Pony Coupè, torna la madre di tutte le Hyundai. La concept in video

Dalla concept all'auto di serie, a volte il passo è breve. A volte, invece, l'iter è più lungo del previsto. A volte, dura mezzo secolo. A volte, infine, un concept resta un concept, ma funge da bussola di una intera avventura. In occasione delle celebrazioni del 50° anniversario di Hyundai Pony Coupé, prototipo mostrato per la prima volta al mondo al Salone di Torino del 1974, il marchio coreano - come anticipato i mesi scorsi - resuscita il progetto. Sempre concept, sempre in collaborazione col padrino della Pony originale: Giorgetto Giugiaro. Sempre, infine, nello stesso posto, o quasi: svelata in anteprima alla tappa italiana della Hyundai Reunion, piattaforma di eventi che funge da punto di incontro tra passato e futuro del brand, la Pony dei nostri tempi viene presentata al pubblico al Concorso d'Eleganza Villa d'Este, sul Lago di Como, nel weekend. Sotto, una video anteprima.

PREISTORIA Nel 1974 Hyundai era ancora agli albori della produzione di veicoli e non aveva alte capacità di progettazione, né design. Si avvalse allora dell'aiuto di un ancora giovane Giugiaro per costruire cinque prototipi di Pony - uno dei quali era un coupé - e annunciare così il debutto come Casa auto su scala globale. A quasi 50 anni di distanza, Hyundai si rivolge ancora ai Giugiaro – Giorgetto e il figlio Fabrizio, con la loro azienda GFG Style – per riportare la coupé al suo antico splendore, utilizzando le specifiche e i materiali originali.

Hyundai Pony Coupé, torna una concept storica

IMPRINTING Nonostante Pony Coupé non entrò mai in produzione (e lo stesso destino è riservato alla sua erede), da allora il suo design esterno - in qualche modo simile ad un origami - ha ispirato molti modelli Hyundai, anche moderni. Vedi Ioniq 6, vedi N Vision 74 Concept. Il profilo a cuneo dell'auto, i paraurti verniciati nel colore della carrozzeria e la coda mozza sono oggi elementi relativamente comuni, tuttavia nel 1974 la Pony Coupe era un oggetto dall'aspetto innovativo.

Gli interni vintage

PONY PROFILE Con una lunghezza di 4,1 metri, il concept ricostruito da Giugiaro è alimentato da un quattro cilindri 1,2 litri da 81 cv montato anteriormente, che aziona le ruote posteriori attraverso un cambio manuale. All'interno, un volante a razze singole, sottili sedili avvolgenti e un'impronta complessivamente minimalista si abbinano alla semplicià e alla pulizia degli esterni.

Motore 1.2 benzina, cambio manuale, trazione posteriore

RIVELAZIONI ''Quando Hyundai ci contattò per iniziare la riprogettazione completa di un modello, senza molta esperienza, inizialmente fui scettico, perché all'epoca non conoscevo Hyundai Motor'', confessa Giugiaro. ''Poi rimasi colpito dalla passione e dall'impegno dei suoi ingegneri. Erano acuti, curiosi, aperti ed estremamente desiderosi di imparare. Abbracciarono metodi di lavoro per loro nuovi, si sacrificarono per fare una buona impressione. Sono orgoglioso e onorato - conclude - di assistere a come questa azienda si sia evoluta''.

SangYup Lee (Design Hyundai), Giorgetto Giugiaro, nuova Pony Coupé

PIETRA DI PARAGONE A Giugiaro fa eco SangYup Lee, vicepresidente esecutivo e capo dello Hyundai Design Center: ''Pony Coupe Concept riflette la gratitudine e la dedizione dell'azienda allo spirito di sfida che le persone di Hyundai Motor avevano nel 1974. La rinascita della concept è una pietra miliare nella storia di Hyundai Motor - spiega Lee - perché rappresenta non solo i nostri inizi, ma anche il nostro impegno per il futuro e i nostri nuovi sogni”. Ogni nuova Hyundai avrà un Pony come angelo custode.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/05/2023