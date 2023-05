Nuova Hyundai i20: se gli altri (costruttori) ci credono meno, i coreani alzano l'asticella

In arrivo tempi duri per le compatte due volumi di segmento B, intorno ai quattro metri? Quelli che una volta erano i modelli trainanti dei vari costruttori, due su tutte la Ford Fiesta e la Volkswagen Polo, oggi non sono più in cima alla lista dei desideri e sono ai saluti finali, la prima, o in forte discussione la seconda, anche se nulla è confermato dalle parti di Wolsburg. E si ha l’impressione che questo sia l’inizio di un lento declino di questo segmento – la parola SUV vi suggerisce qualcosa? Ma non tutti i costruttori la pensano così e, anzi, Hyundai rilancia la sua i20 con un bel facelift di metà carriera. I coreani, si, che puntano ancora sulla loro compatta, sperando che possa raccogliere i favori degli orfani di tutti quei modelli prossimi al pensionamento.

Nuova Hyundai i20: per il 2023 cambia il look con nuovi fari a LED e inediti coloriSI RIFÀ IL TRUCCO, MA SENZA ESAGERARE E veniamo alla nuova i20, che si presenta con un aggiornamento stilistico leggero, ma ben definito e costituito principalmente da un paraurti inferiore ridisegnato, nuove DRL per i fari e il trasferimento del logo “H” di Hyundai dalla griglia al pannello in plastica davanti al cofano, appena sopra di essa. Il design della calandra è inedito, così come le luci posteriori a LED e il look dei cerchi in lega leggera da 16 e 17 pollici, oltre a tre delle otto sfumature cromatiche disponibili per la carrozzeria. Per esempio, si è aggiunta la vernice Lucid Lime che vedete in queste immagini, alla quale si può abbinare un tocco simile in abitacolo con il pacchetto opzionale per gli interni Lucid Lime, che aggiunge nuovi rivestimenti e accenti in tinta coordinata per i pannelli delle porte e alcune finiture sulla plancia.

VEDI ANCHE

Nuova Hyundai i20: l'abitacolo è più moderno e digitale, arrivano gli aggiornamenti OTAPIÙ TECNOLOGIA DIGITALE A BORDO Gli aggiornamenti tecnologici includono un nuovo quadro strumenti LCD da 4,2 pollici, porte di ricarica USB-C, la possibilità di ricevere aggiornamenti Over-the-Air e il rilevamento dei ciclisti per i sistemi di assistenza alla guida Forward Collision-Avoidance Assist e Lane Following Assist. Ma gran parte delle dotazioni originali, incluso il pacchetto digitale opzionale da 10,25 pollici e il display del sistema infotainment delle stesse dimensioni, è rimasto invariato.

Nuova Hyundai i20: il profilo equilibrato rimane lo stesso del modello attualeSTESSA GAMMA MOTORI Anche la gamma dei propulsori rimane la stessa e nel complesso è piuttosto semplice, essendo composta solo da due versioni dello stesso motore tre cilindri benzina T-GDi mild-hybrid da 1,0 litri che eroga 100 CV o 120 CV e da un quattro cilindri 1,2 litri aspirato da 84 CV (anche in versione GPL). Fa gioco a sé il 1.6 T-GDI della sportiva N Performance da 204 CV. I motori possono essere abbinati a un cambio automatico a doppia frizione a sette marce, a un manuale a cinque marce o a un manuale “intelligente” a sei marce in grado di disaccoppiare il motore dalla trasmissione durante la marcia per inerzia per risparmiare carburante. Per adesso, queste sono le notizie sulla hatchback coreana, ma altre versioni della i20 seguiranno, ovviamente, inclusa la pepatissima i20 N, che Hyundai deve ancora mostrare nella sua veste aggiornata.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/05/2023