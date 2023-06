Nuova coupé sportiva Hyundai: si fa o non si fa? I nuovi indizi

Questa coupé non s'ha da fare. Anzi, sì. O meglio ancora, no. Insomma, non lo so. Attorno a un'ipotetica sportiva che riprenda stile e soluzioni tecniche di Hyundai N Vision 74 è nato un vero e proprio caso. Prima, il marchio coreano stuzzica la fantasia dei fan. Salvo poi smentire le proprie intenzioni di una messa in produzione. Ora, nuovi documenti suggeriscono che N Vision 74, forse, ha ancora qualche chance di trasformarsi in prodotto di serie.

Hyundai N Vision 74 concept: come non rimanere stregati?

M'AMA NON M'AMA Che una Casa automobilistica sveli un concept così bello che l'intera community inizi a sollecitarlo a metterlo in produzione, non succede affatto spesso. Tuttavia, è proprio ciò che è capitato col prototipo N Vision, tanto bello quanto interessante in chiave tecnologica. Hyundai ha recentemente rilasciato una secca smentita riguardo a una nuova generazione di Pony Coupé, ideale incarnazione della concept N Vision. Sulla base di una manciata di brevetti portati alla luce da The Drive, sembra in ogni caso che il brand stia effettivamente lavorando a qualcosa che con N Vision è in un qualche modo collegato.

Il brevetto del telaio di una sportiva Hyundai a due porte (fonte: The Drive)

HYUNDAI FILES Il primo dei due documenti (foto sopra) raffigura un telaio a due porte che racchiude una vasca in plastica rinforzata con fibra di carbonio e un ampio tunnel. Anziché ospitare una trasmissione, il brevetto afferma che suddetto tunnel ''può montare componenti elettrici al suo interno'', suggerendo che potrebbe ospitare un pacco batterie. Il secondo documento (vedi sotto) si concentra invece sulla struttura anteriore, che sembra presenti una sospensione a quadrilatero e robusti rinforzi. Cioè caratteristiche perfette per una sportiva ad alte prestazioni. Come N Vision 74. Solo disegni tecnici, al momento. Non è detto che il progetto abbia il via libera. Ma abbiamo una partita.

Avantreno ''racing'' con sospensioni a quadrilatero (Fonte: The Drive)

DOPPIO CUORE Nel creare N Vision 74 Concept, Hyundai si è ispirata alla Pony Coupé del 1974 disegnata da Giorgetto Giugiaro. Non solo ha un aspetto sexy, ma è anche equipaggiata di un sistema di propulsione il quale, se dovesse entrare in produzione, ne farebbe una coupé sportiva differente da qualsiasi altro modello sul mercato. Un pacco batteria da 62,4 kWh a 800 volt si avvale, per la ricarica, anche di una cella a combustibile a idrogeno. Due motori indipendenti all'asse posteriore sviluppano una potenza combinata di 670 CV e una coppia di 900 Nm. Facciamo il tifo per lei.

