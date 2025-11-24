L'offerta del giorno

Hyundai i10, Tucson e i 3 mesi "gratis": la promo conviene?

Avatar di Lorenzo Centenari, il 24/11/25

45 minuti fa - Quali i vantaggi della prima rata a 90 giorni? Gli Hyundai Black Days spiegati bene

Quali i vantaggi della prima rata a 90 giorni? Gli Hyundai Black Days (e tutte le altre promozioni analoghe) spiegati bene

Ma dove vivi? Comincia la settimana del Black Friday, scalda i muscoli e preparati a cingere d'assedio i centri commerciali (o anche no, era solo una provocazione). 

I megastore, ma anche le concessionarie. Già, anche i marchi auto, ormai da anni, partecipano al ''concorso''. Ognuno, a modo suo.

Hyundai ad esempio apre la stagione degli sconti con i suoi Black Days, un’iniziativa pensata per chi vuole portarsi a casa una Hyundai, senza l’ansia immediata delle rate. La formula è semplice e invitante: guidi subito, paghi tra tre mesi.

Hyundai i10: con finanziamento, prima rata a 3 mesi

Il claim “Perché rimandare a domani? Rimanda a 90 giorni!” riassume l’idea: permetterti di respirare un po’, prima di affrontare la prima rata del finanziamento.

La promo è attiva fino al 28 novembre e abbraccia quasi l’intera gamma, dalle compatte i10,i20 e Bayon ai SUV Kona,Tucson e Santa Fe. Passando per la citycar elettrica Inster.

No, Hyundai i30 e le elettriche di gamma Ioniq restano fuori dai giochi (non si sa perché).

Pagamento a 90 giorni: 3 vantaggi

Spostare il primo pagamento di tre mesi, soluzione praticata a intermittenza pure da altri brand (ci vengono in mente Fiat e Suzuki), non riduce il prezzo dell’auto in sé, ma può offrire un vantaggio pratico immediato. Spremendo le meningi, abbiamo individuato tre benefici.

  • Gestione migliore del budget
    Chi ha spese concentrate in un breve periodo (cambio gomme, assicurazione, festività, trasloco, o semplicemente altre rate in chiusura) può prendere l’auto ora e spostare il primo addebito più avanti.

  • Liquidità più rilassata
    Tre mesi di “pausa” significano tempo extra per organizzare i conti, senza rinunciare alla disponibilità immediata del veicolo.

  • Accesso più semplice al finanziamento
    Chi cambia auto urgentemente ma deve attendere uno stipendio aggiuntivo, un premio aziendale o un rimborso fiscale, ha un margine più ampio per mettersi in strada senza stress.
     

In sintesi: la convenienza c’è se serve tempo. Altrimenti, è semplicemente un modo per dilazionare l’avvio del pagamento.

Hyundai Tucson

I limiti della promo (ma niente di grave)

Ogni offerta è sempre soggetta a termini e condizioni e la promo ''Black Hyundai'' non fa eccezione, sebbene si tratti di un paio di cosette alle quali siamo abituati.

  • L'iniziativa Hyundai è circoscritta agli esemplari in pronta consegna: non puoi configurare l'auto a tuo piacimento, devi farti andare bene quello che c'è in magazzino.
     
  • Il finanziamento fa scattare automaticamente lo slittamento della prima rata di 90 giorni, ma comporta comunque il versamento preliminare di un anticipo, di alcune migliaia di euro a seconda del modello.
     

Caparra a parte, tre mesi possono ugualmente fare la differenza nell’organizzazione delle spese ricorrenti e rendere l’acquisto più leggero. E tu ne sai qualcosa, vero?

Per dettagli più tecnici, resta valido il riferimento al sito ufficiale Hyundai.

Promo extra: GPL al prezzo del benzina

Il Black Friday capita una volta sola e su i20 e Bayon il marchio coreano aggiunge un bonus: le versioni GPL costano come le benzina, per un risparmio in ambo i casi di 1.500 euro.

Un’opportunità interessante per chi cerca consumi ridotti, senza spendere di più all’acquisto. Pensaci.

Hyundai i20 GPL a novembre al prezzo di i20 a benzina

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/11/2025
