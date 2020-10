NUOVE MISURE CST Tires propone il suo invernale, il Medallion Winter WCP1 con un range di misure ancora più ampio rispetto al catalogo 2019/2020, per le piccole citycar come i grandi SUV, spaziando dal codice velocità T al codice W.

COME È FATTA La struttura del Medallion Winter WCP1 si basa su tasselli e lamelle 3D, ma anche sulla mescola in silice. I tasselli 3D, dotati di un intaglio interno che va a incastrarsi con la lamella adiacente in presenza di una qualsiasi deformazione delle stesse, migliorano il comportamento del pneumatico riducendone la deformazione e migliorandone le prestazioni. Le lamelle 3D promettono una perfetta aderenza in curva e rendono possibile accelerare più rapidamente, anche su strade coperte di neve o ghiaccio. Infine, la mescola in silice del battistrada, di cui il Medallion Winter WCP1 è ricco, permette allo pneumatico di entrare subito in temperatura, e di mantenerla, garantendo sempre un'ottima aderenza, anche in presenza di climi particolarmente freddi.

PRESTAZIONI AL TOP Il pneumatico CST Medallion WINTER WCP1 riporta sia il codice M+S che il simbolo 3PMSF Three Peak Mountain Snow Flake/Tre cime con fiocco di neve, quindi è conforme non soltanto a tutte le linee guida nei Paesi nei quali i pneumatici invernali sono obbligatori, ma è anche certificato a livello europeo per garantire prestazioni ottimali qualunque siano le condizioni dell’asfalto e della strada.

MISURE E CODICI Medallion Winter WCP1 ha indici di velocità T, H, V e W ed è pertanto omologato sino ad una velocità max di 270 km/h. Disponibilità di misure che vanno da 155/65 R13 a 255/50 ZR19 e 235/55 ZR19.