Anche la tua Hyundai/Kia, se piove, ha lo stesso problema di... miopia?

Funziona molto bene, ne guadagnano sia il comfort, sia la sicurezza. Sì, funziona bene, tranne in una circostanza. Ovvero, in caso di acquazzone.

A segnalare l'inconveniente è un proprietario di una Kia EV6, che su Reddit condivide un video dove il malfunzionamento risulta evidente (o... ipovedente).

Guidando sotto la pioggia battente, l'obiettivo della videocamera laterale della sua EV6 si inzuppa d'acqua e il risultato è che l'immagine è distorta, opaca, insomma il sistema risulta del tutto inutile. Esiste rimedio? Sì, almeno in teoria.

Pioggia forte, telecamere fuori uso (Screenshot: Reddit/Alternative_Way9945)

A quanto pare, l'opzione più semplice ed economica tra quelle suggerite dagli utenti Reddit è spruzzare liquido repellente sulla telecamera.

In alternativa, per un risultato ancora più efficace, c'è chi ricorre a un rivestimento ultra idrofobico specificamente realizzato per specchietti retrovisori e telecamere esterne per auto.

Quindi a tutto c'è rimedio, è sufficiente organizzarsi e consultare le testimonianze degli utenti: in questo, il web è una manna dal cielo.

Ma il messaggio è chiaro: la tecnologia viene in aiuto e alcuni ADAS sono molto intelligenti. La funzione che solleva il guidatore dai gesti abituali ''nel 100% delle situazioni'', tuttavia, ancora non è stata inventata. Non esiste un ADAS, per esempio, che comandi il meteo...

A proposito: anche la tua Hyundai/Kia, se piove, manifesta lo stesso...disguido? Faccelo sapere, non ti giudichiamo male!