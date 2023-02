Gomme per maxi enduro? Ecco le nuove Dunlop Trailmax Raid

Dunlop Trailmax Raid è il nuovo pneumatico per moto adventure pensato per un utilizzo su strada e fuoristrada senza compromessi

Dunlop presenta il nuovo pneumatico Trailmax Raid, pensato per chi con la propria enduro stradale o crossover vuole spingersi oltre i limiti dell’asfalto. Ecco le principali caratteristiche, le misure e la data d’arrivo sul mercato.

FIFTY-FIFTY Il nuovo Dunlop Trailmax Raid combina l'esperienza e la tecnologia della gamma di pneumatici Dunlop adventure e touring con quella del segmento off-road, infatti, rispetto al più stradale Meridian (90% strada - 10% fuoristrada) non fa distinzione se sotto il battistrada c’è asfalto o sterrato.

Il nuovo Dunlop Trailmax Raid è pensato per crossover e maxi enduro

PRENDIAMO LE MISURE Dunlop Mixtour è equipaggiabile su un'ampia gamma di moto grazie all’ampia disponibilità di misure, dalle dual sport di medie dimensioni (qui il link alla nostra comparativa 2022) alle moto adventure di grandi dimensioni. Per l’anteriore è disponibile in tre misure per cerchi da 19 e 21 pollici e in sei misure posteriori per cerchi da 17 e 18 pollici. Dunlop promette per il suo nuovo pneumatico sicurezza e manovrabilità massima in fuoristrada, oltre a ottime performance su bagnato e chilometraggio da pneumatico sport touring.

ESPERIENZA RALLY Per il disegno del battistrada i tecnici di Dunlop hanno preso ispirazione da uno penumatico che di situazioni “impegnative” ne ha affrontate a bizzeffe, infatti il design con blocchi centrali a croce deriva del Trailmax Raid deriva da quello del Dunlop D908RR, un pneumatico rally raid. Luca Davide Andreoni, Marketing Manager, Dunlop Motorcycle Europa, dichiara: ''Siamo entusiasti di presentare Trailmax Raid, un pneumatico che rafforza ulteriormente la nostra offerta per trail. Combinando la nostra esperienza e le nostre tecnologie nei segmenti off-road, adventure e sport-touring, abbiamo creato un pneumatico 50/50 che è equipaggiabile su un'ampia gamma di moto. Oltre alle prestazioni in offroad, Trailmax Raid offre ai motociclisti un grande feeling anche su strada bagnate, assicurando massima versatilità di utilizzo a chi lo sceglie''. Le prime misure del nuovo Trailmax Raid saranno disponibili a partire dal 1 marzo 2023, le altre arriveranno sul mercato entro il secondo trimestre 2023.

TABELLA MISURE

anteriore:

90/90 -21 (54T) TL

110/80 R19 (59T) TL

120/70 R19 (60T) TL

posteriore:



130/80 -17 (65S) TL

140/80 -17 (69S) TL

150/70 R17 (69T) TL

170/60 R17 (72T) TL

140/80 -18 (70S) TL

150/70 R18 (70T) TL