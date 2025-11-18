Nuova Twingo sotto i 20.000 euro? Sì (ma ancora no). Il listino

Ti aveva promesso che avresti scucito 20.000 euro, non un euro in più, anzi una manciata di euro in meno. E ha mantenuto la promessa, nuova Renault Twingo E-Tech. Infatti non ti aveva detto che avresti scucito 20.000 euro scarsi ''all'apertura delle ordinazioni''.

Si inizia con Twingo Techno, ordini aperti entro il 2025. Si prosegue con Twingo Evolution, ma solo da primavera 2026.

E Twingo Techno costa un po' di più, perché è l'allestimento più completo. Twingo ''basic'', quella sì, costerà sotto i 20.000 euro. Per stavolta, passa...

Nuova Renault Twingo E-Tech Electric, abbiamo i prezzi

Dopo la premiere mondiale, la Losanga pubblica il listino prezzi per l'Italia. Quindi, molto schematicamente:

Prezzo Ordini Renault Twingo E-Tech Electric Techno 21.100 euro Novembre/Dicembre 2025 Renault Twingo E-Tech Electric Evolution 19.500 euro Marzo/Aprile 2026

Con incentivi (se li hai presi, o se li prenderai) e Twingo R Pass, fino al 7 gennaio 2026 Twingo Techno al prezzo promo di 9.900 euro, come già comunicato. Twingo Evolution, invece, l'ecobonus non lo piglia, aprendo gli ordini soltanto successivamente.

Aderendo al programma R Pass, Twingo Techno con “Pack Advanced Charge” al prezzo speciale di complessivo di 21.590 euro. Il Pack contiene caricabatterie in AC da 11 kW bidirezionale e in DC da 50 kW e funzione V2L (vehicle-to-load) per collegare un apparecchio da 220 V a 3.700 W alla batteria dell'auto.

Tra gli optional, il pacchetto ricarica

Al lancio, solo due colori: Verde e Nero. Il Rosso e il Giallo, solo in seguito (chissà perché).

Tecnicamente, Techno ed Evolution sono identiche. Motore elettrico da 80 CV, batteria da 27,5 kWh, autonomia WLTP fino a 263 km.

Le differenze risiedono nelle dotazioni. La Techno, in più rispetto alla Evolution, offre anche l'avatar Reno per il sistema di infotainment Google, i sensori di parcheggio posteriori e altri accessori.

Visita il sito web di Renault Italia per tutti i particolari. Ah, una precisazione (leggi sotto).

Nuova Renault Twingo E-Tech, gli interni (colorosissimi)

Se ci leggi il giorno in cui l'articolo viene redatto (18 novembre), gli ordini veri e propri non sono ancora ufficialmente aperti. Non via web. Ma in concessionaria, intanto, la puoi pre-ordinare.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/11/2025