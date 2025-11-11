Nuova Hyundai Tucson Dark Line: quando lo spot lo fa l'intelligenza artificiale (video)

Hyundai (guarda la homepage di Hyundai Italia) amplia la gamma Tucson con l’introduzione della versione Dark Line, una configurazione esclusiva dedicata al mercato italiano. Il nuovo allestimento punta a esaltare l’identità stilistica del C-SUV coreano attraverso elementi estetici mirati e una campagna di comunicazione inedita.

Prima campagna Hyundai con l’intelligenza artificiale

Dal 9 novembre in TV e dal 10 novembre su canali digital e social, la Hyundai Tucson Dark Line è protagonista della nuova campagna televisiva e digitale del marchio. Si tratta del primo progetto Hyundai sviluppato con il supporto dell’intelligenza artificiale, utilizzata come strumento creativo in sintonia con la filosofia del brand coreano, secondo cui la tecnologia e l’innovazione devono essere al servizio dell’esperienza reale delle persone.

Hyundai Tucson Dark Line: campagna di comunicazione con intelligenza artificiale

L’obiettivo è coniugare tecnologia e innovazione con l’esperienza reale delle persone, in linea con la filosofia del brand.

Il claim “Lascia il segno” sintetizza il concetto alla base della comunicazione: la capacità di un dettaglio o di un design di rendersi immediatamente riconoscibile.È ciò che accade con il SUV asiatico in questa particolare configurazione, che si afferma attraverso un’identità visiva definita da carattere e pulizia formale. Guardiamo insieme lo spot.

Design esterno e dettagli distintivi

La Tucson Dark Line (leggi la guida all'acquisto di Hyundai Tucson PHEV) presenta una serie di elementi dedicati che ne accentuano il carattere sportivo e sofisticato e che includono tra gli altri:

Cerchi in lega Glossy Grey da 17’’

Griglia anteriore nera con logo Hyundai nero

Tetto e specchietti in tinta nera a contrasto

Vetri posteriori oscurati e loghi Dark Line esclusivi

Gruppi ottici full LED con firma luminosa orizzontale

Hyundai Tucson Dark Line: finiture e colorazione esclusive con prezzo da 34.900 euro

Interni e motorizzazioni

L’abitacolo segue la stessa filosofia estetica, con interni completamente neri e finiture dedicate che creano un ambiente moderno e inclusivo.

La gamma prevede tre opzioni di motorizzazione:

1.6 T-GDi benzina da 150 CV con cambio manuale (da 34.900 euro)

1.6 T-GDi benzina DCT (da 36.700 euro)

1.6 full-hybrid da 239 CV (da 39.000 euro)

Con la Tucson Dark Line, Hyundai consolida la presenza nel segmento C-SUV, proponendo un modello che unisce eleganza, personalità e innovazione tecnologica. A voi piace questa versione? Fatecelo sapere.

