuale, superando Saood Variawa e issandosi in nona posizione.

Sul fronte costruttori, la tappa 12 ha confermato l’equilibrio tecnico ai massimi livelli: Dacia, Ford e Toyota si sono spartite le prime posizioni di giornata, a testimonianza di una Dakar combattuta che ha visto anche Mini e Century ottenere dei successi di tappa.

Dakar 2026: Nasser Al-Attiyah (Dacia)

Ora resta solo l’atto finale. Salvo colpi di scena, Al-Attiyah è pronto a celebrare una doppia impresa storica: il record assoluto di vittorie di tappa e un sesto trionfo alla Dakar, che lo consacrerebbe definitivamente tra i più grandi di sempre. Tra le auto, dove è già secondo assoluto, si avvicinerebbe a Stephane Peterhansel fermo a quota 8, mentre in termini assoluti salirebbe sul podio, dietro ai 14 successi totali del francese tra auto e moto e ai 7 di Vladimir Cagin tutti ottenuti tra i camion.

CLASSIFICA TAPPA 12 DAKAR AUTO2026 - AL HENAKIYAH-YANBU

Pos Equipaggio Auto Tempo Distacco Penalità 1 N. Al-Attiyah / F. Lurquin Dacia 3h21'52'' — — 2 M. Guthrie / K. Walch Ford 3h22'56'' +1'04'' — 3 T. Price / A. Monleon Toyota 3h23'17'' +1'25'' — 4 M. Ekström / E. Bergkvist Ford 3h23'41'' +1'49'' — 5 E. Goczal / S. Gospodarczyk Toyota 3h25'47'' +3'55'' — 6 M. Goczal / M. Marton Toyota 3h26'55'' +5'03'' — 7 S. Loeb / E. Boulanger Dacia 3h27'05'' +5'13'' — 8 N. Roma / A. Haro Ford 3h28'14'' +6'22'' — 9 H. Lategan / B. Cummings Toyota 3h29'25'' +7'33'' — 10 C. Sainz / L. Cruz Ford 3h29'37'' +7'45'' —

CLASSIFICA GENERALE DAKAR AUTO 2026 DOPO TAPPA 12

Pos Equipaggio Auto Tempo Distacco Penalità 1 N. Al-Attiyah / F. Lurquin Dacia 48h01'51'' — 2'40'' 2 N. Roma / A. Haro Ford 48h16'53'' +15'02'' 1'10'' 3 M. Ekström / E. Bergkvist Ford 48h25'12'' +23'21'' 40'' 4 S. Loeb / E. Boulanger Dacia 48h25'41'' +23'50'' — 5 C. Sainz / L. Cruz Ford 48h38'24'' +36'33'' 17'20'' 6 M. Serradori / L. Minaudier Century 48h55'08'' +53'17'' 2'10'' 7 L. Moraes / D. Zenz Dacia 48h55'26'' +53'35'' 15'00'' 8 T. Price / A. Monleon Toyota 49h00'15'' +58'24'' — 9 S. Quintero / A. Short Toyota 49h21'01'' +1h19'10'' 2'00'' 10 M. Guthrie / K. Walch Ford 49h29'18'' +1h27'27'' 10''

Pubblicato da Luca Manacorda, 16/01/2026