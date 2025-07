Hyundai Tucson 2026: il SUV cambia volto tra stile e innovazione

Attesa per il terzo trimestre del 2026, la nuova Hyundai Tucson rappresenta un’evoluzione importante all’interno della gamma SUV del marchio. Nome in codice NX5, questa generazione punta su un design più deciso e muscoloso, seguendo il linguaggio stilistico ''Art of Steel'' introdotto da Hyundai (guarda la homepage di Hyundai Italia) negli ultimi modelli.

Hyundai Tucson 2026: il SUV coreano arriva del tutto rinnovato e solo con motori ibridi

La carrozzeria si ispira a concept come la Hyundai N Vision 74 e modelli come la Nexo (leggi tutto su Hyundai Nexo 2025), fondendo elementi retrò con un aspetto robusto e scolpito. Non mancano richiami al mondo dell’off-road, per esempio con proporzioni ispirate ai SUV Land Rover, coniugando stile urbano e potenzialità fuoristrada.

Hyundai Tucson 2026: la versione plug-in hybrid può toccare i 100 km di autonomia EV

A bordo, la Hyundai Tucson 2026 (leggi la guida a Hyundai Tucson PHEV) porta una rivoluzione digitale grazie al debutto del nuovo sistema operativo Pleos, progettato per migliorare l'esperienza utente.

Tra le principali caratteristiche:

Display panoramico 16:9 con interfaccia intuitiva

Store di applicazioni “Pleos Playground”

Assistente vocale AI “Gleo” per comandi naturali

Guida assistita di Livello 2.5

Il sistema Gleo, con funzionalità simili a ChatGPT, consente un'interazione vocale fluida e integrata con navigazione e infotainment.

Hyundai Tucson 2026: nuovo sistema operativo e assistente vocale AI ''Gleo''

La nuova Tucson sarà disponibile esclusivamente con propulsori elettrificati, in linea con la strategia “green” di Hyundai.

Nessuna versione diesel: la gamma includerà motori ibridi e ibridi plug-in. Particolarmente interessante la variante PHEV, capace di percorrere fino a 100 km in modalità elettrica, un’autonomia utile per la mobilità urbana quotidiana a zero emissioni.

Un SUV che guarda avanti

La Hyundai Tucson 2026 evolve in chiave tecnologica, stilistica e sostenibile. Con interni digitali, assistenza alla guida avanzata e una gamma motori priva di diesel, il SUV si prepara a rimanere competitivo in un segmento in continua trasformazione.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/07/2025