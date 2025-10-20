Anche la tua Hyundai/Kia, se piove, ha lo stesso problema di... miopia?

Prima di ogni svolta, sempre un occhio allo specchio retrovisore ma anche un occhio al maledetto angolo cieco (e poi, la freccia).
Oppure, un occhio al cockpit digitale, se guidi una Kia o una Hyundai con funzione Blind Spot View Monitor. Che comodità, specie se hai il torcicollo. Ma...
Il sistema di monitoraggio angoli ciechi Hyundai-Kia è uno dei più innovativi sul mercato e i proprietari lo confermeranno. Parliamo di quella funzionalità che, attivato l'indicatore di direzione, proietta su un quadrante del display frontale le immagini in tempo reale della telecamera montata sullo specchietto retrovisore esterno.
Funziona molto bene, ne guadagnano sia il comfort, sia la sicurezza. Sì, funziona bene, tranne in una circostanza. Ovvero, in caso di acquazzone.
A segnalare l'inconveniente è un proprietario di una Kia EV6, che su Reddit condivide un video dove il malfunzionamento risulta evidente (o... ipovedente).
Guidando sotto la pioggia battente, l'obiettivo della videocamera laterale della sua EV6 si inzuppa d'acqua e il risultato è che l'immagine è distorta, opaca, insomma il sistema risulta del tutto inutile. Esiste rimedio? Sì, almeno in teoria.
Pioggia forte, telecamere fuori uso (Screenshot: Reddit/Alternative_Way9945)
A quanto pare, l'opzione più semplice ed economica tra quelle suggerite dagli utenti Reddit è spruzzare liquido repellente sulla telecamera.
In alternativa, per un risultato ancora più efficace, c'è chi ricorre a un rivestimento ultra idrofobico specificamente realizzato per specchietti retrovisori e telecamere esterne per auto.
Quindi a tutto c'è rimedio, è sufficiente organizzarsi e consultare le testimonianze degli utenti: in questo, il web è una manna dal cielo.
Ma il messaggio è chiaro: la tecnologia viene in aiuto e alcuni ADAS sono molto intelligenti. La funzione che solleva il guidatore dai gesti abituali ''nel 100% delle situazioni'', tuttavia, ancora non è stata inventata. Non esiste un ADAS, per esempio, che comandi il meteo...
A proposito: anche la tua Hyundai/Kia, se piove, manifesta lo stesso...disguido? Faccelo sapere, non ti giudichiamo male!
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|EV6 170 CV 58 kWh RWD Air Business
|- / -
|48.950 €
|EV6 229 CV 77,4 kWh RWD Air Special Edition
|- / -
|58.450 €
|EV6 229 CV 77,4 kWh RWD Air
|- / -
|58.950 €
|EV6 325 CV 77,4 kWh AWD Air Special Edition
|- / -
|61.950 €
|EV6 325 CV 77,4 kWh AWD Air
|- / -
|62.450 €
|EV6 229 CV 77,4 kWh RWD GT-Line
|- / -
|64.450 €
|EV6 325 CV 77,4 kWh AWD GT-Line
|- / -
|67.950 €
|EV6 585 CV 77,4 kWh AWD GT
|- / -
|74.950 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Kia EV6 visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Kia EV6