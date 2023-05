Hyundai Exter, il piccolo crossover che mancava (e che per ora manca)

Qui da noi il listino Hyundai apre con la citycar i10, recentemente oggetto di un leggero facelift, mentre la gamma di vetture a ruote alte inizia con la Bayon, che con i suoi 4,18 metri di lunghezza è la crossover più piccola della casa coreana.

Hyundai Exter, crossover per il mercato indiano (per ora)

ANCORA PIÙ PICCOLA Sul mercato indiano sta per debuttare una crossover ancor più compatta, chiamata Exter, lunga esattamente 4 metri, caratterizzata da linee spigolose ma ben proporzionate, un adeguato numero di protezioni in plastica e una carrozzeria ben movimentata da tagli e spigolature. Caratteristica la firma luminosa dei fanali Full LED anteriori a forma di “H”, e altrettanto riusciti i fendinebbia circolari incastonati in piccoli rettangoli cromati. Uno stile, insomma, che potrebbe funzionare anche dalle nostre parti.

Hyundai Exter, crossover per il mercato indiano (per ora), foto spia del posteriore

NON SI VEDE DIETRO Le poche immagini ufficiali che arrivano dall’India lasciano solo intravedere il posteriore dell’auto, dove spunta un terzo montante con dettagli in rilievo nella parte bassa, e dove si scorgono le piccole luci ottiche che proseguono nella fiancata. Azzeccato lo stile dei cerchi in lega bicolore. Il motore dovrebbe essere un 1.2 benzina collegato a un cambio manuale a cinque rapporti (su richiesta anche automatico), con alimentazione a benzina e metano.

Hyundai Exter, crossover per il mercato indiano (per ora), una locandina promozionale

E IN ITALIA? Con un listino che parte da circa 600mila rupie (meno di 7mila euro), la piccola Hyundai Exter arriva sul mercato indiano per dar fastidio ai padroni di casa di Mahindra e il loro spartano KUV100, che anche noi abbiamo provato qualche mese fa. La mini crossover coreana arriverà anche da noi? Ancora presto per dirlo: Hyundai Italia al momento non si sbottona, né in un senso né nell’altro. Vi terremo aggiornati.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 08/05/2023