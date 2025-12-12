Hyundai Tucson plug-in hybrid: per il 2026 più efficienza e più... potenza

Dopo l’arrivo di Tucson full-hybrid con la motorizzazione più potente (leggi tutto su Hyundai Tucson HEV 2026), Hyundai aggiorna la gamma del suo C-SUV introducendo la Tucson PHEV 2026.
L’evoluzione del SUV plug-in hybrid
La versione plug-in hybrid mantiene l’impostazione stilistica e tecnologica del Model Year 2025, ma puntando su più efficienza e versatilità.
Hyundai Tucson PHEV 2026: il C-SUV coreano aggiorna il powertrain che arriva a 288 CV
Hyundai Tucson PHEV 2026: powertrain e prestazioni
Il sistema PHEV abbina il motore 1.6 T-GDI a un’unità elettrica e al cambio automatico a 6 rapporti, per una potenza combinata che sale a 288 CV. L’aggiornamento del powertrain consente una gestione più efficace della marcia in elettrico nei tragitti quotidiani, mentre il motore termico assicura autonomia estesa nei percorsi lunghi. La scelta tra trazione anteriore o integrale amplia le possibilità di configurazione del SUV coreano.
Punti chiave del motore ibrido:
- Quattro cilindri 1.6 T-GDI
- Potenza totale: 288 CV
- Cambio automatico a 6 rapporti
- Opzione 2WD o 4WD
Hyundai Tucson PHEV 2026: tre allestimenti e prezzi a partire da 46.450 euro
Tucson PHEV 2026: gamma e allestimenti
Business
La struttura della gamma (guarda la homepage di Hyundai Italia) rimane invariata con gli allestimenti Business, Exellence e N Line. La versione Business, da 46.450 euro, è disponibile solo 2WD. L’equipaggiamento comprende sistemi di sicurezza avanzati per la guida assistita, cerchi da 18’’, quadro strumenti e in fotainment Cluster SuperVision da 12,3’’, vetri oscurati e caricatore wireless.
Exellence
A partire da 48.950 euro, l’allestimento Exellence offre fari Full LED, cerchi da 19’’, portellone elettrico, sedili e volante riscaldabili, Head-Up Display e impianto audio Krell.
N Line
Proposta anch’essa da 48.950 euro, la N Line aggiunge elementi estetici sportivi, cerchi dedicati, interni con cuciture rosse e sedili sportiviriscaldabili in misto pelle/scamosciato. Disponibile sia 2WD sia 4WD, mantiene la stessa impostazione della gamma principale.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Tucson 1.6 T-GDi 160 CV 2WD iMT Xtech
|160 / 117
|33.350 €
|Tucson 1.6 T-GDi 160 CV 2WD iMT Business
|150 / 110
|35.850 €
|Tucson 1.6 HEV 215 CV 2WD AT Xtech
|160 / 117
|37.250 €
|Tucson 1.6 T-GDi 160 CV 2WD DCT Business
|150 / 110
|37.650 €
|Tucson 1.6 CRDi 136 CV 2WD DCT Business
|136 / 100
|39.450 €
|Tucson 1.6 HEV 215 CV 2WD AT Business
|160 / 117
|39.750 €
|Tucson 1.6 T-GDi 160 CV 2WD DCT N Line
|150 / 110
|40.150 €
|Tucson 1.6 T-GDi 160 CV 2WD DCT Exellence
|150 / 110
|40.150 €
|Tucson 1.6 HEV 215 CV 4WD AT Business
|160 / 117
|41.850 €
|Tucson 1.6 CRDi 136 CV 2WD DCT Exellence
|136 / 100
|41.950 €
|Tucson 1.6 HEV 215 CV 2WD AT Exellence
|160 / 117
|42.250 €
|Tucson 1.6 HEV 215 CV 2WD AT N Line
|160 / 117
|42.250 €
|Tucson 1.6 HEV 215 CV 4WD AT Exellence
|160 / 117
|44.350 €
|Tucson 1.6 HEV 215 CV 4WD AT N Line
|160 / 117
|44.350 €
|Tucson 1.6 PHEV 253 CV 2WD DCT Business
|160 / 117
|46.200 €
|Tucson 1.6 PHEV 253 CV 2WD DCT Excellence
|160 / 117
|48.700 €
|Tucson 1.6 PHEV 253 CV 2WD DCT N Line
|160 / 117
|48.700 €
|Tucson 1.6 PHEV 253 CV 4WD DCT Exellence
|160 / 117
|50.700 €
|Tucson 1.6 PHEV 253 CV 4WD DCT N Line
|160 / 117
|50.700 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Hyundai Tucson visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Hyundai Tucson