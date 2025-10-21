Hyundai Tucson "MY26"? La novità è una sola (ma piacevole)

In realtà, l'unico vero aggiornamento riguarda la motorizzazione 1.6 full hybrid. Ah, e il 1.6 benzina non è più mild hybrid

Leggi Tucson ''Model Year 2026'' e parti alla ricerca delle differenze col modello precedente. Fondamentalmente, invece, Hyundai Tucson MY26 è uguale a prima.

O meglio: una novità c'è (anzi, due), ma non si vede. La si sente, mentre guidi.

Un giro di parole per dire che il tanto amato SUV coreano rimane fedele al motto che ''squadra che vince non si cambia'', e che l'unico vero aggiornamento (in attesa di una Tucson tutta nuova nel 2026 inoltrato) coinvolge un motore, mentre un altro propulsore perde semmai una caratteristica.

Hyundai Tucson MY26, novità poche ma buone

La motorizzazione 1,6 litri benzina full hybrid, sigla 1.6 HEV, guadagna +24 CV e raggiunge quota 239 CV, eguagliando così il valore di ''cugina'' nuova Kia Sportage 1.6 T-GDi HEV.

Maggiore potenza a parte, Hyundai sostiene come Tucson full hybrid assicuri ora ''un’esperienza di guida ancora più efficiente, fluida e appagante'', mantenendo al tempo stesso ''consumi ed emissioni ridotti'' (dicono sempre così, ma in questo caso, c'è da crederci).

Tucson 1.6 HEV sempre associata, in base alle preferenze, a trazione anteriore (2WD) o integrale (4WD).

Cresce la potenza, cresce il prezzo? No. Listini, rispettivamente, sempre a partire da 37.500 euro (2WD XTech) e 42.100 euro (4WD Business).

Hyundai Tucson, gli interni

Da segnalare invece come il precedente propulsore 1,6 litri benzina mild hybrid 48 volt (1.6 T-GDi) rinunci all'elettrificazione soft e a -10 CV di potenza, proponendosi ora in formato termico puro da 150 CV anziché 160 CV (il perché è un mistero, per adesso).

Tucson 1.6 T-GDi (automatica o manuale, solo a 2 ruote motrici) da 33.500 euro.

Confermate tali e quali, infine Tucson Diesel mild hybrid 48 volt (1.6 CRDi 136 CV), da 39.700 euro, e Tucson Plug-in Hybrid (1.6 PHEV 253 CV), la seconda momentaneamente non a listino (questione di tempo).

Hyundai Tucson 2026 a benzina, full hybrid, Diesel 48V o Plug-In Hybrid

Sempre quattro allestimenti progressivi: XTech, Business, Exellence ed N Line, a cui si aggiungono i pacchetti opzionali Lounge Pack, Premium Pack e Deluxe Pack.

Nel momento in cui scriviamo, il configuratore online sul sito web di Hyundai sembra in fase di aggiornamento. Forse, quando lo visiterai tu, tutte le voci saranno coerenti con quanto scritto qui sopra.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/10/2025