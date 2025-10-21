Hyundai Tucson "MY26"? La novità è una sola (ma piacevole)

Leggi Tucson ''Model Year 2026'' e parti alla ricerca delle differenze col modello precedente. Fondamentalmente, invece, Hyundai Tucson MY26 è uguale a prima.
O meglio: una novità c'è (anzi, due), ma non si vede. La si sente, mentre guidi.
Un giro di parole per dire che il tanto amato SUV coreano rimane fedele al motto che ''squadra che vince non si cambia'', e che l'unico vero aggiornamento (in attesa di una Tucson tutta nuova nel 2026 inoltrato) coinvolge un motore, mentre un altro propulsore perde semmai una caratteristica.
Hyundai Tucson MY26, novità poche ma buone
La motorizzazione 1,6 litri benzina full hybrid, sigla 1.6 HEV, guadagna +24 CV e raggiunge quota 239 CV, eguagliando così il valore di ''cugina'' nuova Kia Sportage 1.6 T-GDi HEV.
Maggiore potenza a parte, Hyundai sostiene come Tucson full hybrid assicuri ora ''un’esperienza di guida ancora più efficiente, fluida e appagante'', mantenendo al tempo stesso ''consumi ed emissioni ridotti'' (dicono sempre così, ma in questo caso, c'è da crederci).
Tucson 1.6 HEV sempre associata, in base alle preferenze, a trazione anteriore (2WD) o integrale (4WD).
Cresce la potenza, cresce il prezzo? No. Listini, rispettivamente, sempre a partire da 37.500 euro (2WD XTech) e 42.100 euro (4WD Business).
Da segnalare invece come il precedente propulsore 1,6 litri benzina mild hybrid 48 volt (1.6 T-GDi) rinunci all'elettrificazione soft e a -10 CV di potenza, proponendosi ora in formato termico puro da 150 CV anziché 160 CV (il perché è un mistero, per adesso).
Tucson 1.6 T-GDi (automatica o manuale, solo a 2 ruote motrici) da 33.500 euro.
Confermate tali e quali, infine Tucson Diesel mild hybrid 48 volt (1.6 CRDi 136 CV), da 39.700 euro, e Tucson Plug-in Hybrid (1.6 PHEV 253 CV), la seconda momentaneamente non a listino (questione di tempo).
Hyundai Tucson 2026 a benzina, full hybrid, Diesel 48V o Plug-In Hybrid
Sempre quattro allestimenti progressivi: XTech, Business, Exellence ed N Line, a cui si aggiungono i pacchetti opzionali Lounge Pack, Premium Pack e Deluxe Pack.
Nel momento in cui scriviamo, il configuratore online sul sito web di Hyundai sembra in fase di aggiornamento. Forse, quando lo visiterai tu, tutte le voci saranno coerenti con quanto scritto qui sopra.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Tucson 1.6 T-GDi 160 CV 2WD iMT Xtech
|160 / 117
|33.350 €
|Tucson 1.6 T-GDi 160 CV 2WD iMT Business
|150 / 110
|35.850 €
|Tucson 1.6 HEV 215 CV 2WD AT Xtech
|160 / 117
|37.250 €
|Tucson 1.6 T-GDi 160 CV 2WD DCT Business
|150 / 110
|37.650 €
|Tucson 1.6 CRDi 136 CV 2WD DCT Business
|136 / 100
|39.450 €
|Tucson 1.6 HEV 215 CV 2WD AT Business
|160 / 117
|39.750 €
|Tucson 1.6 T-GDi 160 CV 2WD DCT N Line
|150 / 110
|40.150 €
|Tucson 1.6 T-GDi 160 CV 2WD DCT Exellence
|150 / 110
|40.150 €
|Tucson 1.6 HEV 215 CV 4WD AT Business
|160 / 117
|41.850 €
|Tucson 1.6 CRDi 136 CV 2WD DCT Exellence
|136 / 100
|41.950 €
|Tucson 1.6 HEV 215 CV 2WD AT Exellence
|160 / 117
|42.250 €
|Tucson 1.6 HEV 215 CV 2WD AT N Line
|160 / 117
|42.250 €
|Tucson 1.6 HEV 215 CV 4WD AT Exellence
|160 / 117
|44.350 €
|Tucson 1.6 HEV 215 CV 4WD AT N Line
|160 / 117
|44.350 €
|Tucson 1.6 PHEV 253 CV 2WD DCT Business
|160 / 117
|46.200 €
|Tucson 1.6 PHEV 253 CV 2WD DCT Excellence
|160 / 117
|48.700 €
|Tucson 1.6 PHEV 253 CV 2WD DCT N Line
|160 / 117
|48.700 €
|Tucson 1.6 PHEV 253 CV 4WD DCT Exellence
|160 / 117
|50.700 €
|Tucson 1.6 PHEV 253 CV 4WD DCT N Line
|160 / 117
|50.700 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Hyundai Tucson visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Hyundai Tucson