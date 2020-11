Se volete andare in fuoristrada, chiedere delle semplici “gomme tassellate” al vostro gommista non basta: ce ne sono di tantissimi tipi diversi, che variano dalla tipologia di auto e all’utilizzo finale. Nell’ampio catalogo di prodotti CST Tires c’è anche spazio per le Sahara, gomme professionali destinate all’off-road: le A/T II sono per chi, per lavoro o necessità, usa il proprio fuoristrada su tutti i terreni e vuole un prodotto longevo. Le M/T II invece sono per chi vuole le performance in off-road senza compromessi, soprattutto se si parla di fango!

Ma prima di parlarvi di questi due bestioni, parliamo di CST Tires. È un’azienda taiwanese nata nel 1992, ma solo dal 2015 ha iniziato a vendere i propri prodotti anche in italia. Attualmente, in questo settore, è tra i 10 gruppi più grandi al mondo in termini di fatturato e vendite. Anche perché CST Tires è distribuito in oltre 170 paesi ha un prodotto per qualsiasi veicolo con le ruote: dalle bici ai tagliaerba ma anche moto e automobili.

Torniamo alle nostre gomme, partendo dal Sahara A/T II, pensato per chi vuole una gomma capace di affrontare qualsiasi condizione fuoristradistica, ma che al contempo possa portarvi a casa con la massima sicurezza. Infatti la parte delle spalle è molto resistente, per combattere pietre e detriti ed evitare una possibile foratura sul vostro percorso. Il basso rapporto di vuoto sul pieno permette un miglior raffreddamento dello pneumatico, così da ridurre l’usura e allungarne la durata. Il battistrada invece è profondo 13 mm, con i tasselli disposti a zig zag: quelli sulla spalla sono orientati da una parte, quelli al centro dello pneumatico dall’altra. Il bordo dentellato dei tasselli concorre a dar più grip alla gomma su strada, mentre la superficie di contatto quadrata è ideale per chi trasporta grossi carichi e stressa molto lo pneumatico: per questo motivo il Sahara A/T II è perfetto anche per chi usa il pick-up come veicolo commerciale. Infine, c’è la spalla caratterizzata da tasselli con design a coste che proteggono il fianco della gomma e rendono più resistente la gomma, ma forniscono anche il grip ideale nei tratti fangosi.

Il Sahara M/T II invece è ideale per chi fa del fuoristrada estremo e vuole il massimo delle prestazioni nelle situazioni più difficili. Specialmente il fango. Ecco dunque che la prima cosa che salta all’occhio è il tassello dai bordi dritti – e non frastagliati – per garantire il massimo grip sui fondi difficili. Ma non è tutto: ciascun tassello non ha una larghezza omogenea, ma si restringe nella parte alta. Questa soluzione permette sia scaricare meglio il fango e i sassi, sia di aumentare la resistenza quando messi sotto stress. Inoltre, ogni tassello, è come se fosse diviso a metà da queste scanalature, pensate per dissipare meglio il calore quando utilizzate su strada, con conseguente riduzione dell’usura della gomma. Curioso come la forma dei tasselli centrali sia ispirata alla forma delle zampe dei montoni: come loro scalano le montagne, anche il Sahara M/T II può portarvi in cima alla vetta! Se ci riuscirete, è sicuramente merito anche dei tasselli laterali più grandi e resistenti, abbinati a una carcassa altrettanto resistente e forte. Non si vede, ma qui sotto c’è una cintura in acciaio e una costruzione a tre strati. Insomma, anche l’occhio vuole la sua parte: non solo l’aspetto del battistrada è aggressivo, ma anche la scritta arancione donerà un look più caratteristico al vostro fuoristrada.

Gli pneumatici CST Tires Sahara A/T II e M/T II sono già in commercio, con tutte le misure adatte al vostro pick-up o fuoristrada. L’M/T II parte con le misure 31 x 10,50 per i cerchi da 15”, mentre per i cerchi da 16 e 17” le misure spaziano dai 235/75 ai 265/75, con indici di carico dai 109 ai 123 e un unico codice di velocità (Q). Più ampia invece la scelta per il Sahara A/T II, che parte da misure 30 x 9,5 con i cerchi da 15”, mentre per i 16 e 17” si parte dai 245/70 fino ad arrivare a 315/70, con indici di carico da 104 a 121 mentre i codici velocità sono T e Q. C’è anche una misura per i cerchi da 18”: la 265/60. L’elenco completo delle misure lo trovate trovate qui sotto.