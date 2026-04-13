City car elettriche a confronto: Renault Twingo vs Hyundai Inster, quale scegliere?

Il segmento delle piccole city car si stava spopolando a causa dell'addio di diversi marchi desiderosi di puntare su dei modelli con maggiore redditività. Le cose adesso stanno piano piano cambiando grazie all'avvento delle piccole elettriche. Parliamo di vetture adatte a un utilizzo prettamente cittadino o al classico spostamento casa-ufficio, di dimensioni compatte e proposte con prezzi interessanti.

Ad esempio, da poco è arrivata sul mercato la nuova Renault Twingo E-Tech Elctric che abbiamo già avuto modo di provare, modello che dovrà vedersela con la Hyundai Inster (qui la prova) che è già riuscita a conquistarsi una sua fetta di mercato. Vediamo quindi di mettere a confronto le schede tecniche delle due vetture per scoprire caratteristiche e differenze.

Dimensioni e design

Partiamo dalla Renault Twingo E-Tech Electric che misura 3.789 mm lunghezza x 1.720 mm larghezza x 1.491 mm altezza, con un passo di 2.493 mm. La city car francese punta su di un design nato per distinguersi dato che richiama quello del modello del 1992, a partire dai fari tondi anteriori e posteriori. Modello che vuole conquistare un pubblico giovane e tutti coloro che hanno bisogno di un'auto dalle dimensioni contenute per muoversi agilmente in città.

Renault Twingo E-Tech Electric: durante il test drive

C'è poi la Hyundai Inster che misura 3.825 mm lunghezza x 1.610 mm larghezza x 1.575 mm altezza, con un passo 2.580 mm. Deriva dalla Casper a benzina venduta in Sud Corea e presenta forme da piccolo crossover, con un frontale caratterizzato dalla presenza di fari sdoppiati. Firma luminosa a pixel che ritroviamo replicata anche al posteriore. Per la francese un bagagliaio di 260-360 litri, mentre per la coreana da 280 fino a 351 litri. Differenze dovute in entrambi i casi al fatto che il divano posteriore può scorrere in avanti o indietro per dare più spazio ai passeggeri o ai bagagli.

Prova Hyundai Inster: due tagli di batterie da 42 kWh e 49 kWh

Interni e tecnologia

Salendo a bordo della Renault Twingo E-Tech Electric troviamo un ambiente vivace che rispecchia quello degli esterni. I colori sono infatti gli stessi della carrozzeria. La dotazione tecnologica è buona dato stiamo parlando di una segmento A. Dietro al volante multifunzione c'è il quadro strumenti digitale da 7 pollici, mentre centralmente sulla plancia è collocato il sistema infotainment con schermo da 10,1 pollici e piattaforma Android Automotive. La nuova Twingo non segue la moda degli abitacoli ultra minimalista e infatti troviamo diversi comandi fisici tra cui quelli per la climatizzazione.

Renault Twingo E-Tech Electric: il volante multifunzione

Passiamo alla Hyundai Inster che presenta una plancia dal look più razionale ma che offre comunque una buona dotazione tecnologica. La dotazione di serie prevede infatti la strumentazione digitale da 10,25 pollici e un sistema infotainment caratterizzato tra un display sempre da 10,25 pollici. Anche sulla piccola coreana non mancano i comandi fisici per rendere più agevole la gestione di alcune funzioni dell'auto.

Motori e autonomia

La nuova Renault Twingo E-Tech Electric è proposta con un'unica motorizzazione. Abbiamo quindi un'unità elettrica da 82 CV alimentata da una batteria LFP con una capacità di 27,5 kWh che permette un'autonomia WLTP di 263 km. Da 0 a 100 km/h in 12,1 secondi e velocità massima di 130 km/h e c'è anche il supporto per il V2L. Due, invece, sono le scelte per la Hyundai Inster. Alla basa della gamma c'è la versione con motore da 97 CV e batteria di 42 kWh per un'autonomia di 327 km WLTP. Le prestazioni? Da 0 a 100 km/h in 11,7 secondi e velocità massima di 140 km/h.

Hyundai Inster: l'abitacolo hi-tech e spazioso per quattro persone

C'è poi la Inster con motore da 115 CV e batteria con una capacità di 49 kWh. In questo caso l'autonomia arriva a 360-370 km sempre WLTP. Velocità massima pari a 150 km/h e scatto da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi.

Prezzi

Capitolo prezzi. La nuova Renault Twingo E-Tech Electric parte da 19.500 euro. Hyundai Inster attacca invece da 25.150 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 18/04/2026