Con l'enduro in fuoristrada: 5 esercizi per fare pratica (video)

Come cominciare a guidare la enduro adventure in fuoristrada? 5 semplici esercizi per fare pratica spiegati in video (e non)

Le enduro adventure (qui la comparativa delle maxi 2022) sono le moto più alla moda e per imparare a guidarle anche in fuoristrada ci sono fior di scuole: per esempio la Suzuki V-Strom Offroad Academy (qui le istruzioni per l'uso), dove vi aiuteranno a mettere in pratica le tecniche giuste in ambiente controllato. Ma per muovere i primi passi o per ripassare le regole base, che avrete imparato al corso, può bastare un tratto di strada sterrata lungo appena una cinquantina di metri: dove eseguire gli esercizi fai-da-te mostrati nel video qui sotto. Il video è in inglese, per questo abbiamo spiegato ogni situazione nel testo in italiano.

Il problema, che il video tenta di risolvere, è farvi trovare la confidenza con le manovre di base, senza pretendere di trasformarvi in capre di montagna. Argomento spinoso, quando si mettono insieme una pesantissima maxi moto e un terreno che offre poca aderenza, magari con la complicità di gomme promiscue poco artigliate. Prima considerazione: la moto non fa sentire il proprio peso finché è in equilibrio. Ecco perché nelle manovre - per esempio le inversioni di marcia - va tenuta ben dritta in verticale, come si vede nel video.

Guida moto fuoristrada: il peso non si sente se la moto è in equilibrio

Secondo problema, trovare la confidenza con il freno anteriore: specie se la nostra enduro è priva di ABS. Per abituarci a dosare la frenata e a far diventare istintiva la reazione di rilasciare il freno quando la ruota si blocca (quindi agire noi come fa l'ABS), in prima marcia prendiamo un po' di velocità e freniamo fino al bloccaggio, per rilasciare immediatamente la leva e riprendere il controllo: prima di finire in terra! Un esercizio da fare prima da seduti, con le gambe larghe per poterle appoggiare in caso di bisogno, poi coi piedi sulle pedane e infine guidando in piedi.

Guida moto fuoristrada: in curva si piega la moto, non il pilota

VEDI ANCHE

Il terzo esercizio è lo slalom lento, per capire come far curvare la moto. Come ho spiegato nell'articolo sulla V-Strom Academy, le curve in fuoristrada non si fanno come sull'asfalto: dove il busto si piega portandosi dietro la moto. No. Se manca il grip, bisogna tenere il corpo verticale, così da massimizzare il carico delle gomme sul terreno e inclinare la moto sotto di noi: sia che si guidi in piedi sia che si stia seduti (ma mantenendo sempre i gomiti alti, per esercitare il miglior controllo sul manubrio). Presa confidenza, si può usare il gas in modo più aggressivo per far derapare la ruota posteriore e aiutare la moto a chiudere la curva: se il corpo è verticale e il peso centrato, la moto ruoterà sotto di noi senza scappare via.

Guida moto fuoristrada: dare gas aiuta a chiudere le curve

Quarto esercizio: il superamento di un ostacolo come un tronco. La moto fa tutto da sé, se abbiamo l'accortezza di guidare in piedi con braccia e gambe leggermente piegate, con il peso centrato, senza applicare forze, lasciando che la moto si muova sotto di noi per assorbire l'urto. Soprattutto non bisogna affrontare l'ostacolo con i freni tirati: così da non comprimere la sospensione ma, al contrario, lasciarla libera di ammortizzare la sollecitazione con la massima escursione disponibile. Se siamo troppo veloci, freniamo prima del tronco, ma rilasciamo la leva al momento di passarci sopra. Importante è anche non stare seduti, altrimenti il rimbalzo della sospensione posteriore potrebbe proiettarci in aria e farci perdere il controllo della moto. L'ostacolo è bagnato e scivoloso? Meglio sollevare la ruota anteriore con un accenno di impennata, per evitare che scivoli di lato: sfruttando il rimbalzo della sospensione e aiutandoci con un colpetto sul gas (vedi paragrafo successivo).

Guida moto fuoristrada: come si supera un ostacolo

Sollevare la ruota davanti per evitare che venga deviata dall'ostacolo è particolarmente importante se questo è obliquo rispetto alla direzione di marcia. In questo caso, se abbiamo lo spazio per farlo, cerchiamo di disegnare una traiettoria per affrontarlo perpendicolarmente, come nel caso precedente. Se ciò non è possibile, bisogna aiutare la ruota anteriore a superarlo, scaricando il peso. Come? Aiutandoci con un movimento verticale del corpo, che faccia rimbalzare la sospensione e sollevare la ruota anteriore da terra, con l'aiuto di un colpetto sul gas. Passare oltre l'ostacolo in impennata? È una manovra da esperti: se state leggendo queste righe non fa (ancora) per voi.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 04/05/2023