Dacia Evader? Come nuova Twingo, meno cara. Cosa già sappiamo

Un nome, un picco di serotonina. Il nome (provvisorio) è Dacia Evader, la felicità è quella di chi attende un'auto elettrica al prezzo di una citycar a benzina.

Acquista slancio la voce del debutto, entro il 2026, di una nuova baby Dacia. Facciamo allora il punto della situazione.

E ci appoggiamo a una fonte autorevole, cioè Autocar UK (che propone anche una ricostruzione grafica).

Secondo la testata britannica, la nuova entry-level elettrica del brand romeno sarà svelata nei prossimi mesi e farà il suo debutto ufficiale al Salone di Parigi a settembre, con l’avvio delle vendite previsto entro la fine del 2026, a un prezzo inferiore ai 18.000 euro.

Il progetto di partenza di Dacia Evader (il nome, ripetiamo, è ancora ipotetico) è nuova Renault Twingo E-Tech. Stessa base tecnica, ma identità (e listini) ben distinti: un po' come è sempre accaduto tra Renault Clio e Dacia Sandero.

La nuova citycar Dacia sarà gemella (diversa) di nuova Twingo

Dal canto suo, Spring rimarrà in vendita anche dopo l’arrivo di Evader. Dacia sarebbe così l'unico marchio a proporre due citycar elettriche di segmento A contemporaneamente.

A spiegare ad Autocar UK la strategia è Patrice Lévy-Bencheton, responsabile prodotto Dacia, che ha sottolineato come le differenze tra Spring e la sua futura sorella siano evidenti: dimensioni differenti, stile differente, posizionamento prezzo separato.

La nuova citycar elettrica sarà leggermente più grande di Spring, con una lunghezza intorno ai 3,8 metri e una larghezza di circa 1,7 metri, in linea con Twingo.

Dacia Spring rimane in vendita

A livello estetico, invece, il cambiamento sarà netto: il design prenderà spunto da Duster, quindi con forme squadrate e richiami al mondo 4x4.

La produzione dovrebbe venire assegnata al sito Renault di Novo Mesto, in Slovenia: l'origine europea del nuovo modello permetterebbe così a Dacia di evitare i dazi UE sulle auto elettriche cinesi, migliorando la redditività rispetto a Spring, che invece è costruita proprio in Cina.

Secondo Lévy-Bencheton, la coesistenza con Spring durerà circa un anno, con una graduale uscita di scena della citycar che varierà da Paese a Paese, in base a incentivi locali, domanda di mercato, strategie commerciali.

Torneremo presto in argomento, perché l'argomento è molto, molto interessante...

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/01/2026