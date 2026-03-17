Novità Renault Symbioz 2026, arriva il motore Eco-G 120 a GPL: caratteristiche e prezzi

Renault ha arricchito la gamma della Symbioz introducendo la nuova motorizzazione Eco-G 120. Questo SUV ha avuto un buon successo sin dal suo debutto tanto da aver superato il traguardo dei 100 mila ordini in tutta Europa. Adesso, per accontentare le richieste di una clientela attenta ai costi di esercizio, arriva la nuova unità bi-fuel benzina / GPL.

Arriva Symbioz Eco-G 120

Grazie alla scelta di Renault di introdurre questa motorizzazione, la Symbioz diventa uno dei pochi modelli del segmento C ad offrire il GPL. Le specifiche tecniche? Motore 3 cilindri turbo di 1,2 litri a doppia alimentazione benzina e diesel. Potenza massima di 120 CV con 200 Nm di coppia. Il tutto è abbinato ad una trasmissione manuale a 6 marce. In termini di prestazioni, per passare da 0 a 100 km/h servono 12 secondi. Consumi? Da 7,2 l/ 100 km a GPL e 5,9 l/100 km a benzina. Le emissioni di CO2? Da 116 g/km a GPL e 133 g/km a benzina. Grazie ad un serbatoio di benzina da 48 litri e uno GPL da 50 litri, la percorrenza massima arriva a ben 1.400 km.

Renault Symbioz

Renault ricorda che il sistema GPL è integrato direttamente in fabbrica: fin dalla fase di progettazione, il motore è specificatamente studiato per funzionare anche con il GPL. Importante, il serbatoio GPL è installato al posto della ruota di scorta, senza pertanto incidere sul serbatoio benzina o sul volume del bagagliaio. Per il resto, è la Renault Symbioz che già conosciamo.

Renault Symbioz: la gamma in Europa

Il SUV, in Europa, è proposto con 4 livelli di allestimento, 3 motorizzazioni e 7 tinte di carrozzeria. In particolare, il motore mild hybrid benzina 140 CV con trasmissione manuale o automatica, rappresenta il 25% delle vendite, mentre la motorizzazione E-Tech Full Hybrid 160 CV si attesta al 75%. Ricordiamo inoltre che Symbioz offre anche tanta tecnologia a partire dal sistema infotainment OpenR Link con Google integrato. Oltre un terzo dei clienti sceglie le versioni Esprit Alpine ed Iconic ma la versione Techno resta quella più apprezzata, con il 46% delle vendite. Infine, l'allestimento Evolution ha ottenuto il 18% dei volumi.

Prezzi

Quanto costa Renault Symbioz? Si parte proprio dalla motorizzazione Eco-G 120 a 25.900 euro ma si può arrivare a spendere anche più di 37.000 euro per la Full Hybrid in allestimento top di gamma.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 17/03/2026