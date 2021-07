PIÙ GOMME PER TUTTI Siglato un importante accordo di partnership tra la rete indipendente di gommisti Point S e BIS, per la distribuzione sul territorio nazionale degli pneumatici a marchio CST Tires, e che coinvolgerà principalmente il settore auto, e a seguire quello di scooter/moto/ATV e, più marginalmente, delle biciclette.

A TUTTO VANTAGGIO DEL CLIENTE Nello specifico, le 170 officine affiliate alla rete Point S Italia amplieranno il loro portafoglio aggiungendo anche il marchio CST Tires, che a livello mondiale rappresenta il decimo produttore di pneumatici. In questo modo, ancor più di prima Point S cerca di andare incontro alle esigenze di una clientela sempre più attenta al rapporto qualità/prezzo negli acquisti - anche - delle gomme per il proprio veicolo.

LE AZIENDE

BIS srl è presente sul mercato italiano dal 1986, e da oltre vent’anni è importatore esclusivo per l’Italia degli pneumatici CST Tires. Dal 2011 la gamma si è ampliata, e alle gomme per biciclette si sono aggiunge quelle per moto, scooter e ATV. Le coperture per auto sono arrivate alla fine del 2014, con un’offerta che copre tutte le richieste: estive, invernali, 4 stagioni e 4x4.

POINT S è invece una delle principali reti indipendenti al mondo di specialisti dello pneumatico. È presente in ben quattro continenti con oltre 5.500 punti vendita, e fa “rotolare” ogni anno più di 18 milioni di pneumatici. In Italia la rete Point S esiste dal 2016.