Hyundai elettrizza il Nürburgring. Letteralmente

Hyundai inaugura due stazioni N Hyper Charger al Nürburgring, consentendo l'uso di Ioniq 5 N e Ioniq 6 N sul leggendario circuito

Il Nürburgring non è mai stato così… elettrico. Hyundai ha appena inaugurato due stazioni di ricarica ultraveloce N Hyper Charger direttamente nel leggendario circuito tedesco, portando l’elettrificazione high-performance nel cuore del Green Hell. Un passo decisivo per chi vuole provare le Ioniq 5 N e Ioniq 6 N senza dover affrontare la pista col contagocce.

Gli N Hyper Charger incarnano la filosofia “Performance for All” di Hyundai N: più che semplici colonnine, sono un invito a far scatenare il potenziale dei veicoli elettrici ad alte prestazioni anche per gli appassionati che affrontano le curve più iconiche del Nürburgring.

“Hyundai ha già mostrato cosa possono fare Ioniq 5 N e Ioniq 6 N in pista. Con gli N Hyper Charger stiamo creando l’infrastruttura necessaria per liberare al massimo queste prestazioni”, spiega JooN Park, Vicepresidente del N Management Group di Hyundai Motor Company.

“Vogliamo che sempre più guidatori possano godersi ogni curva del ‘Green Hell’, sfruttando al meglio la potenza elettrica e mantenendo intatto il piacere della guida, anche nell’era dell’elettrificazione”.

Hyundai N Hyper Charger al Nürburgring

Ricarica ultraveloce direttamente in pista

Le nuove stazioni sono posizionate strategicamente all’ingresso del Tourist Drive, rendendo Hyundai il primo brand a portare la ricarica ultraveloce all’interno del complesso del Nürburgring. Basta pochi minuti per passare dall’energia in riserva all'80% di carica: il tempo di prepararsi mentalmente a un altro giro mozzafiato.

Caratteristiche principali degli N Hyper Charger:

Ricarica simultanea : quattro punti disponibili su due unità per ricaricare fino a quattro auto contemporaneamente.

Ultra-fast charging : fino a 400 kW in corrente continua, portando Ioniq 5 N e Ioniq 6 N dal 10% all’80% in circa 18 minuti (in condizioni ottimali).

Accesso libero: aperto a veicoli elettrici di tutti i marchi, non solo Hyundai.

Le operazioni pilota sono iniziate il 14 marzo 2026, e da aprile i proprietari di Ioniq 5 N e Ioniq 6 N potranno ricaricare gratuitamente attraverso l’app Charge myHyundai in Europa, dopo una fase di ottimizzazione del servizio.

Hyundai Ioniq 5 N e Ioniq 6 N al Nurburgring

Elettrificazione ad alte prestazioni: una strategia globale

Questa iniziativa rientra in una roadmap globale che punta a creare un ecosistema completo per le auto elettriche ad alte prestazioni. Dopo la prima stazione di ricarica high-performance all’Inje Speedium in Corea nel 2023, Hyundai porta ora l’infrastruttura anche al Nürburgring, il circuito che ha ispirato la nascita del brand N.

L’obiettivo è chiaro: garantire che adrenalina e divertimento rimangano al centro dell’esperienza di guida, anche con motori a zero emissioni. Con questo passo, Hyundai non porta solo energia nelle batterie: porta l'innovazione nel cuore di uno dei tracciati più leggendari del mondo automobilistico.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/03/2026