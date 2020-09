IL PRIMO Dunlop Sport All Season è il primo pneumatico quattro stagioni del marchio britannico, realizzato per operare in una vasta gamma di temperature. Promette una frenata eccezionale su strade bagnate e scivolose, ma ottime performance anche sull'asciutto e, perché no, sulla neve. Ecco come è fatto.

PER TUTTE LE CONDIZIONI Dunlop Sport All Season è stato progettato per offrire prestazioni di alto livello in una grande varietà di condizioni atmosferiche, con un particolare focus sui climi invernali miti: è adatto per percorrere strade asciutte, bagnate o innevate ed è dotato della marcatura snow flake - il simbolo del fiocco di neve nelle tre cime montuose - un ulteriore standard relativo alle performance su fondi innevati. Per questo nuovo prodotto, Dunlop ha attinto dal suo know-how racing e dall’esperienza nelle competizioni: insomma, eccellenti performance su asciutto, ma senza compromettere le prestazioni nelle altre condizioni.

IL DISEGNO Tre le caratteristiche principali del nuovo Dunlop Sport All Season:

La costruzione sport-lock offre allo pneumatico - a detta di Dunlop - un comportamento eccezionale sull’asciutto. La robusta cintura e le tele di sommità della gomma hanno il compito di supportare le prestazioni sportive in curva, fornendo una migliore stabilità.

La costruzione sport-lock offre allo pneumatico - a detta di Dunlop - un comportamento eccezionale sull'asciutto. La robusta cintura e le tele di sommità della gomma hanno il compito di supportare le prestazioni sportive in curva, fornendo una migliore stabilità.

Il battistrada, studiato per favorire l'espulsione dell'acqua, promette elevate prestazioni di frenata anche sul bagnato: le scanalature longitudinali e gli spigoli radiali del Dunlop Sport All Season offrono un maggiore contatto con la strada, accelerando l'evacuazione dell'acqua dall'area di contatto con la superficie stradale

Dunlop Sport All Season è dotato di una mescola resistente alle diverse temperature per assicurare prestazioni ottimizzate in qualsiasi condizione atmosferica. Un mix di polimeri multifunzionale attiva la flessibilità della gomma in una vasta gamma di temperature

COME, QUANDO, QUANTO Dunlop Sport All Season sarà introdotto nei prossimi mesi con una gamma di 31 misure, dai 14 ai 18 pollici, mentre i prezzi verrano resi noti successivamente.