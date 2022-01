Dunlop Qualifier CORE: hypersport per naked, sportive e sport-touring

L'ultimo prodotto Dunlop dedicato al mondo delle moto hypersport è Qualifier CORE. Si tratta di una gomma dedicata alle moto stradali, naked, sportive medie o sport-touring. Scopriamone caratteristiche e misure.

SPORTIVA STRADALE L'obiettivo di Dunlop con il Qualifier CORE è quello di realizzare uno pneumatico che garantisca ottime prestazioni su vasta gamma di moto sportive entry-level e di fascia media: sarà infatti equipaggiabile su naked, roadster e moto sportive di medie dimensioni, oltre a modelli sport touring e moto sportive classiche. Qualifier CORE incarna le caratteristiche hypersport dei moderni pneumatici Dunlop, offrendo un mix interessante tra qualità e prezzo ai piloti di una vasta gamma di moto.

Dunlop Qualifier CORE

CARATTERISTICHE Al fine di garantire maneggevolezza e stabilità al top i Qualifier CORE possono contare su tecnologiequali la Dynamic Front Formula (DFF), il sistema di Controllo della Tensione della Carcassa (CTCS) e la costruzione JLB (Jointless Belt). La loro mescola con elevata percentuale di silice migliora l’aderenza su superfici bagnate e con basse temperature. Grazie alla tecnologia Dunlop HCT –Heat Control Technology – differenti tipi di mescole sono combinate per garantire un’usura omogenea per tutto il ciclo di vita del pneumatico, garantendo un ulteriore valore aggiunto in termini di continuità di prestazioni.

IL BATTISTRADA Il disegno del battistrada si ispira a Dunlop SportSmart di prima generazione e contribuisce, insieme al resto delle tecnologie, a fornire una rigidità equilibrata del battistrada, un'impronta a terra ottimizzata e un'usura uniforme. Gli angoli e il posizionamento degli intagli promettono anche prestazioni sul bagnato di molto migliorate rispetto al suo predecessore Qualifier II.

Dunlop Qualifier Core: misure 120/70, 160/60 e 180/55, ma arriveranno anche i 190 e il 200

POSIZIONAMENTO E MISURE Dunlop Qualifier CORE entra a far parte della famiglia hypersport di Dunlop, che comprende anche i pneumatici premium SportSmart TT e SportSmart Mk3. Entrambi i prodotti Dunlop sono stati realizzati grazie all’applicazione delle migliori tecnologie Dunlop per fornire prestazioni di altissimo livello ai piloti di moto sportive di fascia media e alta. Qualifier CORE viene inizialmente commercializzato in 3 misure molto diffuse: 120/70ZR17 (anteriore), 160/60ZR17 (posteriore) e 180/55ZR17 (posteriore). Nel corso dell’anno saranno commercializzate un'ulteriore misura anteriore, la 120/60ZR17, e 3 nuove misure posteriori: 190/50ZR17, 190/55ZR17 e 200/50ZR17.

Luca Davide Andreoni, Direttore Marketing di Dunlop Europa, dichiara: ''Proprio come gli altri prodotti della famiglia di pneumatici hypersport di Dunlop, Qualifier CORE offre un comportamento dinamico e un feedback eccellente in modo che i piloti possano usufruire delle prestazioni esaltanti della loro moto, sia essa una naked, una moto sportiva, una sport tourer o una roadster. Abbiamo sviluppato Qualifier CORE con la filosofia delle 'prestazioni accessibili', per distillare le proprietà dei nostri pneumatici hypersport SportSmart TT e SportSmart Mk3, leader della categoria, in una soluzione accessibile per i motociclisti attenti ai costi”.

Pubblicato da Michele Perrino, 26/01/2022