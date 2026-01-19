Il traffico ora è hi-tech: in Cina arriva il vigile robot. Vi fidate di lui? (video)

In Cina debutta l'umanoide con sensori, radar e intelligenza artificiale per gestire il traffico urbano a fianco degli agenti in carne e ossa

Avete presente i “ghisa” milanesi? Dai, anche se non abitate nella metropoli lombarda, di certo ne avrete sentito parlare. Si, è il soprannome affettuosamente appioppato ai vigili di Milano; storia vuole per la forma del caratteristico cappello, che sembra un cilindro di ghisa (questa la teoria più gettonata).

Robot umanoidi in strada

Ecco, di vigili si tratta e soprattutto in carne e ossa. Non come quello che è comparso in Cina. Insomma, dalle fabbriche alle concessionarie (guarda il robot nel concessionario Chery), fino alle strade cittadine, i robot umanoidi oggi compiono un nuovo passo diventando agenti del traffico.

Succede a Wuhu, nella provincia orientale dell’Anhui, dove la polizia locale ha introdotto il primo vigile robot operativo (guarda un altro robot operativo nel campo motociclistico).

Vigile robot AiMoga Robotics: l'umanoide nella fase di sperimentazione a dirigere il traffico

Chi è Wuyou Zhijing R001

Il suo nome è Wuyou Zhijing R001 ed è un robot umanoide progettato per dirigere il traffico urbano e ha le “delicate” fattezze di un androide dai tratti femminili. Indossa berretto bianco, giubbotto riflettente e utilizza segnali manuali standard, proprio come un agente in carne e ossa.

Vigile robot AiMoga Robotics: costruito da un'azienda della galassia Chery riconosce i ciclisti

Tecnologia al servizio della sicurezza

Sviluppato da AiMoga Robotics, (guarda la homepage di AiMoga Robotics) società appartenente alla galassia Chery, il vigile robot è dotato di sei telecamere e di un radar laser. I sensori permettono di analizzare i flussi di traffico, riconoscere movimenti anomali ed evitare ostacoli in modo automatico. Guardiamo insieme il video dal canale YouTube di AiMoga Robotics.

Controllo delle infrazioni

Oltre a regolare la circolazione, il robot è in grado di individuare alcune violazioni del Codice della strada, come cinture di sicurezza non allacciate o casco assente, contribuendo alla sicurezza stradale.

Vigile robot AiMoga Robotics: la centrale operativa per il controllo del traffico e del robot

Fase di test sulle strade cinesi

Attualmente il vigile robot lavora affiancato da agenti umani, che ne supervisionano l’operato. L’obiettivo è valutare l’efficacia del sistema e le reazioni degli utenti.

Secondo i media cinesi, l’accoglienza è stata positiva, con molti automobilisti colpiti dal suo aspetto sorprendentemente umano. Voi cosa ne pensate di questo automa in divisa che regola il traffico? Vi fidereste oppure preferite la cara vecchia multa da un vigile umano? Diteci la vostra.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/01/2026