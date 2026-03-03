Hyundai ha realizzato un robot vigile del fuoco: praticamente indistruttibile, resiste fino a 800 gradi

Utilizza intelligenza artificiale, telecamere a infrarossi e sensori di temperatura per valutare e spegnere gli incendi

Hyundai punta a rendere più sicure le operazioni di spegnimento degli incendi, presentando la sua idea di robot vigile del fuoco. La presentazione è avvenuta attraverso un breve video intitolato ''A Safer Way Home'' in cui l'azienda coreana presenta questo mezzo autonomo per la sicurezza, sviluppato in collaborazione con Kia, Hyundai Rotem, Hyundai Mobis e la National Fire Agency. Il robot è stato donato da Hyundai proprio alla National Fire Agency.

Non teme nulla

Questo robot per le operazioni di spegnimento degli incendi è basato su ''HR-SHERPA'', un veicolo multiuso autonomo realizzato per uso militare. L'idea è quello di utilizzarlo in scenari particolarmente critici, quelli ad altissimo rischio, dove i vigili del fuoco umani non potrebbero operare. Come funziona? Il robot identifica e valuta la situazione da remoto, si avvicina alla fonte dell'incendio e interviene spegnendo direttamente le fiamme.

hyundai robot vigile del fuoco

Per operare negli scenari davvero più critici, può contare su soluzioni tecnologiche davvero avanzate che sfruttano l'intelligenza artificiale. Grazie a sensori di temperatura e telecamere a infrarossi, il robot sviluppato da Hyundai è in grado di valutare l'ambiente e quello che sta accadendo per prendere poi decisioni in maniera autonoma su come intervenire per spegnere l'incendio, muovendosi verso i punti più critici e quindi direzionando nel migliore dei modi il flusso dell'acqua. Per operare in ambienti critici ad alta temperatura, il suo corpo è dotato di un sistema di raffreddamento ad acqua auto-spruzzante e di una struttura isolante, che garantisce una resistenza al calore fino a 800 gradi in modo tale da permettere il funzionamento sicuro della batteria e dei sistemi di controllo elettrico.

Insomma, questo mezzo non tema davvero quasi nulla. Per muoversi con sicurezza, l'avanzato sistema di assistenza alla guida riconosce il terreno circostante e gli ostacoli per ridurre al minimo il rischio di collisione. Il robot può raggiungere una velocità massima di 50 km/h ed è in grado di superare pendenze fino al 60% in senso longitudinale e al 40% in senso trasversale. Dispone di 6 motori elettrici, uno per ruota. Questa configurazione permette al robot di Hyundai di potersi muovere in spazi molto stretti e anche di compere una rotazione di 360 gradi.

Impara con il tempo

Hyundai sottolinea un importante aspetto di questo mezzo e cioè che i dati raccolti durante gli interventi di spegnimento degli incendi vengono utilizzati per addestrare l'AI. Dunque, impara con il tempo a gestire i diversi scenari per migliorare la sua risposta. L'obiettivo finale è quello di poter disporre di un mezzo davvero autonomo in grado di supportare al meglio il lavoro difficile e pericoloso dei vigili del fuoco.

