Faraday Future cambia strada: dalle auto elettriche ai robot umanoidi

Faraday Future(guarda la homepage di Faraday Future) sembra voler riscrivere il proprio futuro industriale seguendo le orme di Tesla, che dopo le auto ha spostato i suoi interessi anche nel campo della robotica. Dopo un percorso complesso nel mercato delle auto elettriche, (guarda i probelmi della Faraday Future FF91) il marchio californiano guarda ora oltre l’automotive e punta con decisione sul mondo dei robot.

Faraday Future cambia gli obiettivi

Un cambio di rotta evidente, presentato ufficialmente al National Automobile Dealers Association (NADA) Show di Las Vegas (guarda la homepage del NADA), dove l’azienda ha svelato una gamma completa di robot intelligenti.

Faraday Future: il robot FF Futurist supporta i clienti in un concessionario di auto

La gamma FF Futurist

Il modello di punta è FF Futurist, proposto a partire da 34.990 dollari e descritto come un umanoide professionale a grandezza naturale. Secondo l’azienda, l’obiettivo è ambizioso: diventare il primo robot umanoide prodotto e consegnato in serie negli Stati Uniti. Il Futurist utilizza 28 motori ad alte prestazioni ed è alimentato da una batteria con autonomia di circa tre ore, sostituibile a caldo per ridurre i tempi di inattività.

Faraday Future: il robot FF Futurist come assistente ospedaliero e nei pronto soccorso

Tecnologia e capacità operative

Dal punto di vista tecnologico, FF Futurist è basato su piattaforma Nvidia Orin, con una potenza di calcolo dichiarata fino a 200 TOPS. Il sistema di percezione integra telecamere ad alta risoluzione, sensori RGB-D, LiDAR 3D, fotocamere fisheye e sensori tattili. La connettività Wi-Fi e 5G consente il controllo remoto, mentre il supporto linguistico arriva fino a 50 lingue per l’interazione naturale con le persone.

Faraday Future: i prezzi dei tre modelli per il mercato statunitense

Applicazioni previste

Secondo Faraday Future, il robot può operare come concierge multilingue in hotel e musei, consulente alle vendite in concessionarie e negozi, oppure come assistente per ricerca e formazione. In una fase successiva, l’azienda ipotizza un utilizzo domestico o industriale, come supporto nelle fabbriche.

Faraday Future: l'androide FF Master per tutti i servizi domestici

FF Master: l’umanoide intermedio

A metà gamma si posiziona FF Master, proposto a 19.990 dollari. Definito un umanoide EAI atletico, utilizza Nvidia Orin NX con una potenza di calcolo fino a 157 TOPS. Pensato per essere più accessibile, promette capacità di apprendimento e adattamento, con possibili impieghi nella formazione e come compagno di studio.

Faraday Future: FX Aegis robot quadrupede per sicurezza e sorveglianza

FX Aegis, il robot quadrupede

Chiude la lineup FX Aegis, venduto a 2.499 dollari. Questo robot quadrupede, orientato a sicurezza e sorveglianza, può affrontare pendenze fino a 40 gradi e superare ostacoli di 330 mm. Dotato di Wi-Fi e 5G, supporta accessori come bracci robotici ed estintori. Le prime consegne sono previste a breve, con oltre 1.200 depositi già raccolti per i tre modelli. Voi cosa ne pensate di questi andoridi? Mettereste in casa un robot per gli aiuti domestici? Diteci la vostra.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 06/02/2026