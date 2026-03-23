Renault Twingo E-Tech Electric alla prova: piccola si, ma convincente. E con quel look...

Si ispira nel design al modello degli anni '90, ma con un powertrain elettrico per un'autonomia fino a 263 km e la promessa di essere super pratica in città. Scopriamo se è vero

Dopo R4 e R5 (leggi la prova di Renault 5 E-Tech Electric), l’operazione amarcord di Renault continua a ritmo serrato e l’arrivo di nuova Twingo E-Tech Electric (leggi le info su Twingo BEV), dimostra che il costruttore francese crede fortemente in questo filone neo-retrò. Design chiaramente ispirato a modelli iconici, tecnologia che assicura piacere di guida in chiave urbana ed extraurbana, interni audaci e autonomia ok per la routine quotidiana, sono la leva per convincere il pubblico a scegliere l’elettrico.

Renault Twingo E-Tech Electric: potenza di 82 CV per 175 Nm di coppia e trazione anteriore

Si, secondo me, Renault ha trovato la giusta chiave di lettura e, personalmente, lo ha fatto proprio con la Twingo elettrica. Dopo averla vista da vicino, toccata con mano e guidata, vi spiego perché la penso così.

Renault Twingo E-Tech Electric: look sbarazzino ispirato al modello anni '90 e colori vivaci

Innanzitutto, alzi la mano a chi non piace. Il suo stile sbarazzino e neoclassico è proprio azzeccato e non può lasciare indifferenti giovani e meno giovani. I primi perché trovano in lei un’auto dal look audace e di stile. I secondi perché rivedono la macchina che magari hanno guidato in gioventù, ereditata da genitori o fratelli più grandi, proprio come R4 (guarda la prova video di Renault 4 E-Tech Electric) e R5.

Renault Twingo E-Tech Electric: omaggio alla Twingo originale di trent'anni fa

Omaggia la Twingo di una volta

Trovo che la Twingo “2.0” possa soddisfare tutti. I tratti del modello originale del 1992 sono riletti adattandoli a oggi. Come non rivedere nella city car di allora il musetto simpatico, ora con i fari anteriori a LED, o il lato B altrettanto coraggioso, con gli stessi fari a mezzaluna. Di profilo, ritrovo le medesime proporzioni, adesso un po’ più ingrandite. La lunghezza è di 3,79 metri contro i 3,43 di una volta, ma oggi trovo spalle più robuste con parafanghi larghi e ruote da 16”, fino a 18” (500 euro). E soprattutto, ci sono due porte in più, che offrono una maggiore versatilità.

Piccoli elementi di stile come i tre inserti sul cofano e le sei tinte della carrozzeria completano perfettamente il tributo alla vivace Twingo di trent’anni fa.

Renault Twingo E-Tech Electric: l'abitacolo moderno con plancia digitale e colori audaci

L’ispirazione alla “prozia” non termina ovviamente con il design, poiché anche gli interni sono una piccola/grande celebrazione. Lo spazio per quattro è buono, si toccano materiali robusti anche se spesso rigidi un po’ ovunque come per plancia, portiere e consolle centrale. Però tutta la vivacità dell’auto torna con le modanature in tinta carrozzeria, i ricami colorati di sedili e tappetini e tutta la praticità di una volta grazie ai numerosi vani, per una capacità di ben 19 litri.

I sedili sono confortevoli (riscaldabili in optional 300 euro sulla top di gamma Techno). La luminosità dell’abitacolo aumenta la percezione di spazio, peccato che i vetri posteriori siano a compasso, ma qualche compromesso va pur trovato per racimolare un paio di cm in larghezza e… ridurre i costi (pensate alla dispendiosa complessità dei meccanismi alzavetro). Il pavimento dietro è piatto per migliorare un po’ il comfort.

Renault Twingo E-Tech Electric: sedili posteriori scorrevoli e reclinabili per la massima praticità

Parola d'ordine praticità

Il divanetto posteriore diviso 50:50 scorre di 17 cm come sulla vecchia Twingo per avvantaggiare gambe dei passeggeri o bagagliaio che, con un volume da 260/1.010 litri (a cui si aggiungono i 50 litri del doppio fondo per il cavo di ricarica con due furbe aperture separate), sembra un piccolo prodigio per una segmento A. Infine, gli schienali reclinabili su tre posizioni o del tutto (sulla Techno anche quello anteriore destro), permettono di caricare oggetti lunghi fino a due metri, rendendo la Twingo E-Tech Electric una perfetta tuttofare.

Renault Twingo E-Tech Electric: dovete abituarvi alle leve di comando dietro il volante a destra

Comandi con luci e ombre

Voto positivo ai comandi analogici del clima, e alle palettine della frenata rigenerativa con funzione “one-pedal” presenti sulla Techno. Voto meno alle conosciute leve per selezione della marcia e tergicristallo dietro al volante, che interferiscono con il satellite per comandare l’autoradio. Una posizione alla quale continuo a non abituarmi.

Ma un’auto del 21° secolo non può vivere di soli ricordi, quindi spazio alla tecnologia con quadro strumenti digitale e configurabile da 7”, touchscreen a sbalzo da 10,1” per l’infotainment e un bel volante ergonomico multifunzione tra le mani. Detto della plancia digitalizzata, non mi resta che ricordare come dal display centrale potete accedere a tutte le funzioni di controllo della Twingo. L’infotainment OpenR Link sfrutta il sistema operativo Android Automotive e integra le app di Google (fino a 100), tra cui Maps e Route Planner che vi aiuta a programmare le soste per la ricarica lungo il percorso scelto.

Renault Twingo E-Tech Electric: touchscreen da 10,1'' per l'infotainment con ChatGpt integrato

Connettività al top

Per offrire il massimo della flessibilità ci sono il mirroring del telefonino con Apple CarPlay e Android Auto wireless, le prese USB-C, l’assistente vocale e il Bluetooth. Con l’app My Renault potete accedere a tutti i servizi da remoto, compresa la pianificazione degli interventi d’officina. Sulla Techno del test drive ho conosciuto anche l’avatar virtuale Reno con ChatGPT integrato, che ti dà una mano aggiuntiva durante i viaggi sfruttando tutto il potenziale della IA.

Renault Twingo E-Tech Electric: di serie o in pacchetti optional gli ADAS di livello 2

Pacchetto sicurezza di livello

La nuova Twingo E-Tech Electric è un’auto di ultima generazione anche dal punto di vista della sicurezza. Di serie o in optional ci sono tutti i dispositivi per il livello 2 della guida semi-autonoma. Il rilevamento dell’angolo cieco è compreso nel Pack Easy Drive (600 euro) solo sulla Techno, che aggiunge anche telecamera di parcheggio e Keyless Entry. Direi che per essere una city car il pacchetto è piuttosto completo ed efficace fin dalla versione base Evolution.

Motore elettrico sincrono a magneti permanenti Potenza - coppia max 82 CV - 175 Nm Prestazioni V. max 130 km/h - acc 0-100 km/h 12,1 secondi Cambio - trazione presa diretta - anteriore Dimensioni - baule 3,79 x 1,72 x 1,49 m - 205/966 litri Peso 1.200 kg o.d.m. Batteria - autonomia 27,5 kWh - 261/263 km Ricarica CA 6,6/11 kW - CC fino a 50 kW Prezzo 19.500 - 21.100 euro

Renault Twingo E-Tech Electric: agile in città e dinamica fuori dai centri urbani

Al posto del quattro cilindri 1.2 ad aste e bilancieri da 55 CV dell’antesignana, come detto, sotto il cofano della Twingo 2026 batte un cuore 100% elettrico. La piccola Renault è costruita sulla piattaforma RGEV Small. Ci sono numerosi elementi sono in comune con R4 e R5 BEV come tutto l’asse anteriore, mentre dietro il Multilink è sostituito da un più semplice sistema a ruote interconnesse di derivazione Captur.

Potenza giusta nel traffico

Anche il motore è diverso poiché sulla Twingo c’è un’unità da 60 kW/82 CV e 175 Nm alimentata da una batteria LFP da 27,5 kWh utili per un’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP fino a 263 km (261 km per la Techno). Da sottolineare che la batteria può essere mantenuta a temperatura ideale con una piastra riscaldante da 1,3 kW per ottimizzare percorrenza e tempi di carica.

Renault Twingo E-Tech Electric: fino a 263 km di autonomia e ricarica in CA e CC

Capacità di carica variabile

La Twingo 2026 è dotata unicamente di un caricatore da 6,6 kW. Tuttavia, con il sistema Advanced Charger opzionale (490 euro), la potenza in corrente alternata cresce a 11 kW ed è possibile usare anche le colonnine in corrente continua fino a 50 kW, che permette di passare dal 10% all’80% in mezz’ora. Il pacchetto aggiunge anche il sistema V2L, per alimentare dispositivi esterni tramite un adattatore specifico (439 euro).

Un “trottolino” che si guida con piacere

Spiegata la parte tecnica vengo alla guida, che ha mostrato il lato più atteso della Twingo a batterie: la sua vivacità. Trovo che la francese sia una perfetta auto da città. Svelta nel traffico, agile nei parcheggi e vigorosa nelle partenze, offre un pacchetto di guida che risponde sempre presente negli stop&go urbani.

Renault Twingo E-Tech Electric: compatta e svelta, è una cittadina tuttofare

La città è la sua zona di comfort

Lo sterzo è piuttosto preciso e la macchina si gira in un fazzoletto. Ergo, posso svicolare dalle code al semaforo con un pizzico in più di sveltezza e l’allungo mi permette di stare davanti quando serve. Non che si spaventi se allargo il raggio d’azione, magari verso la cintura suburbana, ma attenti alle autostrade, poiché diventa importante moderare l’acceleratore, altrimenti l’autonomia dne risente, ma dopo ne parlo.

La velocità massima è di 130 km/h (acc 0-100 in 12,1 secondi); quindi, potete viaggiare fino a 115-120 km/h senza tirare il collo al motore consumando troppa energia. Diciamo che se usate la Twingo in ambito cittadino è tutto ok poiché potrebbe bastarvi attaccarla alla rete una volta ogni cinque o sei giorni. È proprio in città che lei esprime tutto il suo potenziale, ma non temete. Se vi serve per una gita fuoriporta, basta fare un paio di calcoli per non guidare con l’ansia da rifornimento.

Renault Twingo E-Tech Electric: con un po' di attenzione consuma come dichiarato dalla casa

City car, è vero, ma non solo

In più, la Twingo vi regalerà anche un bel piacere di guida per essere una city car. Le sospensioni, che in città se la cavano bene sulle strade rovinate, vi sostengono se affrontate qualche curva più velocemente e lo sterzo è sempre abbastanza comunicativo.

Il peso di 1.200 kg (max 1.595 kg) si sente un po’ ma, di fatto, non riduce troppo l’agilità dell’auto. Utile anche la funzione “one pedal” che vi permette di viaggiare nel traffico quasi dimenticando il pedale del freno per gestire la ricarica. Io, nel corso del test drive ho visto un consumo medio di circa 12,2 kWh/100 km, come dichiarato da Renault.

Va da sé che le percorrenze sono influenzate dal tipo di guida, dalle strade e dalle temperature esterne. Il computer mi ha indicato consumi anche superiori, ma con un po’ di attenzione l’autonomia totale si avvicina a quella promessa.

Renault Twingo E-Tech Electric: prezzi a partire da meno di 20.000 euro

Renault Twingo E-Tech Electric è già nel configuratore online (guarda la homepage di Renault Italia) nei due allestimenti Evolution e Techno come la protagonista di oggi e arriverà negli autosaloni ad aprile. Lato “elettromeccanico” le due versioni si equivalgono ma, chiaramente, cambia un po’ la dotazione di serie.

In ogni caso, si parte da 19.500 euro della prima con un pacchetto molto completo per comfort, tecnologia e sicurezza. Si sale a 21.100 euro per la Techno, più ricca e personalizzabile sotto ogni profilo. La mia scelta cade sulla Techno poiché con 1.600 euro aggiuntivi potete guidare un’auto più matura e personale, ma lascio a voi la scelta in funzione delle vostre necessità. Vi piace la nuova Twingo a corrente? Voi quale versione preferite? Ditemi la vostra.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/03/2026