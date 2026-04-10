Renault Megane E-Tech Electric 2026, ecco come cambierà con il facelift: anteprima e foto spia

Sono attesi ritocchi al look per rendere il crossover più sportiveggiante e una batteria di maggiore capacità

Tra le più importanti novità 2026 di Renault ci sarà il debutto del restyling della Megane E-Tech Electric. Si tratterà di un facelift di sostanza che non si limiterà solamente a un ritocco del look. Infatti, arriveranno anche diverse novità di meccanica per migliorare prestazioni e soprattutto l'autonomia. Di questo aggiornamento se ne parla da diverso tempo e adesso sono arrivate una serie di foto spia che mostrano un prototipo del crossover elettrico in azione durante una sessione di test su strada.

Renault Megane E-Tech Electric facelift

Come cambia la Renault Megane E-Tech Electric?

Le immagini mostrano la Megane camuffata con pellicole che coprono quasi tutta la carrozzeria. Le proporzioni non sembrano differire troppo dal modello attuale. Le principali modifiche si dovrebbero comunque trovare davanti con un frontale ridisegnato, dotato quindi di nuovi fari e un paraurti rivisto. Stando a quanto emerso in passato, l'obiettivo sarebbe quello di dare una rinfrescata al look del crossover elettrico per renderlo più spotiveggiante. Al posteriore possiamo attenderci ritocchi al paraurti e ai gruppi ottici. Inoltre, come capita normalmente nei restyling, dovrebbero arrivare cerchi in lega dal nuovo design e ulteriori colorazioni per la carrozzeria.

Le immagini non mostrano l'abitacolo ma possiamo comunque attenderci diversi interventi per alzare l'asticella della qualità percepita. Non dovrebbe poi mancare pure un aggiornamento di tecnologia, con un nuovo quadro strumenti digitale e un sistema infotainment di ultima generazione sempre basato su Android Automotive.

Renault Megane E-Tech Electric facelift

Più autonomia

Informazioni sulle novità del powertrain sono poche. In passato, Renault parlava solamente che la Megane avrebbe ricevuto una batteria di maggiore capacità. Attualmente, il crossover offre un accumulatore da 60 kWh ma con il facelift potrebbe arrivare la batteria da 87 kWh della Scenic elettrica che permetterebbe di arrivare a disporre di oltre 600 km di autonomia. In alternativa potrebbe arrivare quella da 75 kWh utilizzata da Nissan sulla nuova Leaf che poggia sulla medesima piattaforma.

L'obiettivo finale è comunque chiaro ed è quello di proporre un aggiornamento che permetta il rilancio della Megane elettrica le cui vendite sono in calo. Non rimane che attendere novità sull'arrivo del facelift.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/04/2026