PNEUMATICO OFF ROAD CST Tires presenta un nuovo pneumatico all-terrain specifico per il 4x4. Land Dragon CL-18 può affrontare qualsiasi percorso, grazie anche a una serie di blocchi quadrati sulla spalla che migliorano la trazione anche nelle situazioni più difficili.

PER OGNI TERRENO Neanche i fondi fangosi mettono in difficoltà il nuovo CST Tires Land Dragon CL-18, dato che le ampie scanalature al centro del battistrada e i tasselli di forma convessa ne facilitano la dispersione evitando che si accumuli impedendo la marcia. Per ottenere il miglior risultato sul fondo del battistrada sono presenti strisce convesse, mentre grandi alette sono presenti sulle spalle e un design specifico è stato scelto per il fianco della gomma. E il rischio di forare, sempre in agguato nei percorsi sassosi tipici dell’off road? Per scongiurarlo, oltre ai fianchi rinforzati, sono stati aggiunti degli estrattori sul fondo dell’incavo del battistrada, che impediscono alle pietre di rimanere impigliate.