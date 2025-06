ADAS, i modelli Top & Flop 2025 secondo Euro NCAP. Sorprese?

Bene Kia, Porsche, Renault e Toyota. Rimandate Tesla e Volvo (!). Non solo il grado di affidabilità: cosa misurano i test (esattamente)

La qualità, ancor prima della quantità. Un principio universale da applicarsi anche in materia di sistemi di guida assistita, o ADAS in slang automobilistico.

Benché le tecnologie di assistenza alla guida siano sempre più presenti sui veicoli moderni, non tutte le soluzioni offrono lo stesso livello di sicurezza e attenzione all’utente.

Parola di Euro NCAP, un Ente che fa della sicurezza il proprio pane quotidiano.

Quindi cosa emerge dai test Euro NCAP 2025? Forse alcuni risultati inaspettati?

Test Euro NCAP: ADAS sotto la lente

ADAS: CHI SALE, CHI SCENDE

Il report Euro NCAP contiene sia conferme, sia alcune sorprese. E non in senso buono.

I magnifici 4

Nell'ultima tornata di esami Euro NCAP riconducibili al programma Assisted Driving Grading, a distinguersi per valutazioni elevate sono i seguenti quattro modelli.

Kia EV3

Porsche Macan

Renault 5 E-Tech

Toyota bZ4X



ADAS Porsche Macan promossi

Tutti e quattro i veicoli raggiungono il punteggio “Molto Buono”, dimostrando un’eccellente combinazione tra supporto alla guida e sistemi di emergenza.

Il sistema ''InnoDrive con Active Lane-Keeping'' di Porsche Macan riceve uno score dell'85% per l’assistenza e del 92% per la sicurezza. Le informazioni offerte, spiegano i tecnici, sono chiare e il sistema segnala lo stato tramite head-up display. Inoltre, rileva se il conducente stacca le mani dal volante in modo molto puntuale.

Particolarmente apprezzato è anche il pacchetto ''Active Driver Assist'' di Renault 5, che dimostra l’efficacia di tali sistemi anche su veicoli più accessibili.

Bene anche gli ADAS di Renault 5

Da migliorare

Al contrario, tre modelli (di cui due di marchi noti per la sicurezza) evidenziano criticità significative, ottenendo un giudizio solo “Moderato”.

MG ZS

Tesla Model S

Volvo EX30



Tesla Model S, l'Autopilot non convince al 100%

La funzione Autopilot di Tesla Model S mostra discreta affidabilità nei sistemi di backup (94%), ma solo il 30% per l’assistenza. Euro NCAP critica sia la scelta del nome “Autopilot”, che può indurre in errore, sia il comportamento del sistema stesso, che si disattiva se il guidatore prova a prenderne il controllo.

Anche il sistema ''Pilot Assist'' di Volvo EX30, secondo l'Ente belga, presenta problematiche simili: le informazioni sono visibili solo sullo schermo centrale, costringendo il guidatore a distogliere lo sguardo dalla strada. Inoltre, l’auto non disattiva la guida assistita nemmeno dopo ripetuti avvisi di mani staccate dal volante.

Volvo EX30 e gli ADAS: Euro NCAP è severa

Senza infamia e senza lode

Per la cronaca, tra i due estremi si collocano due modelli, entrambi giudicati con livello “Buono”.

Mazda CX-80

XPeng G9



XPeng G9, ADAS nella media

Test ADAS Euro NCAP 2025: il pagellone

Valutazione Assistenza Sicurezza Kia EV3 Molto Buono 74% 88% MAZDA CX-80 Buono 62% 79% MG ZS Moderato 65% 62% Porsche Macan Molto Buono 85% 92% Renault 5 Molto Buono 73% 92% Tesla Model S Moderato 30% 94% Toyota bZ4X Molto Buono 83% 89% Volvo EX30 Moderato 62% 72% XPENG G9 Buono 71% 71%

Kia EV3, prova ADAS superata

COSA MISURANO I TEST ADAD EURO NCAP

Le tecnologie di assistenza alla guida fungono da occhi e orecchie elettronici per il conducente, rilevando pericoli grazie a sensori e telecamere, emettendo avvisi e, in caso di necessità, intervenendo automaticamente.

Tuttavia, se mal progettati, possono ridurre l’attenzione del conducente, aumentando i rischi. È quindi essenziale che questi strumenti siano sviluppati per mantenere attivo il coinvolgimento del guidatore, intervenendo solo in situazioni critiche.

Euro NCAP valuta i sistemi di guida assistita considerando due aspetti principali.

Assistenza alla guida Chiarezza delle informazioni per l’utente, monitoraggio del conducente, precisione nel riconoscere i limiti di velocità e prestazioni del cruise control adattivo. Supporto alla sicurezza Capacità del veicolo di evitare incidenti con auto, moto, bici e pedoni; gestione dei sensori bloccati e arresto sicuro in caso d’inerzia del conducente.

Il punteggio combinato stabilisce il livello di valutazione complessivo, offrendo ai consumatori un confronto chiaro tra diversi modelli.

ADAS auto: è fondamentale la chiarezza

Viaggiare informati

Per garantire un uso sicuro di questi sistemi è infine fondamentale che gli utenti comprendano chiaramente il loro funzionamento e i limiti. I test di Euro NCAP dimostrano quanto variabile possa risultate l’esperienza d’uso e quanto siano importanti comunicazione trasparente e progettazione collaborativa.

“La sicurezza si basa sulla chiarezza: un sistema ben fatto - spiega Adriano Palao, responsabile tecnico AD/ADAS di Euro NCAP - collabora con il guidatore, fornisce feedback comprensibili e previene incidenti critici. In caso contrario, può costituire un pericolo”.

Clicca qui per il report completo di Euro NCAP.

