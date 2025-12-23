Al volante di Hyundai Tucson e Santa Fe plug-in: quale SUV ibrido fa al caso vostro?

Faccia a faccia tra i due modelli a ruote alte: stessi motori ma anime diverse per spazio, guida, consumi e prezzo. Quale scegliereste? Vi aiutiamo a fare la mossa giusta

Esco dalla prova di due tra i SUV più interessanti provati negli ultimi mesi. Il primo, Hyundai Tucson, l’avevo già guidato con altre motorizzazioni (guarda la prova video di Hyundai Tucson HEV). L’altro, Hyundai Santa Fe, è una prima volta per il sottoscritto.

L’altra novità è che sono entrambi plug-in hybrid. Due modelli dello stesso costruttore e con lo stesso motore; un modo di vivere e guidare a ruote alte per certi versi simile, per altri diverso. Un comune denominatore, l’elettrificazione alla spina senza rinunciare alla benzina, in attesa dei m.y. 2026 che arriveranno con un motore più potente e altri piccoli aggiornamenti (guarda nuova Hyundai Tucson PHEV 2026).

Hyundai Tucson e Santa Fe PHEV: i due SUV con motore plug-in hybrid messi a confronto

Me contro te? No, ma il confronto è aperto

Una sorta di testa a testa fra un SUV compatto di 4,52 metri e uno taglia XL, che arriva a 4,83 metri. Ecco la ragione di questo confronto. Volevo capire quale è la loro destinazione d’uso, quali sono i requisiti che deve avere un mezzo del genere per soddisfare questa o quella necessità.

Come vanno, quanto consumano e quanto costano per dare una logica alla scelta fra uno e l’altro. Condividere con voi le mie opinioni e, perché no, dare qualche suggerimento nel caso foste interessati a uno di questi modelli. Fatti i convenevoli, passo alle spiegazioni.

Hyundai Tucson e Santa Fe PHEV: al volante degli sport utility con motore ibrido alla spina

Ormai li conosciamo bene, e non mi soffermerò a lungo, ma un paio di precisazioni posso metterle a referto. Hyundai Tucson mi è piaciuto appena l’ho visto, con quel muso innovativo e le linee muscolose ma bilanciate. Sembra che i quattro metri e mezzo siano la misura perfetta per un bel vestito moderno e stiloso.

Hyundai Tucson e Santa Fe PHEV: il C-SUV coreano ha un design moderno e bilanciato

Hyundai Tucson: ok, il facelift è riuscito

Ancora di più con il recente facelift che ha ridotto da cinque a quattro i punti luce delle DRL nella calandra e rimodellato un po’ gli angoli e i fianchi per una silhouette più moderna. E la NLine del test somma dettagli sportiveggianti come i cerchi in lega da 19”, la carrozzeria in grigio monocromatico, le finiture in nero lucido e il terminale di scarico sdoppiato.

Quello che temo un po’ della Tucson è che l’effetto wow svanisca rapidamente. Mi spiego meglio: il design mi piace, ma le scelte audaci tendono a stancarmi rapidamente. È così anche per voi?

Hyundai Tucson e Santa Fe PHEV: forme imponenti e molto squadrate per il D-SUV asiatico

Hyundai Santa Fe: effetto “boxy” un po’ eccessivo?

La Santa Fe, al contrario, non mi ha mai convinto fino in fondo per le sue forme così squadrate e per una carrozzeria tanto distesa, quasi che gli spigoli vivi ne enfatizzassero le dimensioni anziché dissimularle come piace a me. Parlo di forme boxy all’estremo, Mario nella prova della HEV l’ha definita “eccentrica” (leggi la prova del maxi SUV Hyundai).

Per me resta un po’ borderline, anche se oggi il mio occhio si è abituato, ma il giudizio resta sempre un po’ in sospeso. Semmai, mi ha conquistato il bel grigio metallizzato della carrozzeria con tanti accenti in nero – compresi i cerchi da 20” – del modello in prova.

Hyundai Tucson e Santa Fe PHEV: il C-SUV ha rinnovato il design della zona anteriore

Detto di uno stile diverso, ma che non lascia indifferenti per vari motivi, passo agli interni dove il colpo d’occhio è rapito da tecnologia, finiture di livello e spazio. Tutto sintetizzato in: piacere di guida e comfort.

Hyundai Tucson e Santa Fe PHEV: la plancia della Tucson con volante multifunzione

I due SUV coreani, che appartengono a segmenti dove tecnologie di bordo e qualità percepita orientano sensibilmente la preferenza dei clienti, si distinguono per soluzioni all’avanguardia e scelte d’arredo di livello “premium”.

Hyundai Tucson e Santa Fe PHEV: i sedili anteriori sportivi e confortevoli della Tucson

Tucson sceglie lo sport, Santa Fe l’accoglienza

La Tucson è più sportiva con sedili anatomici, rivestimenti in Alcantara/pelle con impunture rosse e volante con impugnatura ergonomica. La Santa Fe bada più al lusso, come è giusto che sia. Largo a sedili anteriori che sembrano poltrone grazie alla funzione chaise longue, al movimento elettrico e a uno spazio che la Tucson si può solo sognare.

Hyundai Tucson e Santa Fe PHEV: i sedili anteriori della Santa Fe con funzione chaise longue



Con la famiglia allargata o gli amici per il calcetto o il padel settimanale la terza fila di sedili, per un totale di sette posti, vi farà molto comodo. Piace la versatilità dell’abitacolo: basta una mano per reclinare e nascondere le sedute posteriori, muovere e modulare il divanetto centrale e dal posto guida potete anche spostare il sedile destro con i tasti sullo schienale.

Hyundai Tucson e Santa Fe PHEV: il cockpit della Santa Fe con due piastre di ricarica wireless

Massima libertà di movimento, insomma, per un’ospitalità che non teme confronti nel segmento dei D-SUV. La Tucson, da par suo, si difende alla grande, poiché davanti assicura una bella visibilità e i centimetri giusti per guidatore e passeggero, mentre dietro non ci sono problemi nell’ospitare tre persone.

Hyundai Tucson e Santa Fe PHEV: il baule della Tucson va da 558 a 1.721 litri

Bagagli in abbondanza

I numeri giocano a favore anche dei rispettivi bagagliai. Per la Tucson parlo di un volume da 558 a 1.721 litri, che diventano 621/985/1.942 litri per la Santa Fe. Come dire, che potete caricare tutto quello che vi serve, ma attenzione poiché se l’ultima fila di sedili è in posizione, la Santa Fe riduce sensibilmente la capacità di stivaggio.

Hyundai Tucson e Santa Fe PHEV: il versatile baule della Santa Fe misura 621/985/1.942 litri

Soluzioni furbe e tanti portaoggetti distinguono entrambi i modelli, ma anche qui la Santa Fe alza l’asticella. Al di là dei vani sparsi in abitacolo, l’appoggiabraccia nasconde un portaoggetti super spazioso, che si può aprire sia da davanti sia da dietro. Inoltre, ospita un vano posteriore altrettanto capiente. Insomma, un vero mobiletto per riporre ogni cosa.

Hyundai Tucson e Santa Fe PHEV: la terza fila di sedili per i sette posti della Santa Fe

C’è anche il vano per disinfettare gli oggetti

Lato comfort e hi-tech il maxi SUV coreano aggiunge le tendine parasole posteriori, la doppia piastra di ricarica wireless per lo smartphone (Tucson ne ha una sola), le prese USB-C anche sugli schienali anteriori, i sedili laterali posteriori riscaldabili e un cassettino con funzione antibatterica con raggi UV-C per disinfettare oggetti di primo uso.

Hyundai Tucson e Santa Fe PHEV: su entrambe due display da 12,3'' per l'infotainment

Il pacchetto tecnologico è completato dai due maxi schermi in plancia che includono in una cornice curva il quadro strumenti e il sistema d’infotainment. Soluzione condivisa da entrambi i SUV e con il medesimo livello di tecnologia a disposizione dei passeggeri. Adesso lo analizziamo un po’.

Si parte dai display per quadro strumenti e infotainment, entrambi da 12,3” che offrono ampia configurazione e una certa facilità di utilizzo. Soprattutto il sistema multimediale può fare conto sull’assistente vocale, che aiuta a gestire la guida e la vita a bordo.

Lato connettività troviamo sui due SUV i servizi telematici Bluelink, il navigatore online, Apple CarPlay e Android Auto wireless e gli aggiornamenti Over the Air (OTA). Un pacchetto completo che vi accompagnerà ogni volta che siete a bordo.

Ci sono anche comandi analogici

Da sottolineare che non tutto passa per comandi a sfioramento poiché diverse funzioni come la regolazione della radio, del clima o la scelta dei profili di guida passa per tasti fisici. Una scelta che ritengo razionale per limitare le distrazioni quando guidate.

Non mi dilungo sulla sicurezza. Ne abbiamo già parlato in altre occasioni, ma sia Tucson sia Santa Fe, soprattutto con queste configurazioni al top, sono equipaggiate con tutti i dispositivi per la guida semi autonoma di livello 2, ma aggiungono il parcheggio da remoto per sistemare il SUV in spazi stretti tramite il telecomando.

Posso solo sottolineare l’efficacia dei dispositivi che entrano in gioco solo in caso di necessità e con una delicatezza d’intervento apprezzabile.

Hyundai Tucson e Santa Fe PHEV: il D-SUV coreano offre un ottimo comfort

Tucson PHEV NLine Santa Fe PHEV XClass 7 posti Motore 1,6 litri, 4 cilindri, turbo-benzina, plug-in hybrid 1,6 litri, 4 cilindri, turbo-benzina plug-in hybrid Potenza combinata 253 CV 253 CV Coppia 265 Nm 265 Nm Velocità massima 186 km/h 180 km/h 0-100 km/h 7,9 secondi 9,6 secondi Cambio - trazione automatico 6 rapporti - anteriore automatico 6 rapporti - integrale Batteria e autonomia EV 13,8 kWh - 66 km 13,8 kWh - 54 km Dimensioni - peso 4,52 x 1,87 x 1,65 m - 1.825 kg 4,83 x 1,90 x 1,72 m - 2.110 kg Bagagliaio 558/1.721 litri 621/985/1.942 litri Prezzo da 48.950 euro da 61.750

Entrambi sono motorizzati con l’efficace ed efficiente quattro cilindri 1.6 litri turbo-benzina con tecnologia plug-in hybrid. Il motore endotermico, tutto in lega leggera, eroga 160 CV e 265 Nm di coppia massima. L’unità elettrica ha 98 CV, per una potenza combinata di 253 CV.

Hyundai Tucson e Santa Fe PHEV: il C-SUV asiatico garantisce una guida brillante

Su strada piacevolmente diverse

I due SUV coreani offrono un comportamento su strada differente. Innanzitutto, c’è un cambio automatico doppia frizione a sette rapporti, ma la Tucson ha la trazione anteriore mentre la Santa Fe è 4WD. Non che su strada si percepisca nettamente la differenza, ma la più grande assicura uno step in più di motricità su terreni scivolosi e nel leggero off-road.

Per entrambe rimane una buona guidabilità, nei limiti di due modelli di tali dimensioni e peso (Tucson 1.825 kg a vuoto, Santa Fe 2.110 kg a vuoto).

La Tucson è più vivace

La Tucson si avvicina di più al mio personale piacere di guida e anche chi non ha bisogno di un modello taglia XL troverà nel C-SUV coreano tutti quei requisiti che ne fanno un mezzo piacevole in ogni occasione. Lo sterzo è ben calibrato, leggero in manovra e abbastanza comunicativo ad andature sostenute. Il baricentro alto non pregiudica stabilità e tenuta di strada e le sospensioni offrono il giusto compromesso per dare equilibrio al volante.

Hyundai Tucson e Santa Fe PHEV: la Santa Fe è un SUV perfetto per lunghi viaggi

Con la Santa Fe viaggiate in prima classe

Il motore non è un cannone ma certamente si sbriga meglio che sulla Santa Fe, che patisce i quasi 300 kg aggiuntivi da portare a spasso. Ne consegue una guida differente, più dinamica sulla Tucson, più fluida e rilassata sulla cugina maggiore.

Anche sterzo e sospensioni sembrano avere una taratura più soft, in un’ottica di guida rilassata, per uscire da 1.000 km di autostrada senza fare un plissé. Semmai, il maxi SUV asiatico soffre i maggiori ingombri nel traffico e su strade strette, dove serve fare l’occhio agli angoli, ma in questo caso ci sono telecamere e sistemi di assistenza che vengono in aiuto.

Hyundai Tucson e Santa Fe PHEV: buoni i consumi per entrambi gli sport utility

L’elettricità aiuta a consumare un po’ meno

E i consumi? Con la batteria da 13,8 kWh carica al 100%, secondo la casa coreana, con la Tucson avete a disposizione 66 km di autonomia EV, mentre con la Santa Fe si scende a 54 km. La prova del nove negli stop&go cittadini mi dice che con la prima arrivo a circa 55 km e con la seconda mi fermo a 46 km, comunque sufficienti per due o tre giorni nelle ZTL urbane senza attaccarsi alla colonnina.

Con la batteria a zero, in città siete a 7,2 litri/100 km con Tucson e 9,0 litri/100 km con la Santa Fe. Valori che rispecchiano le forze in gioco. In extraurbano si scende a 5,4 litri/100 km con la Tucson e 7,3 litri/100 km con la Santa Fe. L'autostrada mette maggiormente alla frusta il quattro cilindri, che senza l'aiuto del sistema ibrido consuma una media di 8,4 litri/100 km sulla Tucson e 10,2 litri/100 km sulla Santa Fe. La media misurata fra città, statali e autostrada con batteria scarica è di 7,0 litri/100 km per la Tucson e 8,8 litri/100 km per la Santa Fe. Risultati buoni, tenuto conto delle dimensioni e delle reali condizioni di utilizzo.

Hyundai Tucson e Santa Fe PHEV: i SUV montano un 4 cilindri di 1,6 litri benzina da 160 CV

Last but not least, il prezzo dei due SUV coreani rispecchia le forze in campo con un listino che attacca a 48.950 euro per la Tucson PHEV 2WD e 61.750 euro per la Santa Fe PHEV 7 posti (guarda homepage e configuratore Hyundai italia).

Cifre impegnative, giustificate in parte dalla ricchezza dei contenuti, che da un lato hanno decretato il successo di Tucson nel segmento dei C-SUV e dall’altro hanno lanciato Santa Fe come ottima alternativa ai maxi sport utility nel segmento dei D-SUV, che si sfidano a colpi di tecnologia e lusso, ma con prezzi ben superiori.

Hyundai Tucson e Santa Fe PHEV: prezzi adeguati e più bassi di alcuni concorrenti

Insomma, tirando le fila del discorso, ho trovato delle similitudini nei due sport utility, ma con destinazioni d’uso ben distinte. La Tucson mi sembra perfetta per una famiglia giovane e dinamica, ma anche per chi desidera un SUV dall’aria moderna e tecnologicamente all’avanguardia.

Spazio a bordo e prestazioni non mancano, quindi ben venga un modello da usare tutti i giorni per il casa/ufficio e dallo spirito giovane, sottolineato in questa versione sportiva NLine.

La Santa Fe è l’espressione dello stile audace, del comfort e della tecnologia di Hyundai dedicati a chi ha bisogno di tanto spazio. Sto pensando a famiglie allargate, ma anche professionisti che devono fare tanta strada tutti i giorni caricando baule e abitacolo per lavoro.

Il motore con tecnologia plug-in hybrid lo vedo come una scelta per chi si vuole avvicinare all’elettrificazione più spinta senza osare di più. Ci sono pregi e difetti e ormai li conoscete tutti, ma è indubbio che la corrente sia l’alimentazione del futuro, nonostante la UE abbia rivisto i termini degli accordi per il 2035 (leggi tutto sulle nuove disposizioni UE).

Senza dimenticare gli incentivi e le promozioni, che sono sempre molto forti sui veicoli con ricarica alla spina, quando disponibili. A questo punto vi siete schiariti le idee? Voi quale scegliereste fra Tucson e Santa Fe? Apriamo il dibattito e confrontiamo le idee.

