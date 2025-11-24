Hyundai i10, Tucson e i 3 mesi "gratis": la promo conviene?

Ma dove vivi? Comincia la settimana del Black Friday, scalda i muscoli e preparati a cingere d'assedio i centri commerciali (o anche no, era solo una provocazione).

I megastore, ma anche le concessionarie. Già, anche i marchi auto, ormai da anni, partecipano al ''concorso''. Ognuno, a modo suo.

Hyundai ad esempio apre la stagione degli sconti con i suoi Black Days, un’iniziativa pensata per chi vuole portarsi a casa una Hyundai, senza l’ansia immediata delle rate. La formula è semplice e invitante: guidi subito, paghi tra tre mesi.

Hyundai i10: con finanziamento, prima rata a 3 mesi

Il claim “Perché rimandare a domani? Rimanda a 90 giorni!” riassume l’idea: permetterti di respirare un po’, prima di affrontare la prima rata del finanziamento.

La promo è attiva fino al 28 novembre e abbraccia quasi l’intera gamma, dalle compatte i10,i20 e Bayon ai SUV Kona,Tucson e Santa Fe. Passando per la citycar elettrica Inster.

No, Hyundai i30 e le elettriche di gamma Ioniq restano fuori dai giochi (non si sa perché).

Pagamento a 90 giorni: 3 vantaggi

Spostare il primo pagamento di tre mesi, soluzione praticata a intermittenza pure da altri brand (ci vengono in mente Fiat e Suzuki), non riduce il prezzo dell’auto in sé, ma può offrire un vantaggio pratico immediato. Spremendo le meningi, abbiamo individuato tre benefici.

Gestione migliore del budget

Chi ha spese concentrate in un breve periodo (cambio gomme, assicurazione, festività, trasloco, o semplicemente altre rate in chiusura) può prendere l’auto ora e spostare il primo addebito più avanti.

Liquidità più rilassata

Tre mesi di “pausa” significano tempo extra per organizzare i conti, senza rinunciare alla disponibilità immediata del veicolo.

Accesso più semplice al finanziamento

Chi cambia auto urgentemente ma deve attendere uno stipendio aggiuntivo, un premio aziendale o un rimborso fiscale, ha un margine più ampio per mettersi in strada senza stress.



In sintesi: la convenienza c’è se serve tempo. Altrimenti, è semplicemente un modo per dilazionare l’avvio del pagamento.

Hyundai Tucson

I limiti della promo (ma niente di grave)

Ogni offerta è sempre soggetta a termini e condizioni e la promo ''Black Hyundai'' non fa eccezione, sebbene si tratti di un paio di cosette alle quali siamo abituati.

L'iniziativa Hyundai è circoscritta agli esemplari in pronta consegna : non puoi configurare l'auto a tuo piacimento, devi farti andare bene quello che c'è in magazzino.



: non puoi configurare l'auto a tuo piacimento, devi farti andare bene quello che c'è in magazzino. Il finanziamento fa scattare automaticamente lo slittamento della prima rata di 90 giorni, ma comporta comunque il versamento preliminare di un anticipo, di alcune migliaia di euro a seconda del modello.



Caparra a parte, tre mesi possono ugualmente fare la differenza nell’organizzazione delle spese ricorrenti e rendere l’acquisto più leggero. E tu ne sai qualcosa, vero?

Per dettagli più tecnici, resta valido il riferimento al sito ufficiale Hyundai.

Promo extra: GPL al prezzo del benzina

Il Black Friday capita una volta sola e su i20 e Bayon il marchio coreano aggiunge un bonus: le versioni GPL costano come le benzina, per un risparmio in ambo i casi di 1.500 euro.

Un’opportunità interessante per chi cerca consumi ridotti, senza spendere di più all’acquisto. Pensaci.

Hyundai i20 GPL a novembre al prezzo di i20 a benzina

24/11/2025