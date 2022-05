Gomma esplode in corsa: il salvataggio di Michael Dunlop in video

Michael Dunlop tradito dalle Dunlop: ormai lo sappiamo, alla North West 200, un evento del circuito di gare TT, un lotto di gomme slick difettoso ha costretto al ritiro i piloti che le montavano, dopo una clamorosa defaillance immortalata. Il video che pubblichiamo qui sotto è il miglior documento per comprendere l'accaduto. Come si vede, la gomma posteriore del Dunlop pilota si disintegra in un passaggio ad alta velocità e solo i riflessi e la sensibilità del campione evitano il peggio.

CHE COSA È SUCCESSO? Il salvataggio è da antologia, con Michael che gestisce il sovrasterzo repentino della sua Hawk Suzuki. Le voci iniziali parlavano di una velocità prossima ai 300 km/h (non confermata successivamente) e dell'esplosione della gomma. A guardare le immagini, che mostrano uno pneumatico ancora gonfio dopo il fatto, più che un'esplosione vera e propria sembrerebbero gli effetti di un difetto di vulcanizzazione del battistrada, che si stacca dalle tele e si strappa in mille pezzi per effetto della forza centrifuga. Ma tant'è: nessun ferito, scene mozzafiato e tanto rispetto per Michael e le sue doti di guida.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/05/2022