Hyundai MobED: la micro-mobilità EV alla fiera hi-tech di Las Vegas

A LAS VEGAS LA RASSEGNA HIGH-TECH Alla fiera della tecnologia di Las Vegas, il CES 2022, Hyundai svela MobED – acronimo di “Mobile Eccentric Droid” – una piattaforma motorizzata su cui saranno sviluppati inediti sistemi di trasporto e soluzioni per la mobilità urbana, come la consegna merci o il supporto alla movimentazione a 360°. In pratica, la Casa coreana presenta la sua visione sul futuro della micro-mobilità a zero emissioni, che ruota intorno al concetto di “Expanding Human Reach”, quello che nelle parole di Hyundai si può interpretare “come la robotica diventerà attore protagonista per collegare il mondo virtuale alla realtà per superare le limitazioni del movimento nel tempo e nello spazio”. MobED sarà un ausilio mobile talmente versatile, che potrà essere utilizzato addirittura come passeggino, affidando a un robot semovente il compito di trasportare culla e neonato. Guardiamo insieme il video per capire meglio il potenziale di questo dispositivo mobile a batterie che garantisce “movimento senza limiti”.

COME È FATTO IL ROBOT SEMOVENTE Lungo 67 centimetri e largo 60, l’automa pesa 50 kg e si sposta grazie a quattro ruote da 12” di diametro che si muovono in maniera indipendente. Un articolato sistema di sospensioni garantisce alla struttura centrale il perfetto equilibrio e una stabilità ottimale anche in presenza di dislivelli, mentre la velocità massima è di 30 km/h. La batteria da 2 kWh garantisce circa quattro ore di marcia con una singola carica, ma l’autonomia dipende molto dal tipo di percorso e di utilizzo, più o meno gravoso.

Hyundai MobED: il robot semovente per l'ausilio alla mobilitàROBOT ECLETTICO MULTIFUNZIONE Progettato per essere quanto più possibile versatile, MobED può essere usato a piacimento in funzione del dispositivo montato su di esso, ma Hyundai suggerisce che la regolazione continua e automatica delle ruote, le dimensioni compatte e le basse vibrazioni siano la chiave tecnologica per consegne, riprese cinematografiche e assistenza alla mobilità individuale. La piattaforma può essere infatti utilizzata come robot di servizio, capace di operare sia al chiuso sia in aree esterne, e come dispositivo di mobilità per anziani o portatori di handicap, ma anche come veicolo per il tempo libero o, appunto, come passeggino. MobED è ancora allo stato prototipale, ma lo sviluppo è in fase avanzata e non dovrebbe passare molto tempo per iniziare i test sul campo che, se portati a buon fine, darebbero rapido impulso alla produzione in larga serie.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/01/2022