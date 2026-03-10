Renault R-Space Lab: il concept che reinventa gli interni delle auto

Ma quante novità oggi da parte del Gruppo Renault. Nuovo piano industriale ''futuREady'', il concept Renault Bridger e la Dacia Striker. Le sorprese non sono finite perché la casa automobilistica francese ha svelato anche un'altra novità e cioè R-Space Lab. Di cosa si tratta? Viene descritto come un veicolo laboratorio per ridefinire l'esperienza di bordo fatta di interni modulabili, luminosi, adatti a tutte le situazioni quotidiane, dove tecnologie e spazio si riconfigurano in modo intuitivo in funzione dell'utilizzo. Insomma, all'interno di questo particolare concept che non anticipa alcun modello di serie, la casa automobilistica francese sperimenta alcune soluzioni che in futuro potrebbero arrivare all'interno di qualche modello di produzione. Questo progetto è stato portato avanti da Futurama, centro di ricerca del Gruppo francese.

Gli interni del futuro

Renault R-Space Lab è un concept di 4,5 metri di lunghezza e 1,5 metri di altezza. Le forme sono quella di una monovolume che si caratterizza per la presenza di ampie superfici vetrate che permettono di rendere gli interni particolarmente luminosi. Salendo a bordo, il display curvo openR panorama si estende per tutta la larghezza della plancia e mostra informazioni come i dati di velocità e gli ADAS. Le principali funzioni di bordo si gestiscono in maniera semplice ed intuitiva attraverso il touchscreen centrale e gli smartphone. Il volante presenta dimensioni compatte per migliorare la visibilità e dispone della tecnologia steer-by-wire che permette di migliorare il comfort di guida.

Renault R-Space Lab permette anche di andare a verificare il funzionamento dei nuovi dispositivi dedicati alla sicurezza. Parliamo ad esempio del sensore touch per il rilevamento del tasso alcolemico, e l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale di bordo che potrà, ad esempio, arricchire il Safety Coach, aggiungendo funzionalità e raccomandazioni personalizzate, oppure aiutare nella gestione del veicolo, fungendo da assistente alla guida. Tecnologia ma anche praticità. Infatti, Renault ha sviluppato una serie di soluzioni funzionali.

Ad esempio, sul lato del passeggero, gli airbag frontali e a tendina sono integrati nel sedile, liberando così la plancia e consentendo di aggiungervi un vano portaoggetti multifunzione che può essere utilizzato come supporto per tablet, per riporre la borsa oppure aprirsi per offrire più spazio per allungare le gambe e riposarsi. Inoltre, il sedile del passeggero può anche scorrere fino alla seconda fila per facilitare il dialogo con i passeggeri dei sedili posteriori o l'interazione con l'eventuale bambino collocato sull'apposito seggiolino. Per migliorare il comfort di chi si siede dietro, i tre sedili di pari larghezza sono dotati di schienale leggermente reclinabile. Oppure, i sedili posteriori possono scorrere fino a quelli anteriori per liberare un volume sufficiente nel bagagliaio per riporre la bicicletta. Queste ed altre configurazioni sono state pensate per adattarsi alla grande varietà di utilizzi ed aprire la strada a nuove esperienze quotidiane.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/03/2026