Hyundai IONIQ 6 si aggiorna con il restyling. Ecco come cambia: nuovo look e più autonomia

Hyundai rinnova la IONIQ 6 che arriva finalmente in Europa e in Italia dopo essere stata lanciata in Sud Corea lo scorso anno. Il nuovo modello si presenta sul mercato anche nell'allestimento N Line che si caratterizza per offrire una serie di dettagli che rendono il look della vettura un po' più sportiveggiante.

Le novità del restyling

Hyundai IONIQ 6

I tecnici coreani sono intervenuti sulla IONIQ 6 innanzitutto sul frontale che è stato ridisegnato e appare più scolpito con nuove prese d'aria che contribuiscono a rendere il look della berlina elettrica più sportiveggiante, soprattutto nella versione N Line. Rivisti anche i fari che adesso si caratterizzano per un design dalle forme molto sottili. Tra le ulteriori novità del facelift ci sono i nuovi cerchi in lega leggera da 20 pollici con design dedicato e pneumatici nella misura 245/40 R20. Arrivano poi nuove minigonne laterali e un paraurti posteriore ritoccato. Rimosso lo spoiler sotto il lunotto e riviste allo stesso tempo le forme di quello collocato alla fine del portellone. Per la nuova Hyundai IONIQ 6 2026 è stata prestata molta attenzione allo sviluppo dell'aerodinamica e questo lavoro ha permesso di ottenere un Cx pari a 0,215.

Hyundai IONIQ 6

Passiamo all'abitacolo. Anche gli interni sono stati aggiornati con il restyling per migliorare qualità ergonomia e intuitività d’uso. Nuovo è il volante che arriva dalla IONIQ 5 N che offre un'impugnatura più ergonomica. Per i pannelli porta e la plancia sono stati scelti materiali più morbidi per alzare l'asticella della qualità percepita. La console centrale è stata poi riprogettata con nuovi tasti fisici per rendere l'utilizzo delle funzioni della vettura più intuitive.

Sul fronte della tecnologia troviamo il doppio schermo da 12,3 pollici della strumentazione digitale e del sistema infotainment che è stato aggiornato. Il display della climatizzazione è stato ampliato per migliorare la leggibilità.

Motori e autonomia

Hyundai IONIQ 6

Hyundai IONIQ 6 poggia sulla piattaforma E-GMP con architettura a 800 V per poter ricaricare ad altissima potenza. Con il restyling sono arrivate anche novità di powertrain. La gamma si apre con la versione da 170 CV alimentata da una batteria con una capacità di 63 kWh per una percorrenza di 521 km WLTP. Andando avanti abbiamo il modello da 229 CV con batteria da 84 kWh e ben 680 km di autonomia. La stessa batteria è stata abbinata anche al powertrain con doppio motore e 325 CV di potenza massima di sistema. In questo caso, però, la percorrenza scende a 650 km.

Ricarica ultra rapida

Hyundai IONIQ 6

Grazie all'architettura a 800 V è possibile ridurre di molto i tempi di rifornimento di energia. Hyundai dichiara un tempo di 18 minuti per passare dal 10% all'80% della carica. Tra le funzionalità avanzate, il supporto alla tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), che consente di alimentare dispositivi esterni sfruttando la batteria di trazione dell’auto.

Prezzi

Per il momento Hyundai non ha ancora annunciato il prezzi del restyling. Ricordiamo che l'attuale modello parte da 47.850 euro.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/03/2026