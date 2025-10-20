ADAS

Anche la tua Hyundai/Kia, se piove, ha lo stesso problema di... miopia?

Avatar di Lorenzo Centenari, il 20/10/25

45 minuti fa - In caso di acquazzone, angolo cieco... ipovedente. Soluzione

In caso di acquazzone, telecamere fuori combattimento e angolo cieco... ipovedente. Ecco un paio di possibili soluzioni

Prima di ogni svolta, sempre un occhio allo specchio retrovisore ma anche un occhio al maledetto angolo cieco (e poi, la freccia).

Oppure, un occhio al cockpit digitale, se guidi una Kia o una Hyundai con funzione Blind Spot View Monitor. Che comodità, specie se hai il torcicollo. Ma...

Il sistema di monitoraggio angoli ciechi Hyundai-Kia è uno dei più innovativi sul mercato e i proprietari lo confermeranno. Parliamo di quella funzionalità che, attivato l'indicatore di direzione, proietta su un quadrante del display frontale le immagini in tempo reale della telecamera montata sullo specchietto retrovisore esterno.

VEDI ANCHE
ADAS auto, i modelli più sicuri nel 2025 secondo i test Euro NCAP
ADAS, i modelli Top & Flop 2025 secondo Euro NCAP. Sorprese?
Guida 2025 ai sistemi ADAS auto: significato sigle, quali obbligatori
ADAS, la guida completa. Come funzionano e come si chiamano, marca per marca
Cruise control: come usarlo in modo sicuro
ADAS: come si usa il cruise control in tutta sicurezza
Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/10/2025
Tags
kiaadaskia ev6
Listino Kia EV6
AllestimentoCV / KwPrezzo
EV6 170 CV 58 kWh RWD Air Business - / -48.950 €
EV6 229 CV 77,4 kWh RWD Air Special Edition - / -58.450 €
EV6 229 CV 77,4 kWh RWD Air - / -58.950 €
EV6 325 CV 77,4 kWh AWD Air Special Edition - / -61.950 €
EV6 325 CV 77,4 kWh AWD Air - / -62.450 €
EV6 229 CV 77,4 kWh RWD GT-Line - / -64.450 €
EV6 325 CV 77,4 kWh AWD GT-Line - / -67.950 €
EV6 585 CV 77,4 kWh AWD GT - / -74.950 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Kia EV6 visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Kia EV6
Logo Kia
Kia
Vedi anche