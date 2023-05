Hyundai N Vision 74 sarà presto realtà?

Circola ormai da alcuni giorni, la notizia secondo la quale Hyundai sarebbe ormai pronta a iniziare la produzione in serie della coupé N Vision 74 (qui il nostro approfondimento). Secondo gli addetti ai lavori potrebbe trattarsi addirittura di una questione di giorni! Hyundai N Vision 74 è stata presentata ufficialmente circa un anno fa. L’auto raccoglie l’eredità della mitica Hyundai Pony Coupé e con le sue forme vintage ha riscosso fin da subito un grandissimo successo fra gli appassionati. E in effetti, la N Vision 74 non anticipa solamente il nuovo linguaggio stilistico della Casa coreana, ma si presenta come un manifesto tecnologico ad alte prestazioni e ad altissimo tasso di elettrificazione.

Hyundai N Vision 74: dettaglio frontale

DOPPIA ALIMENTAZIONE Secondo la testata sudcoreana Money Today, Hyundai starebbe pianificando un evento celebrativo dedicato alla Pony Coupé per il prossimo 27 maggio. Potrebbe essere proprio questa l’occasione ideale per annunciare ufficialmente l’avvio della produzione di N Vision 74. Nuova Hyundai N Vision 74 è un’auto elettrica alimentata da un doppio sistema propulsivo. A spingere la coupé coreana ci pensano due motori elettrici (al posteriore) alimentati da una batteria a litio da 62,4 kWh e da una pila a combustibile che sfrutta l’idrogeno contenuto in un serbatoio da 4,2 kg e che funge da range extender.

Hyundai N Vision 74: il posteriore

LABORATORIO SU RUOTE Il sistema genera una potenza combinata di 680 CV e 900 Nm di coppia, scaricati esclusivamente sull’asse posteriore. L’auto scatta da 0 a 100 orari in circa quattro secondi, raggiungendo una velocità massima di 250 km/h. Con la batteria e il serbatoio supplementare d’idrogeno pieni, la coupé di Seoul può percorrere fino a 600 chilometri (qui nuova Hyundai Exter). Hyundai N Vision 74 è stata presentata come un laboratorio mobile sperimentale. Una concept car pensata per testare varie tecnologie propulsive. Non è quindi da escludere che la versione definitiva possa subire modifiche radicali prima della messa in vendita. Nonostante i rumor piuttosto insistenti delle ultime ora - per il momento - Hyundai non ha né confermato né smentito la notizia.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 09/05/2023