Hyundai MobED: il robottino a guida autonoma è pronto per entrare in produzione

Seul, 3 dicembre 2025. Al Salone internazionale della robotica di Tokyo – l’iREX 2025 – Hyundai ha tirato il telo sul suo primo robot per la mobilità automatizzata prodotto in serie. Si chiama MobED, ha quattro ruote grosse e indipendenti, si muove come un cingolato spaziale e nasce dal laboratorio di robotica del Gruppo coreano.

MobED sta per Mobile Eccentric Droid e lo avevamo visto in versione concept al CES 2022, ma ora è pronto per la vita vera: autonomo, intelligente, e pure più elegante di quanto ti aspetteresti da un “tavolino motorizzato”. Guarda qui sotto il video e prosegui la lettura se vuoi approfondire.

Com'è fatto MobED

«MobED non è solo una piattaforma di mobilità, è un modo nuovo di immaginare il rapporto tra uomo e robot», racconta Dong Jin Hyun, capo del Robotics Lab Hyundai. Parole grosse? Forse. Ma qui il materiale per credergli c’è.

Tre i pilastri: Adaptive Mobility, Intuitive Autonomy e Infinite Journey. Tradotto: si muove ovunque, si guida da solo, fa qualunque cosa.

Adaptive Mobility – Va dove vuoi tu (e anche dove non andrebbe nessun altro)

La sua caratteristica più scenografica è il meccanismo eccentrico delle sospensioni: ogni ruota può alzarsi, abbassarsi, inclinarsi e stabilizzare la piattaforma in tempo reale.

Risultato: MobED cammina su pavimenti sconnessi come se fossero marmo lucidato, sale rampe ripide senza inclinarsi, si infila in corridoi stretti e poi, un minuto dopo, attraversa un prato. Il tutto con tecnologia automotive, quella vera: robusta, scalabile e pensata per lavorare sul campo, non solo nei laboratori.

Hyundai MobED su terreni sconnessi

MobED si muove come nessun altro robot perché controlla assetto e altezza, sterza in ogni direzione e mantiene la piattaforma in bolla anche sulle superfici più assurde.

L’algoritmo che gestisce il tutto deriva dalla robotica “multi-joint”, che guida lo chassis come se fosse un robot umanoide, ma sdraiato su quattro ruote.

Per navigare usa LiDAR e telecamere in tempo reale e grazie alla sua Intelligenza Artificiale è in grado di riconoscere oggetti, prevedere i movimenti, trovare i percorsi migliori ed evitare tutto ciò che è evitabile (anche i cani che dormono in mezzo al marciapiede).

La gestione avviene tramite un display touch con interfaccia 3D e una volta programmato, RobED mappa l’ambiente, decide la destinazione e fa tutto da solo.

Infinite Journey – Un robot, mille lavori

MobED misura 115 x 75 cm, ha una portata che va da 47 a 57 kg (secondo il modello) ed è una piattaforma modulare. Quindi lo puoi attrezzare per qualunque impiego indoor e outdoor: consegne, logistica, set video, ricerca, trasporto attrezzature e persino per fare il caddy sui campi da golf.

Moduli, accessori e attrezzature si fissano sulla piattaforma grazie alle guide universali e si interfacciano con la sua IA grazie alle API dedicate.

Hyundai MobED attrezzato per applicazioni logistiche

Versioni e caratteristiche

MobED è per ora proposto in due versioni, che differiscono per altezza, peso e dotazioni. MobEd Pro è il top di gamma, con una sensoristica potenziata per applicazioni professionali, un peso di 88 kg e un'altezza di 65 cm. MobED Basic è il modello d'ingresso: pesa 10 kg in meno e si ferma a 43 cm d'altezza. Di seguito le differenze nel dettaglio.

MobED Pro

– Navigazione avanzata

– Fusion LiDAR + camera

– Modalità “follow me”

– Pensato per lavori seri: logistica outdoor, consegne, uso commerciale

MobED Basic

– Nessuna autonomia preinstallata

– Perfetto per ricerca e sviluppo

– Lo “costruisci” come vuoi tu

La produzione in serie partirà nella prima metà del 2026, e per dettagli tecnici e ordini c’è il sito ufficiale del laboratorio di robotica Hyundai.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/12/2025