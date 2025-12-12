SUV

Hyundai Tucson plug-in hybrid: per il 2026 più efficienza e più... potenza

Avatar di Alessandro Perelli, il 12/12/25

18 minuti fa - La versione ibrida ricaricabile alla spina si aggiorna

Il C-SUV coreano introduce un powertrain più performante e conferma la gamma articolata negli allestimenti Business, Exellence e N Line. Ecco come si aggiorna e quanto costa

Dopo l’arrivo di Tucson full-hybrid con la motorizzazione più potente (leggi tutto su Hyundai Tucson HEV 2026), Hyundai aggiorna la gamma del suo C-SUV introducendo la Tucson PHEV 2026.

L’evoluzione del SUV plug-in hybrid

La versione plug-in hybrid mantiene l’impostazione stilistica e tecnologica del Model Year 2025, ma puntando su più efficienza e versatilità.

Hyundai Tucson PHEV 2026: il C-SUV coreano aggiorna il powertrain che arriva a 288 CV

Hyundai Tucson PHEV 2026: powertrain e prestazioni

Il sistema PHEV abbina il motore 1.6 T-GDI a un’unità elettrica e al cambio automatico a 6 rapporti, per una potenza combinata che sale a 288 CV. L’aggiornamento del powertrain consente una gestione più efficace della marcia in elettrico nei tragitti quotidiani, mentre il motore termico assicura autonomia estesa nei percorsi lunghi. La scelta tra trazione anteriore o integrale amplia le possibilità di configurazione del SUV coreano.

Punti chiave del motore ibrido:

  • Quattro cilindri 1.6 T-GDI
  • Potenza totale: 288 CV
  • Cambio automatico a 6 rapporti
  • Opzione 2WD o 4WD

Hyundai Tucson PHEV 2026: tre allestimenti e prezzi a partire da 46.450 euro

Tucson PHEV 2026: gamma e allestimenti

Business

La struttura della gamma (guarda la homepage di Hyundai Italia) rimane invariata con gli allestimenti Business, Exellence e N Line. La versione Business, da 46.450 euro, è disponibile solo 2WD. L’equipaggiamento comprende sistemi di sicurezza avanzati per la guida assistita, cerchi da 18’’, quadro strumenti e in fotainment Cluster SuperVision da 12,3’’, vetri oscurati e caricatore wireless.

Exellence

A partire da 48.950 euro, l’allestimento Exellence offre fari Full LED, cerchi da 19’’, portellone elettrico, sedili e volante riscaldabili, Head-Up Display e impianto audio Krell.

N Line

Proposta anch’essa da 48.950 euro, la N Line aggiunge elementi estetici sportivi, cerchi dedicati, interni con cuciture rosse e sedili sportiviriscaldabili in misto pelle/scamosciato. Disponibile sia 2WD sia 4WD, mantiene la stessa impostazione della gamma principale.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/12/2025
hyundaisuvsuv ibridi
    Listino Hyundai Tucson
    AllestimentoCV / KwPrezzo
    Tucson 1.6 T-GDi 160 CV 2WD iMT Xtech 160 / 11733.350 €
    Tucson 1.6 T-GDi 160 CV 2WD iMT Business 150 / 11035.850 €
    Tucson 1.6 HEV 215 CV 2WD AT Xtech 160 / 11737.250 €
    Tucson 1.6 T-GDi 160 CV 2WD DCT Business 150 / 11037.650 €
    Tucson 1.6 CRDi 136 CV 2WD DCT Business 136 / 10039.450 €
    Tucson 1.6 HEV 215 CV 2WD AT Business 160 / 11739.750 €
    Tucson 1.6 T-GDi 160 CV 2WD DCT N Line 150 / 11040.150 €
    Tucson 1.6 T-GDi 160 CV 2WD DCT Exellence 150 / 11040.150 €
    Tucson 1.6 HEV 215 CV 4WD AT Business 160 / 11741.850 €
    Tucson 1.6 CRDi 136 CV 2WD DCT Exellence 136 / 10041.950 €
    Tucson 1.6 HEV 215 CV 2WD AT Exellence 160 / 11742.250 €
    Tucson 1.6 HEV 215 CV 2WD AT N Line 160 / 11742.250 €
    Tucson 1.6 HEV 215 CV 4WD AT Exellence 160 / 11744.350 €
    Tucson 1.6 HEV 215 CV 4WD AT N Line 160 / 11744.350 €
    Tucson 1.6 PHEV 253 CV 2WD DCT Business 160 / 11746.200 €
    Tucson 1.6 PHEV 253 CV 2WD DCT Excellence 160 / 11748.700 €
    Tucson 1.6 PHEV 253 CV 2WD DCT N Line 160 / 11748.700 €
    Tucson 1.6 PHEV 253 CV 4WD DCT Exellence 160 / 11750.700 €
    Tucson 1.6 PHEV 253 CV 4WD DCT N Line 160 / 11750.700 €

    Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Hyundai Tucson visita la pagina della scheda di listino.

    Scheda, prezzi e dotazioni Hyundai Tucson
    Logo Hyundai
    Hyundai
    Vedi anche