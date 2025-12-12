Hyundai Tucson plug-in hybrid: per il 2026 più efficienza e più... potenza

Il C-SUV coreano introduce un powertrain più performante e conferma la gamma articolata negli allestimenti Business, Exellence e N Line. Ecco come si aggiorna e quanto costa

Dopo l’arrivo di Tucson full-hybrid con la motorizzazione più potente (leggi tutto su Hyundai Tucson HEV 2026), Hyundai aggiorna la gamma del suo C-SUV introducendo la Tucson PHEV 2026.

L’evoluzione del SUV plug-in hybrid

La versione plug-in hybrid mantiene l’impostazione stilistica e tecnologica del Model Year 2025, ma puntando su più efficienza e versatilità.

Hyundai Tucson PHEV 2026: il C-SUV coreano aggiorna il powertrain che arriva a 288 CV

Hyundai Tucson PHEV 2026: powertrain e prestazioni

Il sistema PHEV abbina il motore 1.6 T-GDI a un’unità elettrica e al cambio automatico a 6 rapporti, per una potenza combinata che sale a 288 CV. L’aggiornamento del powertrain consente una gestione più efficace della marcia in elettrico nei tragitti quotidiani, mentre il motore termico assicura autonomia estesa nei percorsi lunghi. La scelta tra trazione anteriore o integrale amplia le possibilità di configurazione del SUV coreano.

Punti chiave del motore ibrido:

Quattro cilindri 1.6 T-GDI

Potenza totale: 288 CV

Cambio automatico a 6 rapporti

Opzione 2WD o 4WD

Hyundai Tucson PHEV 2026: tre allestimenti e prezzi a partire da 46.450 euro

Tucson PHEV 2026: gamma e allestimenti

Business

La struttura della gamma (guarda la homepage di Hyundai Italia) rimane invariata con gli allestimenti Business, Exellence e N Line. La versione Business, da 46.450 euro, è disponibile solo 2WD. L’equipaggiamento comprende sistemi di sicurezza avanzati per la guida assistita, cerchi da 18’’, quadro strumenti e in fotainment Cluster SuperVision da 12,3’’, vetri oscurati e caricatore wireless.

Exellence

A partire da 48.950 euro, l’allestimento Exellence offre fari Full LED, cerchi da 19’’, portellone elettrico, sedili e volante riscaldabili, Head-Up Display e impianto audio Krell.

N Line

Proposta anch’essa da 48.950 euro, la N Line aggiunge elementi estetici sportivi, cerchi dedicati, interni con cuciture rosse e sedili sportiviriscaldabili in misto pelle/scamosciato. Disponibile sia 2WD sia 4WD, mantiene la stessa impostazione della gamma principale.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/12/2025