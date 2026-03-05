Nuova Dacia Striker, tutto pronto per il debutto: anticipazioni e prime immagini

Dacia Striker sta arrivando e scopriremo il suo aspetto la prossima settimana, precisamente il 10 marzo. Stiamo parlando del nuovo modello di segmento C che sarà molto importante per la strategia di crescita della casa automobilsitica in Europa. Modello di cui sappiamo già diverse cose dato che nel tempo sono circolate alcune immagini della vettura durante i test su strada. Infatti, in precedenza la consocevamo come Dacia C-Neo. La casa automobilistica ha dunque scelto il nome della sua nuova vettura. Con l'occasione, Dacia ha condiviso anche un teaser della nuova Striker insieme ad un breve filmato da cui è possibile notare alcuni primi aspetti.

Dacia Striker

Perché Striker? Derivato dall'espressione universale ''fare strike, centrare l'obiettivo'' e quindi ben si accosta alle ambizioni di crescita del marchio rumeno del Gruppo Renault. Inoltre, la desinanza ''er'' contenuta nel nome è un richiamo alla gamma Dacia dove infatti troviamo i modelli Duster, Jogger e Bigster.

Cosa sappiamo?

Dacia definisce la nuova Striker un crossover. Le immagini circolate in rete hanno permesso di capire che le sue forme saranno più smili a quelle di una station wagon rialzata che probabilmente disporrà di alcuni elmenti che strizzeranno l'occhio al mondo dell'off-road come protezioni in plastica sui passaruota e alla base delle portiere. La lunghezza dovrebbe attestarsi attorno ai 4,5-4,6 metri e apparirà come una sorta di Sandero allungata. Da quanto si vede nel breve filmato, sul frontale troveremo la scritta Dacia all'interno di una fascia scura mente al posteriore saranno presenti fari a forma di T. La prossima settimana ne sapremo finalmente molto di più dato che Dacia svelerà ufficialmente la nuova Striker.

Cosa troveremo sotto al cofano del nuovo modello? Striker adotterà la piattaforma CMF-B del Gruppo Renault già alla base di molti modelli Dacia. Questo singifica che potrà essere proposta con molteplici opzioni di motorizzazioni. Possiamo quindi attenderci unità Mild Hybrid e Full Hybrid. Non dovrebbero mancare nemmeno le versioni GPL. La nuova Striker sarà una vera Dacia e quindi significa che seguirà la stessa filosofia degli altri modelli. Dunque, tanta sostanza, pochi fronzoli e un listino che punta molto sul rapporto contenuti / prezzo.

Per crescere nel segmento C

Bigster (qui la nostra prova) sta avevendo un buon successo di vendita ma Dacia punta a voler fare ancora meglio nel combattuto segmento C e quindi punterà sulla nuova Striker per ampliare la sua quota di mercato. Appuntamento quindi al 10 marzo per scoprire i segreti del nuovo crossover.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 05/03/2026