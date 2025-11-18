(Non) le solite promo Black Friday. Prendi quella di Volkswagen

Tre piccole Volkswagen a 99 euro al mese (e a tasso "quasi" zero) e te ne accorgi mentre navighi su Amazon

Parti con l'idea di comprare un accessorio per il tuo soggiorno e finisci per comprare un accessorio per il tuo garage, una bella Volkswagen T-Cross.

Eh già, Amazon è il paradiso delle tentazioni, ma non è ancora il posto dove ci si immerge per cercare un'auto. Tranne alcuni casi.

Poiché quest'anno un contenuto con tutti i Black Friday delle Case auto te lo scordi, pensavamo di isolare almeno quelle più speciali. E la promo Black Friday di Volkswagen non è per niente banale, dài.

Volkswagen celebra il Black Friday così

Innanzitutto, come forse avrai appreso dallo spot tv, per tutto il mese di novembre (perché il Black Friday si è a poco a poco trasformato in un Black Month) sia VW T-Cross, sia VW Polo eVW Taigo, sono associati a finanziamento da 99 euro al mese, per di più con tasso d’interesse (TAN) dello zero virgola, cioè dello 0,99%.

VW Taigo da 99 euro al mese

Niente male, ma è dove lo scopri, che fa la differenza. Sostiene la Casa che, inserendo “Volkswagen” nella barra di ricerca sulla piattaforma Amazon, vieni reindirizzato a una pagina dedicata al Black Month 99, che raccoglie l’eventuale interesse all’acquisto degli utenti o li indirizza al sito ufficiale Volkswagen.

(Chi scrive ha fatto un test, ma non gli è apparsa alcuna pagina ''Black Month 99'': prova tu e sarai più fortunato).

Amazon a parte, ecco le cifre che più ci interessano:

VW Polo 1.0 80 CV Edition Plus con anticipo di 4.700 euro e 23 rate mensili da 99 euro (TAN 0,99%, TAEG 2,44%);



con anticipo di 4.700 euro e 23 rate mensili da 99 euro (TAN 0,99%, TAEG 2,44%); VW Taigo 1.0 TSI 95 CV Edition Plus con anticipo di 5.000 euro e 23 rate mensili da 99 euro (TAN 0,99%, TAEG 2,41%);



con anticipo di 5.000 euro e 23 rate mensili da 99 euro (TAN 0,99%, TAEG 2,41%); VW T-Cross 1.0 TSI 95 CV Edition Plus con anticipo di 5.300 euro e 23 rate mensili da 99 euro (TAN 0,99%, TAEG 2,28%).



A 99 euro al mese c'è anche Polo

Tutte le offerte includono l’estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 km e 20.000 km di percorrenza inclusa.

Se non le trovi su Amazon, le trovi sul sito di Volkswagen, ovviamente.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/11/2025