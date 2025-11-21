Il nuovo SUV Hyundai che non verrà mai importato sul pianeta Terra

Futuristico, robusto, iperaccessoriato. Crater concept è un fuoristrada dell'altro mondo (e non è solo un modo di dire)

Stanco dei soliti urban crossover? Dà un'occhiata qui. Hyundai si presenta al Salone di Los Angeles con un giocattolino niente male, che si chiama Crater Concept e che è un SUV che sembra uscito da un universo parallelo dove Ford Bronco è stato adottato dagli alieni e poi reimmaginato da un designer con molta voglia di avventura.

Ecco il video della world premiere. O meglio, della ''moon premiere''.

Il marchio coreano, che finora ci ha abituato a crossover educati e urbani, qui sembra voler rompere gli schemi e mettere le mani nella terra vera, quella che si infila sotto le unghie. Il Crater nasce infatti come esplorazione stilistica della futura identità XRT, cioè quella più ruvida e avventurosa della gamma.

Hyundai Crater, SUV vulcanico

Le linee sono alte, tozze al punto giusto, con parafanghi che gridano “fammi sporcare di fango” e luci pixelate che ricordano un videogioco anni ’80… ma in 4K.

Nessuna promessa di produzione, nessuna scheda tecnica. Giusto un assaggio di un possibile nuovo modo di intendere il fuoristrada secondo Hyundai.

Hyundai Crater è un fuoristrada... fuori di testa!

Dentro e fuori l’aria è quella del “pronti a partire”, con superfici lisce che fanno pensare all’elettrico, ma senza escludere un domani anche motori più tradizionali o ibridi. Perché è bello sognare, sì, ma bisogna pure vendere auto in un mondo popolato da Ford e Jeep che questa roba la fanno da una vita.

Hyundai Crater non sarà mai in vendita (sul pianeta Terra, si intende)

Il messaggio però è chiaro: Hyundai vuole un posto al tavolo dei marchi che promettono libertà, spazi aperti e avventure vere, anche dopo la delusione del Santa Cruz che negli USA non ha fatto il boom sperato. Con Ioniq 5 XRT e ora il Crater, Hyundai sembra aver ritrovato la bussola, e punta decisa verso quel pubblico che nella vita vuole almeno la possibilità di uscire dalla tangenziale senza patemi.

Crater ha già centrato un punto: ricordarci che Hyundai, quando vuole, sa ancora divertirsi.

Hyundai Crater: allacciate le cinture...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/11/2025